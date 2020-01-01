Модификации классических позиций для большего наслаждения обоих партнеров.

Ivona собрала для вас топ сексуальных позиций, во время которых оба любовника способны получить максимум удовольствия от процесса.

Стоит также отметить, что прелесть этих поз не только в том, что каждый партнер получает удовольствие от секса в равной степени за счет сохранения интимности самого процесса или дополнительной стимуляции, но и не требует особой физической подготовки или исполнения акробатических трюков. Получать удовольствие (равно как и доставлять его) так просто!

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Звучит сложнее, чем есть на самом деле. Половое равнение или САТ - лишь вариация всем известной миссионерской позы. С нее все и начинается. Затем партнерша слегка приподнимет и сводит ноги на талии партнера, плотно прижимая их к его ногам. Такая поза прекрасно подходит парам, в которых партнерше сложно достичь оргазма - эта проблема легко решается за счет дополнительной стимуляции клитора во время фрикций. Мужчины могут отметить, что глубина проникновения в половом равнении значительно сокращается, однако на ощущениях это не сказывается, опять-таки за счет повышенного трения.

ТОП-3 лучших секс-поз для Ее и Его удовольствия pinterest.com

Считается боле интимным вариантом позиции догги-стайл, так как позволяет сохранять между партнерами зрительный контакт. Мужчина стоит на полу у края кровати, на котором разместилась женщина на четвереньках. После проникновения она поднимает корпус так, чтобы стоять лишь на коленях, партнер, продолжая движения, придерживает ее, обхватив за талию. Свободной рукой он может ласкать женщину, она, в свою очередь, слегка повернув голову на бок, целовать шею партнера.

ТОП-3 лучших секс-поз для Ее и Его удовольствия pinterest.com

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Отличный вариант для партнеров с разницей в росте. К тому же колыбель - одна из “сидячих“ поз для секса, прекрасно подойдет для любителей долгой, неторопливой и вдумчивой близости. Впрочем, отсутствие динамики, равно как и небольшая глубина проникновения, для кого-то может показаться минусом. Оба партнера садятся на кровать, друг напротив друга, мужчина слегка разводит ноги так, чтобы женщина могла разместиться между ними, обхватив ногами тело партнера. Для устойчивости один из любовников может опереться руками о кровать. Другой, тесно прижимаясь к телу партнера, слегка раскачивается (как на колыбели), тем самым регулируя скорость и глубину проникновения.

ТОП-3 лучших секс-поз для Ее и Его удовольствия pinterest.com

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