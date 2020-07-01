+ несколько простых правил для взаимного удовольствия.

Средняя “глубина“ женского влагалища - 15 см. Даже при условии, что в состоянии возбуждения способен немного удлиняться, пенис длиной более 17 см может приносить партнерше во время соития болевые ощущения. Поэтому, если ваш партнер - обладатель “достоинства“ больше среднестатистического, для секса стоит выбирать “безопасные“ позы, то есть такие, при которых партнерша сможет самостоятельно контролировать глубину проникновения. Список таких сексуальных позиций составила для вас Ivona.

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1. Наездница

Партнер ложится на спину, выпрямляет ноги (в процессе он может их немного согнуть, для удобства женщины), партнерша садится сверху. Чем хороша в этом плане “наездница“, так это тем, что глубину проникновения и интенсивность фрикций контролирует сама женщина, мужчина может ласкать ее грудь или стимулировать клитор, также сохраняется зрительный контакт (что немаловажно для многих пар).

2. Ложки

Мужчина ложится набок, слегка сгибает ноги в коленях - занимает позицию “большой ложки“, женщина также ложится набок, спиной к партнеру. Она - “маленькая ложечка“. В этой позиции проникновение получается неглубоким, что не доставит дискомфорта обоим партнерам. “Ложки“ идеально подходят для неторопливого секса.

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3. Краб

Это сексуальная позиция требует определенной сноровки, зато, благодаря зрительному контакту, мужчина сумеет проследить за тем, не доставляет ли он дискомфорт партнерше. Оба партнера садятся лицом друг к другу, ноги согнуты в коленях. Для больше устойчивости можно опереться на свои руки или обняться. В эту позу удобно переходить из “наездницы“.

"Безопасные" позы для слишком большого пениса pinterest.com

Если у партнера слишком большой член: Общие правила

1. Прелюдия должна быть. Тут взаимосвязь проста: чем возбужденней партнерша, тем легче проникновение и безболезненней секс.

2. Используйте лубрикант. Лучше всего - на водной основе. Купить его можно в аптеке или специализированном магазине. Помните, что подручные средства не подходят в качестве смазки для интимной близости и могут нанести серьезный ущерб здоровью обоих партнеров.

3. Не торопитесь. Резкое проникновение может привести к разрывам во влагалище, что едва ли можно назвать очень сексуальным. Дайте партнерше время привыкнуть к вашей длине и объему.

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4. Дыхательные техники и игрушки-ограничители. Первые полезные для психологического равновесия партнерши, вторые - партнера. Девушке стоит глубоко дышать, чтобы успокоить нервы и расслабиться, мужчине - озаботиться наличием специальных колец для пениса, которые служат своеобразным ограничителем для проникновения. Так можно сократить вероятный вред для партнерши, и не отвлекаться на контроль глубины “попадания“.

5. Придумайте стоп-слово. Тут все просто: партнерша должна произнести его, когда ваши интимные игры более не приносят ей удовольствия, а лишь боль и дискомфорт. Это - сигнал к тому, чтобы остановиться и вернуться к взаимным ласкам и петтингу.

"Безопасные" позы для слишком большого пениса pinterest.com

Ранее мы рассказывали, какие сексуальные позиции больше всего нравятся мужчинам.

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