Мурат Налчаджиоглу прилетел к Ани Лорак на Рождество

Муж украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу показал, как проводит время с их дочерью.

Несмотря на то, что бракорозводный процесс украинской певицы Ани Лорак и турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу в самом разгаре, мужчина прилетел к бывшей возлюбленной на Рождество в Майами, где она отдыхает с друзьями.

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Правда, проводит время он не с Ани Лорак, а с их семилетней дочерью Софией. Общими фото с малышкой Мурат поделился со своими подписчиками в социальной сети Instagram:

Напомним, что Ани Лорак подала на развод с Муратом Налчаджиоглу после того, как в СМИ опубликовали доказательства его супружеских измен. Их брак продлился 9 лет.

Ранее мы рассказывали о новом предполагаемом возлюбленном Ани Лорак. Смотрите его фото здесь.