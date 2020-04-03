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Сколько можно (и нужно) заниматься сексом?

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И что же можно назвать нормой?
Сколько можно (и нужно) заниматься сексом?
Сколько можно (и нужно) заниматься сексом?
pinterest.com

Влияние интимной жизни на уровень счастья и удовлетворенности жизнью - этот вопрос всегда манил ученых, исследующих человеческую сексуальность. Не единожды они пытались определить норму количества, качества и регулярности интимной близости. К каким выводам пришли ученые в последних исследованиях, расскажет Ivona.

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Сколько НУЖНО заниматься сексом?

Разрешить этот вопрос практически удалось еще пять лет назад - в 2015 году канадские ученые опубликовали результаты опроса, в котором приняли участие более 30 тысяч человек. Исследование показало, что люди, которые занимаются сексом раз в неделю, ощущают себя значительно счастливей тех, у кого интимная близость происходит реже. Однако те, кто занимаются сексом более раза в неделю, не становились от этого счастливей и удовлетворенней. Из этого ученые сделали вывод, что раз в семь дней - усредненная норма количества занятий сексом.

В противовес этому решению, исследование профессоров из Университета Колорадо показало, что процент счастливых людей выше среди тех, у кого есть регулярная интимная близость 2-3 раза в неделю, нежели у тех, кто занимается сексом раз в неделю.

Сколько можно (и нужно) заниматься сексом?
Сколько можно (и нужно) заниматься сексом?
pinterest.com

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Такие противоречивые данные свидетельствуют лишь о том, что невозможно определить общую норму количества секса. Каждая пара должна решить для себя самостоятельно, какое же число является оптимальным. Это подтверждают исследования Университета Карнеги Меллон. Пары, которые приняли участие в эксперименте, попросили заниматься сексом в два раза чаще обычного, чтобы потом оценить уровень их удовлетворенности и счастья. Результат был неожиданным: из-за давления секс для многих потерял свою прелесть и очарование, партнеры отметили снижение либидо и начали сторониться друг друга, ощущая при этом некую тревожность.

В чем мораль этой истории? Каждая пара самостоятельно определяет для себя норму и занимается сексом столько, сколько хочется обоим партнерам (при условии, если это удовлетворяет обоих).

Сколько можно (и нужно) заниматься сексом?
Сколько можно (и нужно) заниматься сексом?
pinterest.com

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Сколько МОЖНО заниматься сексом?

До тех пор, пока это приносит радость вам и вашему партнеру. Как и в случае с нормой, сколько можно заниматься сексом вам ответит лишь ваше тело. Конечно, существуют случаи, в которых лучше притормозить, сократить количество и прислушаться к голосу разума. Например:

  • если секс влияет на психологическое состояние (ваше или партнера)
  • если секс приносит дискомфорт и ухудшает состояние здоровья
  • если ваш сексуальный партнер не хочет интимной близости.

Помните, что секс может сделать ваши отношения более близкими и доверительными, а может и безвозвратно растоптать ваши самые светлые чувства. Поэтому, если интимная близость не приносит вам радости, если что-то в постели вас не устраивает, не бойтесь обсудить это со своим сексуальным партнером.

Сколько можно (и нужно) заниматься сексом?
Сколько можно (и нужно) заниматься сексом?
pinterest.com

Ранее мы рассказывали, что нужно знать о сексе во время пандемии коронавируса.

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Теги: секс, интимная близость, интимная жизнь, сексуальная жизнь
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Источник: ivona bigmir)net

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