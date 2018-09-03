Муж Ани Лорак отреагировал на новость об их разводе

Муж украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу поделился с подописчиками философскими мыслями после новостей о своем разводе.

На днях стало известно, что украинская певица Ани Лорак подала на развод со своим мужем Муратом Налчаджиоглу.

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Хотя сама артистка эту информацию не подтверждает, в распоряжении СМИ оказались документы, подтверждающие развод Ани Лорак.

Сам Мурат решил не молчать и поделился со своими подписчиками в соцсети Instagram философскими мыслями:

Терпение и еще раз терпение. Скоро все станет на свои места, тучи рассеются, выглянет солнце и очередное испытание останется в прошлом.

Мудрость - это когда ты все понимаешь, но уже не огорчаешься.

Вероятной причиной развода супругов являются измены Мурата. Так, летом мужчина был замечен в компании Яны Беляевой в киевском караоке-клубе. Парочка нежно обнималась и, судя по всему, объединяет их не просто дружба. Говорят, что это далеко не единственная любовница турка.

Ани Лорак вышла замуж за Мурата Налчаджиоглу в августе 2009 года, в 2011 году у пары родилась дочь София.

Ранее мы вспоминали историю любви Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу. Читайте ее здесь.