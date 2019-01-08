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Муж Ани Лорак поделился милыми фото с дочерью

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Муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу прилетел к певице и их дочери Софии в США: как они проводят время.
Муж Ани Лорак показал милые фото с дочерью
Муж Ани Лорак показал милые фото с дочерью
instagram.com/muratnalca

Муж Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу показал, как проводит время с их дочерью Софией.

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Несмотря на то, что сейчас длится бракоразводный процесс, Мурат прилетел в Майами к пока еще нынешней супруге, чтобы провести время с ребенком.

Судя по фотографиям, которые бизнесмен публикует в своем Instagram-аккаунте, он очень счастлив тому, что находится рядом с дочерью. Они вместе гуляют, играют, отдыхают на пляже и ездят за покупками.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#love #endless #love #miss #you #my #baby #sonik #life

Допис, поширений Murat Nalcacioglu (@muratnalca)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hard Shopping Day #love #sonik #life #holidaywithsonik #myendlesslove

Допис, поширений Murat Nalcacioglu (@muratnalca)

Судя по всему, после развода София останется жить со своей матерью в Москве, где уже пошла в первый класс.

Ани Лорак подала на развод после того, как в СМИ попали доказательства супружеских измен Мурата. Их брак продлился 9 лет.

Напомним, украинская ведущая Ольга Фреймут опубликовала редкое фото с младшими детьми. 

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Теги: Мурат Налчаджиоглу, Ани Лорак, фото
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