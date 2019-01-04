Ани Лорак показала, где и с кем проводит новогодние каникулы

Украинская певица Ани Лорак отдыхает в Майами и делится с поклонниками снимками с пляжа.

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Известная украинская певица Ани Лорак, которую недавно заподозрили в новом романе, показала, где отдыхает после новогодних концертов. Звезда похвасталась стройной фигурой на фоне небоскребов в Майами.

В своем Instagram Лорак опубликовала кадр, где позирует на пляже в Майами (штат флорида, США) в шортах и кроп-топе.

Ну все, теперь только отдых! Как проходят ваши каникулы? – подписала фотографию певица.

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“Идеальная фигура“, “Очень красивая“, “Хорошего отдыха“, “Красотка, просто чудо“, “Супер, завидую вам“, – пишут пользователи в комментариях.

Примечательно, что вместе с Ани Лорак в США отдыхает украинская гимнастка Лилия Подкопаева, с которой они дружат уже около 20 лет.

Напомним, что не так давно стало известно о разводе Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу, с которым украинка была вместе 9 лет.

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