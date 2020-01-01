Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

ТОП-7 секс-поз, которые предпочитают мужчины

Комментариев: 0
Кто же оказался среди "фаворитов"?
ТОП-7 секс-поз, которые предпочитают мужчины
ТОП-7 секс-поз, которые предпочитают мужчины
pinterest.com

Сайт знакомств QuickFlirt провел интересный опрос: мужчинам анонимно предлагалось выбрать свою любимую секс-позу. Более 2000 проголосовавших выразили свое мнение о том, как именно они любят делать “это“. Результат оказался достаточно любопытным. Какие именно сексуальные позы вошли в топ, расскажет Ivona.

Читай также: Эти руки не для скуки: 8 правил мануальных ласк

7-е место: Все и сразу или без предпочтений

Почетное последнее место среди опрашиваемых (всего по 3,33%) заняли два ответа: “без предпочтений“ и “все позы“. Вероятней всего этот вариант выбрали мужчины, которые так и не определились, чего именно они хотят в сексе, или же недостаточно исследовали свое тело (впрочем, как и тело партнерши). В жизни с таким партнером наверняка будет или крайне скучно, или слишком весело - в любом случае перебор и в том, и в том не сулит для отношений (пусть они даже на одну ночь) ничего хорошего.

ТОП-7 секс-поз, которые предпочитают мужчины
ТОП-7 секс-поз, которые предпочитают мужчины
pinterest.com

6-е место: Стоя или оральный секс

И снова два претендента на одно место. С незначительным отрывом (4,16%) вперед выходят любители орального секса и позиции стоя. Последняя требует от любовников определенной сноровки и физической подготовки, наверняка такое низкое место в списке объясняется именно этим.  Впрочем, не удивительно что так мало мужчин предпочитают оральный секс обычному - несмотря на безусловно приятные ощущения, сравнивать их, по мнению большинства, решительным образом невозможно.

Читай также: ТОП-5 лучших секс-поз для полных любовников

5-е место: Миссионерская поза

Несмотря на то, что мужчины привыкли тщательно скрывать свою нежную и ранимую натуру, они, так же как и женщины, ценят в сексе не только сам процесс, но и интимную близость, которая возникает между партнерами. Миссионерская поза для этого - идеальный вариант. В ней мужчина может контролировать интенсивность и глубину проникновения, а также смотреть в глаза партнерше, целовать ее в грудь и шею, и получат нежные ласки в ответ. Вариант “миссионерская поза“ выбрали 6,67%.

4-е место: Обратная наездница и Смешанный стиль

В пятерку лидеров с большим перевесом (по 11,67%) врываются сразу две позиции: обратная наездница - для любителей время от времени отдавать “бразды правления“ в нежные женские руки, и то, что QuickFlirt назвали смешанным стилем - этот ответ выбрали поклонники чередовать сексуальные позы во время соития, а не оставаться в одной на протяжении всего процесса.

ТОП-7 секс-поз, которые предпочитают мужчины
ТОП-7 секс-поз, которые предпочитают мужчины
pinterest.com

Читай также: ТОП-3 лучших секс-поз для Ее и Его удовольствия

3-е место: 69

Целых 15% опрашиваемых выбрали позу 69 для взаимных оральных ласк. Что тут скажешь, приятно встретить мужчину, который любит не только получать удовольствие, но и дарить его в ответ.

2-е место: Наездница

Серебро получает “Наездница“ (выбрали 19,17% опрошенных). Эту позу, как правило, предпочитают мужчины, которые любят совмещать “приятное с полезным“: все, что от него требуется - это крепкая эрекция (и, возможно, поддержка партнерши время от времени). В остальном - лежи себе, отдыхай, наслаждайся видом любимого женского тела, пока она все сделает сама.

Читай также: Сказки на ночь: ТОП-7 лучших книг о сексе

1-е место: Догги-стайл (по-собачьи)

И абсолютный лидер среди мужчин (28,33%) - Догги-стайл. Любят эту позицию и за ощущения, и за практичность. Для секса по-собачьи не нужно даже снимать одежду, в целом он - идеальный вариант, если страсть застала вас за пределами спальни (или вашей квартиры). К тому же такая поза обеспечивает максимально глубокого проникновения, а руки партнера свободны для дополнительной стимуляции. Хотя, может быть мужчинам нравится “догги“ по зову природы? Эта позиция, пожалуй, одна из самых естественных (популярна также среди братьев наших меньших), и удовлетворяет мужское желание доминировать над партнершей.

ТОП-7 секс-поз, которые предпочитают мужчины
ТОП-7 секс-поз, которые предпочитают мужчины
pinterest.com

Ранее мы рассказывали, что нужно знать о ППА.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: секс, сексуальная жизнь, интимная жизнь, интимная близость, мужские предпочтения, мужские предпочтения в сексе
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь