С чего начать знакомство с чувственными наслаждениями тантры?

Что такое тантрический секс? Это достижение наивысшей точки наслаждения в момент единения мужской женской энергии в один чувственный союз. Ваша цель - просветление, понимание тела партнера, как своего собственного и продление момента наслаждения. В целом тантрический секс - не про проникновение и оргазм (это скорее приятный бонус, чем обязательное условие). Этот процесс может длиться часами, и приносит партнерам не только физическое, но духовное, психологическое удовольствие от осознания близости партнера. Тантрический секс в первую очередь духовная практика, и чтобы постичь все ее тонкости, придется потренироваться. С чего начать, расскажет Ivona.

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Шаг 1. Почувствуйте сердце партнера. Положите левую руку на его сердце, пусть он проделает то же самое. Смотрите друг другу прямо в глаза, освободите голову от мыслей и сосредоточьтесь на биении ваших сердец. Через минуту-другую ваше дыхание синхронизируется, и вы сумеете сделать то, что называется “вдохнуть сердце“. Не прерывайте связь.

Тантрический секс для начинающих: 5 базовых шагов к удовольствию pinterest.com

Шаг 2. Сохраняйте зрительный контакт на протяжении всей практики. Сначала вы, конечно, можете испытывать некоторую неловкость, но как только это пройдет, связь будет установлена.

Шаг 3. Сядьте на колени партнера лицом к лицу и прижмитесь всем телом. Чем сильнее будет телесный контакт, тем больше вы сможете проникнуться энергетикой друг друга.

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Шаг 4. Сделайте друг другу тантрический массаж. Его цель - пробудить чувственность, не прикасаясь к эрогенным зонам партнера. Вам не нужно пытаться довести друг друга до оргазма, мягкими прикосновениями поглаживайте тело партнера. Для этого можно использовать руки, мягкие ткани, перышко или любой другой приятный на ощупь предмет. Такой массаж позволит усилить ваши ощущения, возбудить нервные окончания.

Тантрический секс для начинающих: 5 базовых шагов к удовольствию pinterest.com

Шаг 5. После расслабляющего массажа может следовать секс, но в целом проникновение не является целью тантры. Достигнув единения душ и тел, вы можете просто насладиться близостью друг друга, приятным бонусом будут поцелуи, объятия и чувственные прикосновения. Если же возбуждение настолько велико, что вам сложно удержаться от интимной близости, старайтесь выбирать неспешные позы, при которых ваши тела будут максимально близко друг к другу, а зрительный контакт не будет прерываться. Следите за дыханием, особенно в моменты приближения оргазма - это позволит вам продлить удовольствие.

Конечно, постичь все прелести тантрического секса с первого раза не всегда получается. Однако регулярная практика сможет раскрыть перед вами дивный мир, полный новых, чувственных наслаждений. Не забывайте о зрительном контакте и о том, что секс не является вашей главной целью. Что более важно - доставить партнеру максимальное наслаждение и продлить миг оргазма, чтобы ощущения стали ярче и насыщенней.

Тантрический секс для начинающих: 5 базовых шагов к удовольствию pinterest.com

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