ТОП-5 умных вещей, которые делают вас сексуальней

Интеллект - это соблазнительно!

Острый ум возбуждает не меньше эротического массажа или долгой, качественной прелюдии. Ivona расскажет, какие проявления человеческого интеллекта делают человек еще более соблазнительным.

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1. Глубокая, искренняя заинтересованность чем-либо

Да, порой общаться с таким фанатом практическим невозможно, ведь практически все его разговоры сводятся к одному и тому же. Однако человек увлеченный имеет свой, особый шарм. Он рад делится тем, что ему действительно дорого и говорит не для того, чтобы заполнить неловкую пустоту, а потому что действительно “болеет“ своим увлечением. Такая глубокая заинтересованность делает честь и мужчинам, и женщинам, выгодно выделяя их на фоне общей массы людей.

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2. Любовь к чтению

Читающего человека всегда можно соблазнить хорошей историей или увлекательным приключением. Для него книга - не только приятное время препровождения, но и отличный способ держать свой мозг в тонусе. К тому же лексический запас становится гораздо богаче. Громкими и умными словами бросаться может каждый, но употреблять их в нужном контексте и к месту умеет не так уж много людей. Читающая женщина, как Шахерезада, способна увлекать своим рассказом, соблазнять лишь словом, читающий мужчина, как мудрый Сфинкс, способный покорить силой своего ума.

3. Личное мнение

Кто-то считает, что иметь личное мнение - непозволительная роскошь, кто-то - что это беспечная глупость. На самом же деле нужно уметь отличать наличие собственных суждений по разным вопросам с разумными фактами и доводами, и общественное мнение, выдаваемое за личное, которые ни на чем не основывается, но озвучивается чаще, чем об этом просят. В первом случае человек выражает свой подлинный интерес к окружающему миру. Это значит, что и к вам он будет относиться с таким же вниманием и не побоится отстаивать вас, если необходимо.

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4. Эмоциональный интеллект

Человек, который способен на эмпатию, сочувствие, не стесняется своих чувств, умеет их выражать и контролировать - это человек с которым захочется лечь в постель, ведь он чуток к своим ощущениям и ощущениям партнера. Да и за пределами спальни с ним гораздо проще строить отношения: не нужно притворяться или ждать удобного момента, можно быть откровенными и чувствовать себя при том максимально комфортно.

5. Новые знания

Пытливый человеческий ум еще соблазнителен тем, что он всегда готов и открыт к чему-то новому. Отношения с партнером, которого обуревает жажда новых познаний, могут превратиться в настоящее приключение, или любовный роман: в погоне за новыми ощущениями вы сможете испытать и пределы собственных возможностей, и постичь удовольствия, ранее вам неведомые.

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Ранее мы рассказывали, в чем секрет идеальной прелюдии.

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