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В суде начали рассмотрение дела о разводе Ани Лорак

Комментариев: 3
Украинская певица Ани Лорак и ее муж Мурат Начладжиоглу не приехали на заседание суда о своем разводе.
В суде начали рассмотр дела о разводе Ани Лорак
В суде начали рассмотр дела о разводе Ани Лорак
instagram.com/anilorak

В понедельник, 24 декабря, в Шевченковском районном суде Киева начался рассмотрение иска украинской певицы Ани Лорак о разводе с Муратом Налчаджиоглу.

На суд пришли только адвокаты, которые представляют интересы пары, передает ТСН.

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Рассмотрение началось с представления адвокатов о проведении заседаний в закрытом режиме без допуска посторонних лиц, в том числе и прессы. Суд удовлетворил ходатайство - дело рассматривают за закрытыми дверями.

Никаких комментариев по делу адвокаты Лорак и Мурата не предоставили. Причиной этому служит запрет от клиентов.

Вероятной причиной развода супругов являются измены Мурата. Так, летом мужчина был замечен в компании Яны Беляевой в киевском караоке-клубе. Парочка нежно обнималась и, судя по всему, объединяет их не просто дружба. Говорят, что это далеко не единственная любовница турка.

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Ани Лорак вышла замуж за Мурата Налчаджиоглу в августе 2009 года, в 2011 году у пары родилась дочь София. 

Напомним, дочь украинского режиссера Ахтема Сеитаблаева выходит замуж. Подробности читайте здесь.

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Теги: Ани Лорак, Мурат Налчаджиоглу, развод
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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  24.12.2018, 13:56
Оценка:  0
pусский
Я злобно пёрнул под закрытыми дверями в поддержку Лорак, турку нихуя не должно достаться, ведь Ани должна содержать детей и нового ёбаря из России!
гость  (аноним)  24.12.2018, 13:39
Оценка:  0
гость
обязательно напишите когда закончат!!! а-то страна спать спокойно не может без этой новости
CasperW    24.12.2018, 13:38
Оценка:  0
CasperW
Когда она сходит посрать, тоже, пожалуйста, сообщите
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