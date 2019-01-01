Известные ведущие рассказали о школе и встрече одноклассников

31 января во всех кинотеатрах Украины стартует фильм "Встреча одноклассников". В нем идёт речь о трех школьных друзьях, которые собираются на встречу одноклассников спустя 25 лет. Также в первую субботу февраля в Украине традиционно проходят встречи выпускников.

Звезды канала НЛО TV поделились воспоминаниями, как проходили их встречи одноклассников и какие впечатления у них остались о школьных годах.

Вы были когда-то на встрече одноклассников? Чем запомнился этот вечер?

Алена Мороз (ведущая шоу “Северный check-in“):

Была встреча на 10 лет выпуска, кажется. Из забавного: многие вслух обратили внимание на то, что у меня выросла грудь. Дело в том, что женские формы мое тело начало принимать только на 2-м курсе университета. Поэтому одноклассники меня запомнили, как угловатого подростка, а тут пришла на встречу сформировавшаяся девушка.

Алена Мороз пресс-служба НЛО TV

Женя Янович (актер шоу “Мамахохотала“):

Читай также: Аня Гресь: “Проводите время с детьми, не пытайтесь от них откупиться“ Рівно рік тому я святкував 10-річчя випуску зі свого ліцею (школи), і ми вперше централізовано зібрались з однокласниками. Ніяких анекдотичних шаблонів не спостерігалось. Було душевно і навіть декілька днів захотілося походити на уроки (усміхається).

Олег Маслюк (актер шоу “Мамахохотала“):

Звичайно був. Чим запам‘ятався? По-перше, інтригуюче очікування – хто прийде, хто ні, хто як змінився, хто поправився, хто схуд, хто те, хто се (сміється). По-друге, класична анкета для кожного: “Одружився/вийшла заміж?“, “Діти є?“, “Скільки разів одружився/вийшла заміж?“, “Як!!!!!? Досі не одружився/вийшла заміж?“ і т.д. По-третє, це приємний вечір спогадів і, зрештою, скільки б років випуску не було, на таких вечорах ти завжди відчуваєш себе школярем (усміхається).

Аня Гресь (актриса шоу “Мамахохотала“):

Я ушла из школы после 9-го класса, так как поступила в медицинский колледж. Поэтому была на встрече одноклассников только после окончания ими 11-го класса.

Я тогда впервые попробовала водку и, как следствие, начала встречаться со своим одноклассником после этого. Продлилось это недоразумение около недели. Больше я водку не пью и на встречи одноклассников не хожу. Потому что их и нет, вроде. Хотя, может они просто меня не зовут. Не знаю и знать не хочу (улыбается).

Аня Гресь пресс-служба НЛО TV

Рома Грищук (руководитель шоу “Мамахохотала“):

У нас была встреча одноклассников спустя 10 лет после выпуска со школы. Ничего особенного. Просто воспоминания старых школьных лет, иногда весело иногда с ностальгией, что это время уже не вернешь.

Серж Куницын (ведущий шоу “Оттак Мастак“):

Не бывал, но у нас есть компания, которая дружит еще со школы. Нас человек 15. Многие из моих одноклассников регулярно встречаются (так как живут все рядом), а я, по возможности, тоже бываю. Такие встречи всегда запоминаются – это может быть чья-то свадьба либо День рождения.

Расскажите, каким ребенком вы были в школе? Скучаете по тем временам?

Алена Мороз:

В классе я была самой маленькой, потому что пошла учиться на год раньше. Но характер был пробивной, поэтому быстро стала старостой и просуществовала в этом статусе до выпуска. Общалась в классе и с ребятами с последних парт, и с мажорчиками. Не была ботаником, зубрилкой и ябедой. Давала списывать и списывала сама. Короче говоря, была адекватной. По временам этим не скучаю! Если бы мне предложили на машине времени переместиться в школьные годы, я бы отказалась.

Женя Янович:

Нормальною був дитиною. Президентом свого ліцею. Таким собі зв‘язуючим звеном між учнями та вчителями. Мені довіряли й ті, й інші. Від цього отримував максимальний кайф і деяку вигоду (усміхається). Сумувати за шкільними роками не бачу сенсу, як і за будь-яким іншим прожитим відрізком. Той шкільний час прекрасний у своїх спогадах.

Женя Янович пресс-служба НЛО TV

Олег Маслюк:

Читай также: Євген Янович: “Студентів колишніх не буває“ Я був скромним таким хлопчиком у піджаку і брючках. Вчився непоганно, старанно (усміхається). Трошки приймав участь у шкільних заходах. Короче, нічого такого. Королем тусовки не був. Чи хотів би повернуться? Можливо, але ненадовго, бо там багато чого не можна (усміхається).

Аня Гресь:

Не скучаю. Я рада, что ушла после 9-го класса, так как больше оставаться там не было смысла. Часто слышала от учителей: “Вы самый худший класс“. У нас часто менялись классные руководители, и не было какой-то общности, как в параллельном, например. Я даже им немного завидовала. Я училась хорошо, в аттестате после 9-го класса всего две девятки было.

Рома Грищук:

В школе было комфортно. Это замкнутый мир, внутри которого твои друзья, внутри которого все понятно и знакомо. Минимум ответственности и максимум кайфа.

Рома Грищук пресс-служба НЛО TV

Серж Куницын:

Я был примерным ребенком. Бабушка всегда учила меня, что надо вести себя хорошо, поэтому я старался. Очень скучаю, так как это были беззаботные годы настоящей дружбы, откровений, приключений, списываний друг у друга, всяких разборок. И, конечно, первой любви с неповторимыми эмоциями.

Каким был ваш любимый и нелюбимый предмет в школе?

Алена Мороз:

Ярко выраженных любимых предметов не было. Нелюбимый – геометрия. У меня не развито пространственное воображение, а вся геометрия на нем выстроена. Мне нужно что-то увидеть, чтобы это лучше понять, а додумывать как объект крутится в пространстве и какие у него углы или стороны – кошмар!

Женя Янович:

Так вийшло, що я навчався дійсно у хорошому закладі, тому виділити якийсь конкретний предмет не вийде. Занадто задродська відповідь, але і я з золотою медаллю школу закінчив (усміхається). Тим паче, наша вчителька хімії була людиною досить вразливою, а якщо вона прочитає, що я не любив її предмет, то ще образиться.

Олег Маслюк:

Через те, що я йшов на медаль, доводилося любити все.

Олег Маслюк пресс-служба НЛО TV

Аня Гресь:

Обожала физику. По этому предмету было 12 баллов за семестр. Бегала за учительницей и просила задания со звездочкой. Ненавидела алгебру, так как была сумасшедшая учительница, которая постоянно на нас орала и поставила мне при выпуске 9 баллов, что испортило мне аттестат, который мог бы быть с отличием.

Рома Грищук:

Мне многие предметы давались легко. Откровенно нелюбимых предметов почти не было. Любимый предмет в школе был химия.

Серж Куницын:

Читай также: Женя Янович: “Листи святому Миколаю я в дитинстві ніколи не писав“ Точно не скажу: когда предмет знаешь, то все любимые, а когда пропустил какой-то урок, то, конечно, идешь в школу с неохотой. Помню точно, что было время, когда жутко боялся идти на контрольные по химии (улыбается).

Вы со многими бывшими одноклассниками поддерживаете общение? А они с вами?)

Алена Мороз:

Моя лучшая подруга – моя бывшая одноклассница. Мы с ней даже в Киев одновременно решили переехать, чтобы быть ближе друг к другу. Недавно восстановила общение еще с одной одноклассницей, с которой дружила до старших классов, но перед выпускным поссорились. Школьные обиды имеют свойство забываться, поэтому я своим детям буду советовать никогда не сжигать мосты, ведь жизнь тебя в любой может столкнуть с человеком снова.

Алена Мороз в школе пресс-служба НЛО TV

Женя Янович:

Якщо підписка в Instagram вважається підтримкою спілкування, тоді підтримую (усміхається).

Олег Маслюк:

У мене є компашка моїх друзів, вони всі з мого класу. З деким дружу з другого класу (бо перейшов у другу школу). До цих пір бачимось майже кожен тиждень, з деякими, навіть, працюю в студії “Мамахохотала“.

Аня Гресь:

В детстве возмущалась, когда мама мне говорила, что я, когда повзрослею и окончу универ, не буду общаться с одноклассниками. “Как это так? У меня ж там лучшие друзья!“ – казалось мне. Но время прошло, и я поняла, что мама была права.

Аня Гресь в школе пресс-служба НЛО TV

Рома Грищук:

Со всеми поддерживать отношение почти нереально. Есть несколько человек, с которыми регулярно списываемся и встречаемся. Но, самое главное, что до сих пор продолжаю дружить и тесно общаться со своим классным руководителем.

Серж Куницын:

Нас большая компания – человек 15. Мы до сих пор дружим, встречаем Новый год вместе.

Лучший способ провести встречу одноклассников – это…

Алена Мороз:

Договориться со школой, в которой вы учились, чтобы вам устроили симуляцию дня учебы. Ученикам заранее выслать расписание, домашнее задание и добро пожаловать в 8 утра на первый урок в тот же кабинет, где вы просидели 10 лет. При чем школа пусть в этот день работает в привычном формате, чтобы на переменах бегали дети по коридорам. Уроки подобрать разнообразные: Литература, Физкультура, Английский, Химия, Религия, География. Интересно послушать, как люди со взрослыми мозгами будут обсуждать какое-нибудь произведение или культурные особенности жителей разных стран. А завершить все застольем, конечно же. Если правильно спланировать, думаю, может получиться прям очень весело и душевно.

Женя Янович:

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Олег Маслюк:

Кращий спосіб провести зустріч однокласників це – не брати її організацію на себе. Іноді здається, що, чим людина доросліше, тим більше вона стає дитиною)

Аня Гресь:

Остаться дома или провести это время с людьми, которые тебе интересны.

Рома Грищук:

Собраться всем классом в родной школе, а потом пойти в ресторан.

Рома Грищук в детстве пресс-служба НЛО TV

Серж Куницын:

Встретить Новый год вместе.

Что обязательно должно присутствовать на встрече одноклассников?

Алена Мороз:

Я бы сказала не “что“, а “кто“. Думаю, что лучшая встреча это та, на которую пришли все одноклассники, даже те, кто давно живет в других городах и странах.

Алена Мороз в детстве пресс-служба НЛО TV

Женя Янович:

Я б сказав “Хто“. Ваші викладачі. Повірте, їм невимовно приємно бачити “своїх дітей“. І зрозуміти, у кого ж виросли їхні “самые худшие классы!“

Олег Маслюк:

Класний керівник, бо скоріше, це свято є найбільш важливим саме для нього. Ну і власне, випускникі і їх норми моральної поведінки в умовах хуліганського настрою.

Аня Гресь:

Одноклассники, иначе это будет не встреча одноклассников (улыбается).

Рома Грищук:

Воспоминания о школе. Без этого никак.

Серж Куницын:

Хорошее настроение и желание увидеться, а не оценить кто кем и чем стал.

Серж Куницын пресс-служба НЛО TV

Как вы считаете: нужно идти на встречу, если вы не были слишком дружны в школе с одноклассниками?

Алена Мороз:

Стоит пойти хотя бы для лучшего понимания себя. Можно осознано понаблюдать за своим поведением и мыслями и отметить: а не ведешь ли ты себя как-то необычно. Пытаешься ли ты изо всех сил похвастаться достижениями? А почему? Ведешь ли ты себя снова как серая мышь, даже если после школы перестал ею быть? А почему? И так далее.

Женя Янович:

Це особистий вибір кожного. У мене ситуація з однокласниками інша, тому й не задумуюсь.

Олег Маслюк:

Звичайно треба! Зустріч – це не тільки те, що було в школі, а ще своєрідний “показ мод“ теперішнього... Коротше кажучи, всі люблять трошки повидєлуваться (сміється).

Аня Гресь:

А зачем? Если у человека дела “не очень“, то зачем радовать самооценку других? А если дела наоборот “очень-очень“, то зачем вызывать их зависть?

Рома Грищук:

Считаю, что идти нужно в любом случае.

Рома Грищук в школе пресс-служба НЛО TV

Серж Куницын:

Тут надо договориться с самим собой в первую очередь. Но, на мой взгляд, сходить стоит.

Как ваши одноклассники и бывшие учителя относятся к вашей публичности и узнаваемости?

Алена Мороз:

Читай также: Руководитель “Мамахохотала“ Роман Грищук: “Мы задали тренд Зибровым в украинском кино“ Выход в эфир одной передачи не сделал меня узнаваемым и публичным человеком. Так что, думаю, не все из них даже знают об этой страничке моей жизни, а я не кричу об этом на каждом углу. Те, кто знает, говорят, что следят за нашими путешествиями и гордятся.

Женя Янович:

Я в них не запитував. Але, думаю, їм прикольно (усміхається).

Олег Маслюк:

На цих святах всі сприймають тебе, як сприймали у школі – нормально!

Аня Гресь:

Недавно моя завуч вспомнила через 10 лет после выпуска о моем существовании, и пригласила меня на какой-то юбилей школы. Меня тогда не было в Киеве, как раз была на гастролях. А если бы была, то не факт, что пошла туда.

Рома Грищук:

Очень хорошо. Многие учителя и некоторые одноклассники часто посещают наши концерты.

Серж Куницын:

Никак не относятся. Они просто воспринимают меня таким же, каким я был когда-то в школе – и это правильно.

Серж Куницын в школе пресс-служба НЛО TV

Какие у вас планы на первую субботу февраля в этом году (традиционная дата встреч выпускников)?

Алена Мороз:

Впервые слышу, что эта дата считается традиционной встречей выпускников. Но по совпадению, в этот день у меня назначены настольные игры в компании, где будет в том числе моя бывшая одноклассница. Так что можно сказать, что микро встреча выпускников таки состоится (смеется).

Женя Янович:

Зустріч однокласників. А буде це вживу, чи в кінотеатрі – здогадуйтесь самі.

Олег Маслюк:

Ніяких. Хіба що в школу забіжу. У мене в цьому році 10 років випуску і ми помпезно святкуватимемо літом. Там і тепліше, і день довше, і є де розгуляться!

Аня Гресь:

Явно не такие, какие было бы логично написать в подобном интервью (улыбается).

Рома Грищук:

Мы пока не организовывали никаких встреч. Если будут предложения встретиться – обязательно пойду.

Серж Куницын:

Сложно сказать. Но есть варианты (улыбается).

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Напомним, что “Встреча одноклассников“ – это полнометражный фильм, рассказывающий о трех друзьях, которые многого добились в жизни, но и приобрели много проблем. Это адаптация датской комедии Klassefesten, снята по заказу телеканала НЛО TV компанией Tauras Films при участии Idea Production и “Кинокомпании ММД“.

Ранее мы публиковали интервью с фронтменом группы “Друга ріка“ Валерием Харчишиным, который сыграл одну из главных ролей в фильме “Встреча одноклассников“. Читайте его здесь.