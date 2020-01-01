Сказки на ночь: ТОП-7 лучших книг о сексе

И о том, о чем вы стеснялись спросить.

Ivona собрала для вас подборку лучших нон-фикшен книг о сексе, в которых вы найдете не только ответы на интимные вопросы, но также множество практических советов, историй из жизни и любопытных размышлений о человеческой сексуальности.

Секс на заре цивилизации. Эволюция человеческой сексуальности: с доисторических времен до наших дней. Кристофер Райан и Касильда Жета

Секс на заре цивилизации. Эволюция человеческой сексуальности: с доисторических времен до наших дней. Кристофер Райан и Касильда Жета pinterest.com

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Авторы книги - доктор философии и доктор медицины простым и доступным языком рассказывают о природе возникновения браков, формировании отношений к полигамии и моногамии, а также ревности и эротических фантазий на исторических примерах от каменного века до наших дней.

Как хочет женщина. Эмили Нагоски

Как хочет женщина. Эмили Нагоски pinterest.com

Главная цель книги - донести до читательниц, что все их особенности, страхи и желания - вполне нормальны. Нагоски отвечает на самые распространенные вопросы о сексе, возбуждении и женской анатомии простым, доступным языком и искрометным юмором, что делает чтиво не только познавательным, но и весьма легким.

Библия секса. Обновленное издание. Пол Джоанидис

Библия секса. Обновленное издание. Пол Джоанидис pinterest.com

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Здесь вы найдете информацию обо всем, что относится к сексу - от эмоциональных состояний, до истории контрацепции, от поцелуев, до оргазма. Книга подойдет как для искушенных в любовных утехах личностей, так и для тех, кто только вступает на увлекательный путь интимной близости.

Секс в человеческой любви. Эрик Берн

Секс в человеческой любви. Эрик Берн pinterest.com

На примерах из сексуальной жизни различных людей Эрик Берн объясняет природу человеческого желания, как формируются наши фантазии, откуда берутся половые извращения, и почему необходимо принимать свою сексуальность. Автор - психолог и психиатр, дает конкретные советы о том, как разнообразить и привести свою сексуальную жизнь в порядок.

Я, ты, он, она и другие извращенцы. Джесси Беринг

Я, ты, он, она и другие извращенцы. Джесси Беринг facebook.com/jesse.bering

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Новый взгляд на уже давно известные научные факты, свежие мысли и увлекательные умозаключения приводит Беринг в своей книге. Автор с уверенностью заявляет - все мы немного извращенцы, и объясняет, почему это - в той или иной мере если не абсолютно нормально, то вполне приемлемо. Откуда берутся сексуальные девиации и предпочтения, почему понятие сексуальности так отличается в различных социокультурных обстановках, и конечно острые морально-этические вопросы с юмором, открыто и честно разъясняет читателю автор.

Размножение в неволе. Эстер Перель

Размножение в неволе. Эстер Перель pinterest.com

Книга подойдет тем людям, которые уже длительное время находятся в отношениях, и озабочены тем, что былая страсть и сексуальная притягательность куда-то постепенно исчезают. Перель рассказывает, как быт, дети, воспитание и прочие, казалось бы, не очень сексуальные факторы влияют на интимную близость партнеров “со стажем“.

Секс для науки. Наука для секса. Мэри Роуч

Секс для науки. Наука для секса. Мэри Роуч pinterest.com

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Этот труд - пересказ читателю научных работ и открытий в области сексологии от древнего мира до нашей дней. Но главная задача автора все же не в том, чтобы привести краткий очерк для расширения кругозора, а в том, чтобы донести до читателя, как именно и почему работает наше тело и сознание, как формируются желания, почему оргазм - не такой уж частый гость у некоторых женщин и как, с научной точки зрения, можно подойти к улучшению своей сексуальной жизни.

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