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Муж Ани Лорак сделал тату в честь дочери (фото)

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Скандальный супруг Ани Лорак - Мурат Налчаджиоглу посвятил новую татуировку своей дочери Софии .
Мурат Налчаджиоглу сделал татуировку в честь дочери
Мурат Налчаджиоглу сделал татуировку в честь дочери
instagram.com/anilorak/

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Муж Ани Лорак - Мурат Налчаджиоглу, которого украинская певица уличила в измене, сделал татуировку в честь их общей дочери.

На днях в своих Instagram-сторис Мурат поделился снимком, на котором видно его новую татуировку, посвященную Софии. К фото Мурат добавил надпись “Я тебя люблю“. 

instagram.com/anilorak/

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Напомним, что ранее Мурата Налчаджиоглу заметили в объятиях незнакомки в одном из клубов Киева. Бизнесмен весь вечер обнимал девушку и покинул заведение вместе с ней. Позднее стало известно, что Ани Лорак подала на развод, а некоторое время спустя презентовала новую песню “Сон“, в которой откровенно спела об изменах.

Недавно Ivona сообщала о том, что солисток российской группы “Две Маши“ не пустили в Украину.

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Теги: Ани Лорак, Мурат Налчаджиоглу, тату, шоу-биз
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