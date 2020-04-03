И что же можно назвать нормой?

Влияние интимной жизни на уровень счастья и удовлетворенности жизнью - этот вопрос всегда манил ученых, исследующих человеческую сексуальность. Не единожды они пытались определить норму количества, качества и регулярности интимной близости. К каким выводам пришли ученые в последних исследованиях, расскажет Ivona.

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Сколько НУЖНО заниматься сексом?

Разрешить этот вопрос практически удалось еще пять лет назад - в 2015 году канадские ученые опубликовали результаты опроса, в котором приняли участие более 30 тысяч человек. Исследование показало, что люди, которые занимаются сексом раз в неделю, ощущают себя значительно счастливей тех, у кого интимная близость происходит реже. Однако те, кто занимаются сексом более раза в неделю, не становились от этого счастливей и удовлетворенней. Из этого ученые сделали вывод, что раз в семь дней - усредненная норма количества занятий сексом.

В противовес этому решению, исследование профессоров из Университета Колорадо показало, что процент счастливых людей выше среди тех, у кого есть регулярная интимная близость 2-3 раза в неделю, нежели у тех, кто занимается сексом раз в неделю.

Сколько можно (и нужно) заниматься сексом? pinterest.com

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Такие противоречивые данные свидетельствуют лишь о том, что невозможно определить общую норму количества секса. Каждая пара должна решить для себя самостоятельно, какое же число является оптимальным. Это подтверждают исследования Университета Карнеги Меллон. Пары, которые приняли участие в эксперименте, попросили заниматься сексом в два раза чаще обычного, чтобы потом оценить уровень их удовлетворенности и счастья. Результат был неожиданным: из-за давления секс для многих потерял свою прелесть и очарование, партнеры отметили снижение либидо и начали сторониться друг друга, ощущая при этом некую тревожность.

В чем мораль этой истории? Каждая пара самостоятельно определяет для себя норму и занимается сексом столько, сколько хочется обоим партнерам (при условии, если это удовлетворяет обоих).

Сколько можно (и нужно) заниматься сексом? pinterest.com

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Сколько МОЖНО заниматься сексом?

До тех пор, пока это приносит радость вам и вашему партнеру. Как и в случае с нормой, сколько можно заниматься сексом вам ответит лишь ваше тело. Конечно, существуют случаи, в которых лучше притормозить, сократить количество и прислушаться к голосу разума. Например:

если секс влияет на психологическое состояние (ваше или партнера)

если секс приносит дискомфорт и ухудшает состояние здоровья

если ваш сексуальный партнер не хочет интимной близости.

Помните, что секс может сделать ваши отношения более близкими и доверительными, а может и безвозвратно растоптать ваши самые светлые чувства. Поэтому, если интимная близость не приносит вам радости, если что-то в постели вас не устраивает, не бойтесь обсудить это со своим сексуальным партнером.

Сколько можно (и нужно) заниматься сексом? pinterest.com

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