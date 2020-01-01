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Женский портал
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8 необычных вещей, которые мешают вам достичь оргазма

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Что стоит на пути вашего удовольствия?
8 необычных вещей, которые мешают вам достичь оргазма
8 необычных вещей, которые мешают вам достичь оргазма
pinterest.com

Женский оргазм порой похож на настройку музыкального инструмента - одно неверное движение, и уже звучит фальшиво. Или того хуже - лопнула струна (по крайней мере на этот вечер). Кроме эмоционального состояния и побочных эффектов от лекарств, на возможность достижения оргазма влияет множество факторов. Что же действительно препятствует вашему оргазму? Об этом расскажет Ivona.

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1. Температура

Погода за окном может значительно повлиять на вашу сексуальность. Холод стимулирует выработку тестостерона, поэтому мужчинам комфортней, как не странно, заниматься сексом в прохладных помещениях и при пасмурной погоде. На женское желание холод никак не влияет, а вот высокая температура может значительно снизить чувствительность эрогенных зон. Считается, что идеальная температура для занятий сексом для обоих полов - около 25 градусов по Цельсию.

2. Никотин

Согласно данным ВОЗ, у женщин, которые выкуривают от 20 и более сигарет в день, в 11% случаев чувствительность эрогенных зон значительно снижается, что может привести даже к хронической аноргазмии. Также в ходе эксперимента учеными была обнаружена занятная закономерность: отказ от курения за 3-4 часа до полового акта может сделать ваш оргазм более ярким.

8 необычных вещей, которые мешают вам достичь оргазма
8 необычных вещей, которые мешают вам достичь оргазма
pinterest.com

3. Время

Наибольшая концентрация эстрогена в крови женщин приходится на временной промежуток между 21:00 и 00:00. Поэтому в этот период они наиболее сексуально активны. Большинство мужчин же предпочитают утренний секс - пик сексуальности из-за прилива тестостерона приходится на временно промежуток между 6 и девятью утра. Как же быть? И тут научные исследования приходят к парам на помощь: ученые отмечают, что со временем у постоянных половых партнеров сексуальные и биологические ритмы выравниваются. Обычно на это уходит от двух до пяти лет.

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4. Приемы пищи

Оказывается, кушать заранее стоит не только перед плаваньем, но и перед сексом. Если интимная близость происходит сразу после плотного приема пищи, вероятность наступления оргазма значительно сокращается. Все дело в том, что желудок, занятый перевариванием еды, “привлекает“ активный кровоток к себе, а эрогенные зоны лишаются необходимого для возбуждения и достижения оргазма кровоснабжения.

8 необычных вещей, которые мешают вам достичь оргазма
8 необычных вещей, которые мешают вам достичь оргазма
pinterest.com

5. Нерегулярность

Если секс у вас бывает раз в полгода и то “при хорошей погоде“, не стоит удивляться, что оргазм для вас - гость нечастый. Из-за отсутствия интимной близости влагалище способно со временем терять свою эластичность, а работа желез, отвечающих за выделение смазки, нарушаться. Считается, что дабы поддерживать себя в тонусе женщинам до 30 лет достаточно 4 оргазмов в неделю, от 30 до 40 - двух, после 40 хватает и одного. Приятный бонус: то, как вы получаете оргазм (вагинальный секс, мастурбация и пр.) - решительно не важно.

6. Алкоголь

Желание есть, оргазма - нет. Так можно описать большинство случаев интимной близости в состоянии алкогольного опьянения. Печень для расщепления спирта выделяет большое количество ферментов, которые также повышают ваше сексуальное желание, однако алкоголь очень сильно притупляет чувствительность эрогенных зон.

8 необычных вещей, которые мешают вам достичь оргазма
8 необычных вещей, которые мешают вам достичь оргазма
pinterest.com

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7. Возраст

Ученые считают, что пик женской сексуальности наступает только после 30. К этому моменту в организме “накапливается“ достаточное количество эстрогена и тестостерона, способное доставить вам настоящее удовольствие от интимной близости. Поэтому не стоит расстраиваться, если вы пока не ощутили на себе радостей оргазма. К слову, этот механизм также нередко запускает рождение ребенка или же секс на втором триместре беременности.

8. Если у вас замерзли ноги

Не стоит смущаться, и смело надевайте любимые шерстяные носки перед сексом! Голландские ученые пришли к весьма необычному выводу: вероятность получения оргазма у женщины повышается на 30%, если ее ноги находятся в тепле. Оказывается, на коже стоп есть рецепторы, отвечающие за интенсивность сексуальных ощущений. Возможно поэтому массаж стоп кажется женщинам таким возбуждающим?

8 необычных вещей, которые мешают вам достичь оргазма
8 необычных вещей, которые мешают вам достичь оргазма
pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как часто можно и нужно заниматься сексом.

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Теги: секс, интимная близость, интимная жизнь, сексуальная жизнь, оргазм
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Источник: ivona bigmir)net

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