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Ани Лорак показала, где и с кем проводит новогодние каникулы

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Украинская певица Ани Лорак отдыхает в Майами и делится с поклонниками снимками с пляжа.
Ани Лорак показала, где проводит новогодние каникулы
Ани Лорак показала, где проводит новогодние каникулы
Instagram

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Известная украинская певица Ани Лорак, которую недавно заподозрили в новом романе, показала, где отдыхает после новогодних концертов. Звезда похвасталась стройной фигурой на фоне небоскребов в Майами. 

В своем Instagram Лорак опубликовала кадр, где позирует на пляже в Майами (штат флорида, США) в шортах и кроп-топе.  

Ну все, теперь только отдых! Как проходят ваши каникулы? – подписала фотографию певица. 

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“Идеальная фигура“, “Очень красивая“, “Хорошего отдыха“, “Красотка, просто чудо“, “Супер, завидую вам“, – пишут пользователи в комментариях. 

Примечательно, что вместе с Ани Лорак в США отдыхает украинская гимнастка Лилия Подкопаева, с которой они дружат уже около 20 лет.

Напомним, что не так давно стало известно о разводе Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу, с которым украинка была вместе 9 лет.

Ранее стало известно о смерти звезды легендарного фильма “Место встречи изменить нельзя“ - Иване Бортнике. Подробности читайте здесь.

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Теги: Ани Лорак, фото, новости
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