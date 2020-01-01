Что нужно знать о "ручной работе"?

Эти руки не для скуки: 8 правил мануальных ласк pinterest.com

Многие женщины пренебрегают мануальными ласками, полагая их уделом тинейджеров. К тому же мужчина наверняка сам знает, как именно трогать свое достоинство, чтобы получить удовольствие. Сексологи считают, что отказываться от “ручной работы“ не стоит, она может внести разнообразие в предварительные ласки, к тому же любой мужчина оценит внимание к его пенису. Ivona расскажет о базовых правилах мануальных ласк, которые сделают их незабываемыми для мужчины.

Мануальные ласки: Главные правила

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1. При “ручной работе“ учитывайте, что движение ваших рук по направлению вверх - возбуждает, вниз - расслабляет.

2. Чередуйте: техники, темп движений, интенсивность нажатия. Это не только доставит мужчине удовольствие, но и заинтригует - что же будет дальше? Исключением является момент, когда вы чувствуете, что партнер близок к финалу. В таком случае ничего менять не стоит, продолжать в том же ритме, пока партнер пока партнер сам не уберет вашу руку.

3. Используйте обе руки. Это позволит вам чередовать различные техники и менять ритм движений, не прерывая непосредственного контакта.

Эти руки не для скуки: 8 правил мануальных ласк pinterest.com

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4. Не стесняйтесь попросить партнера показать оптимальную для него крепость обхвата.

5. Используйте лубрикант. Не слюну, не оливковое или кокосовое масло (даже если они супер полезны), а специализированную смазку, приобретенную в аптеке или интим-магазине. Лучше выбирать это средство без запаха, на водной основе - это сократит вероятность возникновения аллергии на отдельные компоненты.

6. Продумайте весь процесс заранее. Мануальные ласки - часть прелюдии, поэтому от них во многом зависит, насколько заведется ваш партнер и захочет вас отблагодарить за нежность. Если вы планируете использовать несколько техник, определите очередность, время и интенсивность их применения; лубрикант должен быть под рукой (едва ли вашему партнеру понравится, если вы прерветесь на средине процесса и убежите в другую комнату, в поисках заветного тюбика); выберите время и место ваших любовных игр и пр.

Эти руки не для скуки: 8 правил мануальных ласк pinterest.com

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7. Говорите. Это тоже следует продумать заранее. Возможно, ваш партнер - не поклонник грязных разговорчиков в постели, но пара метких, восхищенных эпитетов, адресованных его пенису, будут приятны любому мужчине. Внимание: никаких уменьшительно-ласкательных слов!

8. Аккуратней с ногтями. Никто не заставляет вас лишаться маникюра ради пяти минут его удовольствия, но, мануально лаская партнера, помните, что кожа на пенисе - крайне нежная и чувствительная. Царапины будут очень болезненными для мужчины.

Эти руки не для скуки: 8 правил мануальных ласк pinterest.com

И помните: мануальные ласки никоим образом не заменяют оральные или саму интимную близость.

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