Кто же оказался среди "фаворитов"?

Сайт знакомств QuickFlirt провел интересный опрос: мужчинам анонимно предлагалось выбрать свою любимую секс-позу. Более 2000 проголосовавших выразили свое мнение о том, как именно они любят делать “это“. Результат оказался достаточно любопытным. Какие именно сексуальные позы вошли в топ, расскажет Ivona.

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7-е место: Все и сразу или без предпочтений

Почетное последнее место среди опрашиваемых (всего по 3,33%) заняли два ответа: “без предпочтений“ и “все позы“. Вероятней всего этот вариант выбрали мужчины, которые так и не определились, чего именно они хотят в сексе, или же недостаточно исследовали свое тело (впрочем, как и тело партнерши). В жизни с таким партнером наверняка будет или крайне скучно, или слишком весело - в любом случае перебор и в том, и в том не сулит для отношений (пусть они даже на одну ночь) ничего хорошего.

ТОП-7 секс-поз, которые предпочитают мужчины pinterest.com

6-е место: Стоя или оральный секс

И снова два претендента на одно место. С незначительным отрывом (4,16%) вперед выходят любители орального секса и позиции стоя. Последняя требует от любовников определенной сноровки и физической подготовки, наверняка такое низкое место в списке объясняется именно этим. Впрочем, не удивительно что так мало мужчин предпочитают оральный секс обычному - несмотря на безусловно приятные ощущения, сравнивать их, по мнению большинства, решительным образом невозможно.

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5-е место: Миссионерская поза

Несмотря на то, что мужчины привыкли тщательно скрывать свою нежную и ранимую натуру, они, так же как и женщины, ценят в сексе не только сам процесс, но и интимную близость, которая возникает между партнерами. Миссионерская поза для этого - идеальный вариант. В ней мужчина может контролировать интенсивность и глубину проникновения, а также смотреть в глаза партнерше, целовать ее в грудь и шею, и получат нежные ласки в ответ. Вариант “миссионерская поза“ выбрали 6,67%.

4-е место: Обратная наездница и Смешанный стиль

В пятерку лидеров с большим перевесом (по 11,67%) врываются сразу две позиции: обратная наездница - для любителей время от времени отдавать “бразды правления“ в нежные женские руки, и то, что QuickFlirt назвали смешанным стилем - этот ответ выбрали поклонники чередовать сексуальные позы во время соития, а не оставаться в одной на протяжении всего процесса.

ТОП-7 секс-поз, которые предпочитают мужчины pinterest.com

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3-е место: 69

Целых 15% опрашиваемых выбрали позу 69 для взаимных оральных ласк. Что тут скажешь, приятно встретить мужчину, который любит не только получать удовольствие, но и дарить его в ответ.

2-е место: Наездница

Серебро получает “Наездница“ (выбрали 19,17% опрошенных). Эту позу, как правило, предпочитают мужчины, которые любят совмещать “приятное с полезным“: все, что от него требуется - это крепкая эрекция (и, возможно, поддержка партнерши время от времени). В остальном - лежи себе, отдыхай, наслаждайся видом любимого женского тела, пока она все сделает сама.

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1-е место: Догги-стайл (по-собачьи)

И абсолютный лидер среди мужчин (28,33%) - Догги-стайл. Любят эту позицию и за ощущения, и за практичность. Для секса по-собачьи не нужно даже снимать одежду, в целом он - идеальный вариант, если страсть застала вас за пределами спальни (или вашей квартиры). К тому же такая поза обеспечивает максимально глубокого проникновения, а руки партнера свободны для дополнительной стимуляции. Хотя, может быть мужчинам нравится “догги“ по зову природы? Эта позиция, пожалуй, одна из самых естественных (популярна также среди братьев наших меньших), и удовлетворяет мужское желание доминировать над партнершей.

ТОП-7 секс-поз, которые предпочитают мужчины pinterest.com

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