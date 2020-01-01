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Ivona собрала топ самых комфортных поз для пышных любовников, которые доставят наибольшее удовольствие обоим партнерам.

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Мужчины с лишним весом могут в некоторых позах чувствовать себя дискомфортно. Так, во время обычной “наездницы“ (женщина сверху) глубокому проникновению может препятствовать живот партнера. Если партнерша займет позицию сверху, но развернется к мужчине спиной, это увеличит глубину и облегчит движение во время секса. Минус этой позы лишь в том, что при “обратной наезднице“ отсутствует зрительный контакт между любовниками.

Догги-стайл

Лишний вес партнерши не будет мешать при проникновении, к тому же появляется возможность для дополнительных мануальных ласк. Женщина становится на колени и опускается на согнутые в локтях руки, при этом слегка прогибая поясницу. Мужчина становится сзади на колени и проникает в партнершу. Если есть разница в росте, женщине лучше разместится у края кровати, а партнер - на полу. Слишком мягкую кровать можно заменить на более твердые поверхности. В случае, когда партнерше тяжело долго удерживать свой вес на руках, подложите под ее бедра подушку.

ТОП-5 лучших секс-поз для полных любовников pinterest.com

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Максимально комфортная для обоих партнеров поза, так как ни одному из любовников не придется удерживать свой (или партнера) вес. Партнерша ложится на бок, мужчина - сзади нее. “Ложечки“ подходят для поклонников неторопливого, чувственного секса. В этой позе отмечается небольшая глубина проникновения, однако регулировать ее может партнерша, поднимая согнутую в колене ногу. Регулировать глубину и угол также могут подушки, подложенные под таз партнерши.

69 на боку

Многие полные пары отказываются от позы 69 из-за того, что одному из партнеров придется принимать полный вес другого, а это может доставить некий дискомфорт. Однако отказываться от взаимного орального удовлетворения пышным любовникам не стоит. Достаточно просто модифицировать привычную 69: оба партнера ложатся на бок, лицом друг к другу (ногами к голове партнера). Для удобства и устойчивости одну ногу можно согнуть в колене и ступней упереться в кровать.

ТОП-5 лучших секс-поз для полных любовников pinterest.com

Тут все просто: партнерша становится лицом к стене, опираясь на нее руками и слегка прогибая поясницу, мужчина - входит сзади. Лишний вес одного или обоих партнеров не мешает проникновению, к тому же эта поза достаточно устойчива, без сильных физических нагрузок. Глубину проникновения партнерша может контролировать углом наклона вперед, или слегка приподнимая согнутую в колене ногу (хорошо, если ее будет куда поставить). Поза не подойдет для пар, где партнер ниже, также не рекомендуется практиковать секс стоя на скользких поверхностях (например, в душе).

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