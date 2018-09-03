В суде начали рассмотрение дела о разводе Ани Лорак

Украинская певица Ани Лорак и ее муж Мурат Начладжиоглу не приехали на заседание суда о своем разводе.

В суде начали рассмотр дела о разводе Ани Лорак instagram.com/anilorak

В понедельник, 24 декабря, в Шевченковском районном суде Киева начался рассмотрение иска украинской певицы Ани Лорак о разводе с Муратом Налчаджиоглу.

На суд пришли только адвокаты, которые представляют интересы пары, передает ТСН.

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Рассмотрение началось с представления адвокатов о проведении заседаний в закрытом режиме без допуска посторонних лиц, в том числе и прессы. Суд удовлетворил ходатайство - дело рассматривают за закрытыми дверями.

Никаких комментариев по делу адвокаты Лорак и Мурата не предоставили. Причиной этому служит запрет от клиентов.

Вероятной причиной развода супругов являются измены Мурата. Так, летом мужчина был замечен в компании Яны Беляевой в киевском караоке-клубе. Парочка нежно обнималась и, судя по всему, объединяет их не просто дружба. Говорят, что это далеко не единственная любовница турка.

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Ани Лорак вышла замуж за Мурата Налчаджиоглу в августе 2009 года, в 2011 году у пары родилась дочь София.

Напомним, дочь украинского режиссера Ахтема Сеитаблаева выходит замуж. Подробности читайте здесь.