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Дочь Ахтема Сеитаблаева выходит замуж

Комментариев: 2
Дочь известного украинского режиссера Ахтема Сеитаблаева выходит замуж: что об этом известно.
Дочь Ахтема Сеитаблаева выходит замуж
Дочь Ахтема Сеитаблаева выходит замуж
instagram.com/seitablaiev

Известный украинский и крымскотатарский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев поделился радостной новостью - его 23-летняя дочь Назлы выходит замуж.

Об этом Ахтем сообщил своим поклонникам в социальной сети Instagram:

...трохи дивне відчуття коли твою доньку засватали)

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Как передает ТСН, избранником девушки, которая, как и отец, является актрисой, стал парень из Крыма по имени Зим. Они знакомы уже год. Сеитаблаев говорит о будущем браке старшей дочери так:

Я знаю, что они очень тепло относятся друг к другу. Конечно, я волнуюсь, но желаю им счастья в совместной жизни.

Ахтем Сеитаблаев с дочерью Назлы
Ахтем Сеитаблаев с дочерью Назлы
пресс-служба кинотеатра "Оскар"

Свадьба будет традиционной - крымской. Состоится предположительно в апреле 2019 года. Сам Ахтем говорит, что пока не уверен, сможет ли лично присутствовать на церемонии.

Напомним, 38-летний голливудский актер Джейк Джилленхол закрутил роман с юной моделью. Подробности читайте здесь.

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Теги: Ахтем Сеитаблаев, фото, замуж
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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  24.12.2018, 14:17
Оценка:  0
pусский
Что за украинский патриот этот Сратьиблаев?
гость  (аноним)  24.12.2018, 13:28
Оценка:  0
гость
ну и что ?
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