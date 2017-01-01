"С толстой кожей носорога и тонкой душой бабочки": Фагот о фанатах ТНМК

Лидер группы Танок на Майдане Конго рассказал о творческих планах и достижениях.

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Олег Михайлюта, более известный под псевдонимом Фагот и один из лидеров ТНМК, в эксклюзивном интервью Ivona рассказал о планах и целях на 2019 год, а также поделился интересными подробностями об украинском хип-хопе.

2018 год для группы ТНМК выдался плодотворным. Были и песни, и клипы, и продолжение симфонического проекта. Какую цель вы поставили на 2019 год?

- Цель – реализовать все задуманное по альбому “7“и сопутствующим материалам, создать новое и обновить любимый проект “СимфоХипХоп“в новом мегамощном звучании и показать это многим городам и странам.

В этом году группе ТНМК исполняется 23 года. Каким достижением гордитесь больше всего?

- Горжусь, что мы празднуем 23 годовщину группы и все еще рады друг другу при встрече, и на репетициях музыка радостно живет в наших проводах и связках.

В одном из интервью Вы сказали, что создание хип-хоп группы - это желание отличаться и вечный протест парней с улицы. Изменилось ли что-то с того времени?

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- Для нас в ощущении честности хип-хопа ничего не поменялось, но изменилась его сегодняшняя форма и звучание, и лично мне нравится искать что-то новое на стыках между своим ощущением себя того и себя сегодняшнего, это по сути своей прекрасный квест.

За 23 года на ваших песнях выросло несколько поколений. Каким сейчас вы видите своего поклонника?

- Он наглый, напористый, самоуверенный, эгоцентричный, но в то же время тонкий и лиричный, с толстой кожей носорога и тонкой душой бабочки, и в этом его сила.

Если вбить в google “ТНМК самые популярные песни“, то сразу выдаст песню “Гранулы“. Как вы думаете, почему за столько лет эта песня остается самой популярной и любимой для миллионов?

- Из тех форм, которые мы все эти года изобретали, она оказалась самой простой и доступной массовому слушателю, ибо каким бы образом мы бы не попадали в медиапространство, по сути своей ТНМК - это сложная группа для восприятия истеблишментом, такая своеобразная форма андерграунда.

Для артиста престижно быть наставником, тренером в талант-шоу. Если бы вам предложили занять кресло в одном из проектов, вы бы согласились?

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- Создавать миры - это всегда интересно, и дело тут не в престижности, просто мне бы хотелось, чтобы эти шоу имели больше реальной жизни и искреннего поиска новых форм, а не прописанных сценарных ходов, которые отыгрываются ведущими, но наверное я многого хочу, поэтому пока не там, хотя предложения были.

За то время, что вы на сцене, у вас накопилось достаточно опыта. Когда к вам обращаются за советом молодые исполнители, группы, которые только начинают свой творческий путь, что вы им говорите? Или хотели бы сказать?

- Да тут все просто, делай и не останавливайся, а если и остановился, то отдохни и опять делай.

Пресс-служба/Елена Божко

В описании к концерту Теплый акустический рождественский вертеп, вы упоминаете, что Рождество становится все более важным праздником. А что для вас Рождество? Каким вы помните его в своем детстве?

- В детстве его почти не было, может поэтому мы именно сейчас его для себя таким образом открываем и переосмысливаем, ибо для меня Рождество - это особенный момент Искренности, не смотря на обилие получаемой нами со всех сторон информации, которая эту искренность всеми силами загоняет под плинтус практичности и прагматичности, именно в этот момент очень важна вера в то, что мы называем Настоящим – в Любовь.

Как появилась идея создать такой концерт?

- Честно - не помню. Помню уже только сами концерты и очень приятное после них послевкусие)

Рождество – это особая магия. Как планируете создать такую атмосферу на концерте?

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- Про магию не говорят, ее дарят со сцены. Для нас это тоже будет особенный концерт, если учесть то, что для этого концерта всем участникам группы написаны и распределены специальные роли по мотивам старинных украинских вертепов. Приходьте, буде Свято!

Напомним, праздничный концерт ТНМК с акустическим рождественским вертепом состоится в Caribbean Club 7 января в 19:00. Стоимость билетов составляет от 250 гривен.