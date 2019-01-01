Певица рассказала о творческих достижениях, благотворительности и семейных традициях на День святого Валентина.

Наталка Карпа: "Я искренне склоняю голову перед женщинами, которые в один день успевают все" пресс-служба

Известная украинская певица Наталка Карпа в эксклюзивном интервью Ivona рассказала, с какими проблемами сталкивается украинский артист, о своей благотворительной деятельности, а также поделилась планами на День святого Валентина.

- Сейчас делать украинское - престижно, когда вы начинали, такого не было. В своих интервью вы не раз упоминали, как трудно договориться о выходе трека на радио. С какими типичными проблемами сейчас сталкивается украинский артист?

- С одной стороны, украинский артист сейчас в выигрышной позиции, потому что квоты позволили нам чаще появляться на радио или телевидении. Но с другой стороны, появилась очень высокая планка, поскольку украинский продукт должен конкурировать с теми же треками, которые звучат на английском. Не должно быть поблажек в плане качества для украинского продукта. Он должен быть конкурентноспособным на музыкальном рынке. Да, сейчас проще раскрутить песню или раскрутиться артисту, но для этого нужно делать по-настоящему хороший продукт.

- Вы много гастролировали за рубежом и много выступали для украинской диаспоры. Отличается публика? Какой он,“украинец за океаном“?

-Украинец за границей очень нуждается во всём украинском. Они ловят каждое слово на украинском, очень интересуются всеми новостями и искренне радуются, когда к ним приезжают украинские артисты. На одном из концертов была очень трогательная ситуация, которую до сих пор вспоминаю с трепетом. После выступления в Риме ко мне подошла женщина, дала цветок в вазоне и сказала: “Вы мне подарили кусочек украинской земли, а я взамен дарю вам кусочек итальянской земли“. Она это говорила со слезами на глазах, ей очень не хватало Украины. Признаюсь, что я и сама во время гастролей очень скучаю за родным домом. Во время гастролей в Бразилии, которые длились месяц, я буквально до слёз истосковалась по Украине.

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-Вы много экспериментируете со своим репертуаром, удалось ли вам найти свое на 100 %?

- Я никогда не стою на месте. Наталка Карпа 10 лет назад и сейчас - очень разные люди. Я меняюсь со временем, с обстоятельствами, экспериментирую по своему настроению. Конечно, у меня есть определенный стержень, как у артиста, он неизменен. А вот мой внешный образ постоянно подвергается сомнениям и усовершенствованиям.

Пресс-служба

- Как вам удается делать то, что потом становится трендом, сначала украинская песня, потом благотворительность, также недавняя история с Майли Сайрус?

- Каждый раз я ловлю себя на мысли, что нужно доверять своей интуиции. Не робеть, ловить ее, потому что в ней есть истина, это очень ценная внутренняя подсказка. Первой моей успешной творческой работой можно считать композицию “Калина, не верба“. Хотя, признаюсь, в момент создания этого трека никто не верил, что из народной песни может получиться настоящий хит, а в конце концов именно он стал одной из визиток украинской музыки за рубежом. Скажу, что я изначально понимала, что это та песня, которая понравится всем, мне это подсказывала моя интуиция.

- Благотворительность, это очень актуальная тема, это тренд. Можно ли отличить благотворительность, которая идет от сердца, и ту, которая делается для галочки?

- Мне очень страшно, когда на такой теме, как благотворительность делают спекуляции и пиар. Верю, что это должно идти от сердца, искренне. Уверена, что человек отвечает за такой пиар прежде всего перед самим собой. Если решил помочь детям, животным, старикам, то просто сделай это и все. Не жди благотворительности или похалы в ответ. Добрые дела зачтутся там, наверху. Но только если они от сердца.

Пресс-служба

- Сегодня все чаще говорят о том, что детям не стоит участвовать в конкурсах, потому что они негативно влияют на детскую психику, как вы относитесь к такому мнению?

- Когда меня приглашают в жюри на детских конкурсах, ставлю детям всегда высокие оценки, как бы они не пели. Мне хочется их мотивировать, подбодрить. Знаю по собственному опыту, что такое школа детских фестивалей. Это все зависит от характера. Лично меня оно закалило, но для кого-то это может стать серьезным ударом для психики.

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- Скоро День святого Валентина, как планируете его отмечать?

- Уже традиционно на работе. Хочу провести этот вечер со своими поклонниками на концерте в городе Новояворовск Львовской области. Надеюсь увидеть в зале влюбленные парочки, которые будут держаться за руки.

- Есть ли у вас с мужем какие-то традиции?

- Мне очень нравится наша семейная традиция, когда мы вместе благословляем пищу перед ужином. Кушая, мы проговариваем то, что мы желаем друг другу, нашим родным и близким. Это какая-то своеобразная мантра, которая нас очень сближает.

Пресс-служба

- Сейчас популярен образ идеальной женщины, которая все успевает, всегда стильная у нее всегда хорошее настроение. Вы считаете себя идеальной женщиной, и если да, то как этого достичь?

- Образ успешной, красивой женщины - зачастую это просто картинка для соцсетей, не более. На самом деле всё выглядит иначе, эта идеальная женщина может ехать на важное мероприятия и уже в машине раскручивать бигуди или доделывать макияж, она чуть ли не в домашних тапочках бежит в магазин за продуктами, что б не оставить детей и мужа голодными на вечер. Я искренне склоняю голову перед женщинами, которые в один день успевают все, умеют сделать всё, и всё сбалансировать так, что б и шеф доволен, и клиенты, и муж, и родители, и дети. По себе знаю, что это очень сложно. Хотя, признаюсь, у меня тоже не всегда получается успеть сделать всё задуманное. Но я над этим работаю.

Напомним, ранее известные ведущие рассказали о школе и встрече одноклассников.