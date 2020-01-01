Что нужно знать о ППА каждому?

Прерванный половой акт - один из самых популярных, и в то же время - самых небезопасных способов контрацепции. Что нужно знать о ппа, прежде ем вступать в такую связь, расскажет Ivona.

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ППА: риски и противопоказания

Прежде чем соглашаться на прерванный половой акт важно понимать, что этот способ является посредственной защитой от нежелательной беременности. Во время эрекции у мужчины выделяется смазка - прозрачное вещество, призванное облегчит проникновение и скольжение. В ней также содержатся сперматозоиды, хотя и в значительно меньших дозах, нежели чем в эякуляте. Как известно, для зачатия достаточно лишь одного сперматозоида поэтому, даже если мужчина успел покинуть лоно партнёрши до семяизвержения, есть вероятность, что сперма попадет в женский организм.

К тому же прерванный половой акт никоим образом не защищает ни партнера, ни партнершу от ЗППП. Поэтому вступать в такой контакт с малознакомым партнером может быть крайне опасно.

Прерванный половой акт: риски, преимущества, позы pinterest.com

Еще один минус ППА - вред мужскому здоровью. Постоянное сдерживание семяизвержения может повлечь за собой потерю тонуса кровеносных сосудов, эректильной дисфункции, простатиту, бесплодию и проблемам с мочеиспускательным каналом. К тому же оргазм для мужчины во время ппа не такой яркий, соответственно удовольствие от процесса значительно снижается.

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Преимущества ППА

Несмотря на все риски и противопоказания, указанные выше, многие пары все же предпочитают ппа остальным видам контрацепции. Почему? На этот вопрос есть два веских аргумента: отсутствие противопоказаний и доступность. Для гормональных и оральных контрацептивов нужны не только деньги, но и рецепт врача, подтверждающий, что организм способен справится с подобной нагрузкой. Внутриматочная спираль тоже средство, которое подходит далеко не всем. К тому же не так низок процент мужчин и женщин, которые имеют аллергическую реакцию на презервативы.

Прерванный половой акт: риски, преимущества, позы pinterest.com

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ППА в позах

Если вы и ваш партнер все же решили, что прерванный половой акт для вас - хорошее решение, важно также учитывать, что такой способ контрацепции удобен далеко не в каждой сексуальной позиции.

Идеальными для ппа считаются позы, в которых глубину и интенсивность проникновения контролирует сам мужчина, соответственно ему будет легче “выйти“ из партнерши, чувствую приближающийся оргазм. Оптимальна поза для ппа - догги-стайл (и его вариации).

Самой неудобной позой для прерванного полового акта можно считать “наездницу“ (и прочие ее вариации, где женщина занимает позицию “сверху“). Далеко не всегда мужчина успевает остановить движения партнерши и приподнять ее, чтобы сперма не попала внутрь.

Прерванный половой акт: риски, преимущества, позы pinterest.com

Несмотря на всю соблазнительность и привлекательность ппа, как метода контрацепции, важно помнить о вероятности заболевания ЗППП, а также о том, что ни один контрацептив не дает 100% защиты. У прерванного полового акта статистика и того ниже - в среднем такой метод контрацепции приводит к нежелательной беременности в 27 случаях из 100 (показатель индекса Перля за 2017 год).

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