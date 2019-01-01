Павел Вишняков: "Женщины любят смелых парней"

Читайте эксклюзивное интервью со звездой "Танців з зірками" и сериала "Опер по вызову" - Павлом Вишняковым на сайте Ivona.

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Больше года на телеканале 2+2 выходит детективный сериал «Опер по вызову» про отчаянного и харизматичного опера Трофимова. Ужасные преступления, погони и смертельные перестрелки – казалось бы, чем может привлечь эта история зрительниц. Но все вопросы отпадают, когда на экране появляется главный актер сериала. 35-летний белорус Павел Вишняков уже получил звание «украинского Джеймса Бонда», а после участия в проекте «Танцы со звездами» стал одним из самых завидных женихов Украины. 4 февраля в 20:30 состоится премьера четвертого сезона «Опера», а пока про съемки постельных сцен, драках на площадке и детство в Могилеве Павел рассказал эксклюзивно для читателей Ivona.

Пресс-служба

Павел, чем, по вашему мнению, женщин так привлекает сериал «Опер по вызову»?

Все просто. Женщины любят запутанные детективные истории и смелых парней, какими и есть герои сериала. У нас не только капитан Трофимов способен на поступки, вся команда постоянно рискует ради дела. Это подкупает. Плюс, в этом сезоне появится любовная линия, которую так долго ждали зрители от опера. Он решится на серьезные отношения и наконец-то остановится на одной из девушек.

Пресс-служба

Зрителям ждать свадьбы?

Сохраню интригу. Смотрите уже в понедельник.

Пресс-служба

В сериале много постельных сцен, при чем с разными девушками. А как происходит съемочный процесс? Времени на подготовку достаточно, чтобы не смущаться перед камерой?

Я не смущаюсь. Даже если смущение есть, у меня нет права показывать его в кадре. Я больше 15 лет в кино, и за это время было довольно много постельных сцен. Если в «Опере» я играю положительного героя, то были роли и насильников. Я понял одну вещь: если я смущаюсь в таких эпизодах, партнершам некомфортно вдвойне. Я должен быть уверенным, успокоить их, знать, на что они могут пойти, а на что - нет. Для этого мы заранее общаемся, притираемся. А вообще, если на площадке хорошая атмосфера, то очень быстро срабатываешься и пытаешься сделать все по максимуму, чтобы не подставлять коллегу.

Пресс-служба

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В жизни вы так же быстро сходитесь с людьми, как и ваш герой?

50/50. Я вообще одиночка. С одной стороны – очень быстро, особенно когда мне скучно, с другой – я крайне редко знакомлюсь первым, всегда отгораживаюсь.

Пресс-служба

А каким вы были в детстве?

Послушным. Я был очень домашним, таким маминым сынком. Ничего такого не творил. Единственное – ломал все игрушки своей старшей сестры. Я этого сам не помню, но мама и сестра рассказывали.

Пресс-служба

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Сейчас с сестрой какие отношения?

Хорошие. У нас с ней семь лет разницы. Львиная доля моего воспитания легла именно на ее плечи. Она меня очень жестко воспитывала, я с синяками постоянно ходил. (Улыбается.) Правда, было за что получать, я еще та вредина. Я постоянно лез к ней, доставал, манипулировал, шкодил. Она очень редко брала меня с собой, когда шла гулять. Только если с моей стороны был шантаж. И у нас с ней был договор – я ничего не рассказываю маме.

Обещание сдерживали?

Конечно! Я молчал, мне ведь было безумно интересно погулять со старшими, увидеть, что они делают. А после я опять принимался за шантаж – «или ты берешь меня снова, или я скажу, что видел в прошлый раз».

В 26 лет вы стали звездой самого популярного на то время проекта «Возвращение Мухтара». Звездную болезнь тогда не подцепили?

Я только сейчас начинаю понимать, что она у меня была. Но это было не в «Мухтаре», а раньше, еще до кино. Это была моя минская клубная жизнь, телевидение, театр. В определенных кругах меня знали практически все, и я открывал любые двери. Я тогда много работал, даже больше, чем сейчас. И мог себе позволить все, что угодно. Знаете, в анекдоте говорится: «Мы в булочную на такси не ездим», так вот я ездил. Что самое поразительное, я все равно жил в общежитии, где падала штукатурка, были тараканы и один душ на все три этажа. Зато ел черную икру, а под общежитием стояла машина, которая возила меня по делам.

Вы известны эмоциональностью и прямолинейностью, в работе вам это не мешает?

Пока я спорю, пока идет диалог между режиссером, артистом, оператором, продюсером, до тех пор будет существовать проект. Должно быть живое общение. Не важно, ругаемся мы или рассказываем анекдоты. Как только всем становится все равно, и просто кричат «закончили, начали», стоит закрывать проект. У меня всегда и в жизни так, и в проектах. В спорах рождается истина.

Пресс-служба

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Как-то вы рассказывали, что съемки в остросюжетных проектах не обходятся без травм и синяков. В этом сезоне «Опера» часто приходилось рисковать здоровьем?

Когда у тебя каждый день по сценарию драки и перестрелки, сложно обойтись без травм. Тут важен каждый сантиметр, кто где стоит, куда бьет – это все нужно обязательно нужно обсуждать и репетировать заранее. На этих съемках мне разбили ухо, сейчас хожу со сломанным. Но это была случайность, во время постановки очередной драки.

Если бы ради роли вам пришлось сильно набрать вес или поменять прическу, согласились бы?

Все зависит от проекта, режиссера, сценария. Но при хорошем предложении я готов пойти на эксперименты. Насчет волос – недавно попросили, но так как вопрос о моей кандидатуре окончательное еще не приняли, шевелюру решил не отращивать.

Пресс-служба

И напоследок, откуда берете силы на новые проекты, общение с поклонниками, съемки? В чем секрет?

Если это весна, лето, осень, то я уезжаю на природу, на рыбалку, за грибами. Мне нужно побыть один на один с природой. Во время «Танцев» я находил время и выходил в парк возле съемочного павильона. Нашел себе там дерево, которое мне понравилось. Каждый раз перед эфирами приходил к нему, просто стоял, разговаривал. У природы есть особая энергия, она вдохновляет.

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