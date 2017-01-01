История любви телеведущего ТСН Святослава Гринчука

В честь Дня святого Валентина, который отмечается ежегодно 14 февраля, Ivona предлагает узнать романтические истории любви любимых телеведущих.

Читай также: День рождения Нади Дорофеевой: история любви певицы и Владимира Дантеса

Известный телеведущий ТСН на 1+1 Святослав Гринчук в эксклюзивном интервью Ivona рассказал о своей истории любви с журналисткой Кристиной Дрогомирецкой. Пара встречалась 11 лет. Бракосочетание состоялось 2 июня 2017 года в Одессе. Супруги воспитывают дочь Дзвинку.

Святослав, расскажите, как вы с женой отмечаете День Святого Валентина? Если нет, то почему?

В нашей семье так сложилось, что мы с Кристиной не придаем особое значение Дню Святого Валентина. Не отмечали этот праздник даже тогда, когда встречались. Это не какой-нибудь протест. Просто у нас и без того хватает разных интересных дат, чтобы отметить вместе: дата знакомства, дата первого свидания, со временем добавились еще дата брака и рождения дочери

Как вы познакомились с будущей женой?

Мы познакомились 19 лет назад во Львове, в школе журналистики, тогда были еще 11-классниками. Вместе там учились, потом на факультете журналистики. Были хорошими друзьями. И пожалуй, сейчас я понимаю, что очень важно, чтобы близкий человек был вашим другом, чтобы вам всегда было о чем поговорить, пошутить, чтобы у вас были общие интересы и мечты. Потом мы 5 лет учились на одном курсе факультета журналистики и только после этого по-другому посмотрели на наши отношения

Каким было ваше первое свидание?

Наше первое свидание было очень необычным - я завязал глаза Кристине и мы гуляли по городу. Она должна была догадываться, где мы сейчас, куда идем, а я выбирал самые интересные и загадочные места, куда ее отведу. Конечно, хорошо, что мы были уже знакомы, потому что вряд ли незнакомая девушка позволит себя вести неизвестно куда, еще и с закрытыми глазами

Читай также: История любви Ольги Сумской и Виталия Борисюка

Когда вы приняли решение сделать предложение Кристине? Где и как это произошло?

То было 9 ноября 2006-го. И с тех пор мы каждый год стараемся отмечать этот день. Однажды, в какую-то из годовщин мы поменялись ролями, и это уже Кристина завязывала мне глаза и водила по городу. А еще именно 9 ноября мы решили, что рано или поздно поженимся. Это было в Тбилиси. В каком-то очень колоритном местном ресторане, где почему-то именно в тот вечер по странному совпадению - играли украинские песни. Пожалуй, это не было “признанием“ в таком классическом представлении, как показывают в фильмах. Мы не говорили о конкретных датах и временных рамках. Просто я сказал, что хочу прожить жизнь в ее компании. Она согласилась. Кстати, официально мы поженились только через 4 года после того вечера в Тбилиси

Почему для такого важного события вы выбрали именно Грузию?

В какое-то время это была наша общая любовь. Мы даже мечтали, что официально поженимся где-то в горах Сванетии, но впоследствии море победило. Мы поженились в Одессе, на морском побережье. На то время встречались уже 11 лет. Но то чувство, когда каждое утро, день или вечер рад ее видеть - никуда не исчезло.

Ранее мы рассказывали об истории любви Владимира Зеленского и его жены Елены.