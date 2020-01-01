Секс не вместо спорта, а вместе с ним!

Можно ли использовать секс, как один из способов похудения, какие позы стоит включить в следующую романтическую игру и как именно секс влияет на состояние вашего тела, расскажет Ivona.

Секс и похудение

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Считается, что залог успешного похудения (или поддержания тела в тонусе) - диета и физические нагрузки. Именно такой тандем является самым результативным.

Но даже если за своим рационом можно проследить на протяжении даже самого загруженного дня (просто отказаться от сахара в утреннем кофе и булке в обед предпочесть салат), то на поход в спортивный зал есть время (да и возможность) далеко не всегда. Тогда приходится искать временную альтернативу пропущенной тренировке. Кто-то предпочитает пешую прогулку на дальние дистанции, кто-то - гимнастические упражнения. Они, конечно, не заменять полноценное занятие спортом, но помогут сжечь лишние калории и не снизить мышечный тонус.

Секс, как фитнес: ТОП-5 лучших поз pinterest.com

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Сексологи с уверенностью заявляют: секс можно использовать как дополнительную физическую нагрузку, если вы всерьез задумались над потерей лишних килограмм. Конечно, даже ежедневная многочасовая интимная близость не сможет превратить пышку в Дюймовочку всего за месяц. Но сделает тело более подтянутым и выносливым - наверняка.

Кэсси Уайт, медицинский журналист и личный тренер считает, что интимная близость, продолжительностью 30 минут или больше, прекрасно повышает выносливость. Конечно, многое зависит от активности партнеров. По подсчетам клинического сексолога Санни Роджерс, количество сожженных калорий напрямую зависит от поз, которые выбирают любовники. Логично, что неторопливый секс поможет сжечь пару десятков калорий, но для большего придется как следует попотеть.

Секс, как фитнес: ТОП-5 лучших поз pinterest.com

Конечно, не стоит воспринимать секс исключительно как способ улучшить свое тело. Такое пользовательское отношение едва ли окажет положительное влияние на ваши отношения с партнером. Считайте интимную близость отличным способом совместить приятное с полезным.

Секс и калории

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В среднем за одну интимную близость (продолжительностью в 30 минут, включая прелюдию) оба партнера тратят около 200 калорий. В счет идет все: от поцелуев и орального секса, до стонов и интенсивности оргазма. Так некоторые сексологи выводят приблизительно следующую статистику:

оральный секс сжигает 24 калории в час

страстные поцелуи - 15-20 калорий

петтинг - 90 калорий/час

стон - до 5 калорий

половой акт - около 100 калорий у мужчин и 70 - у женщин

оргазм - 24 калории.

Секс, как фитнес: ТОП-5 лучших поз pinterest.com

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Очевидно, что подобные подсчеты до ужаса приблизительны, ведь многое зависит от физической подготовки партнеров, длительности тех или иных этапов соития, даже настроения и температуры в спальне!

Но если взять средние 200 калорий за одну интимную близость и представить, что сексуальные “тренировки“ проходят дважды в неделю, то сумма потраченных калорий за год окажется весьма внушительной - около 21 000 калорий, потраченных исключительно с удовольствием.

Самые эффективные сексуальные позы

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Если вы - не пара эквилибристов или йогов со стажем, браться за выполнение сложнейших сексуальных позиций без предварительной подготовки не стоит. Даже если на картинке или в порнофильме, где вы ее подсмотрели, все выглядит предельно просто. Полноценную тренировку они вам не заменят, а вот травмироваться в процессе, не получив от него ни капли удовольствия, вполне возможно.

Секс, как фитнес: ТОП-5 лучших поз pinterest.com

Пять базовых поз помогут вам растратить лишние калории и послужат дополнительной физической нагрузкой за пределами спортивного зала:

Сексуальная поза Какие группы мышц работают Миссионерская Мышцы ягодиц, тазового дна, спины, пресс Догги-стайл Трицепсы, мышцы плечевого пояса и верхней части спины Обратная наездница Ягодичные мышцы, внутренняя поверхность бедер, пресс Стоя Мышцы бедер, голеней, ягодиц и пресса Лотос Задействованы практически все мышцы кора

Ранее мы рассказывали, какие позы предпочитают мужчины.

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