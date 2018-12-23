Дочь Ахтема Сеитаблаева выходит замуж
Известный украинский и крымскотатарский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев поделился радостной новостью - его 23-летняя дочь Назлы выходит замуж.
Об этом Ахтем сообщил своим поклонникам в социальной сети Instagram:
...трохи дивне відчуття коли твою доньку засватали)
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Как передает ТСН, избранником девушки, которая, как и отец, является актрисой, стал парень из Крыма по имени Зим. Они знакомы уже год. Сеитаблаев говорит о будущем браке старшей дочери так:
Я знаю, что они очень тепло относятся друг к другу. Конечно, я волнуюсь, но желаю им счастья в совместной жизни.
Свадьба будет традиционной - крымской. Состоится предположительно в апреле 2019 года. Сам Ахтем говорит, что пока не уверен, сможет ли лично присутствовать на церемонии.
Напомним, 38-летний голливудский актер Джейк Джилленхол закрутил роман с юной моделью. Подробности читайте здесь.
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