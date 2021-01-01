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Как вымыть посуду без моющего средства

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На вашей кухне явно найдутся подручные средства, которые справятся с грязной посудой.
Как вымыть посуду без моющего средства
Как вымыть посуду без моющего средства
freepik.com

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Все настолько уже привыкли слышать с экрана телевизора, что именно «это» моющее средство справится с любым загрязнением и жиром. Приходя в супермаркет обязательно покупаем бутылку моющего средства для посуды.

Раньше ведь как-то справлялись без этих средств? Ivona собрала несколько способов мытья посуды подручными средствами. Берите себе на заметку, пригодится!

Как вымыть посуду без моющего средства
Как вымыть посуду без моющего средства
freepik.com

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Пищевая сода. Смешайте соду с водой до пастообразного состояния, нанесите кашицу на губку и вымойте посуду;

Лимонная кислота. Чтобы убрать накипь, всыпьте в посуду лимонную кислоту, налейте воды и доведите до кипения содержимое, от накипи не останется и следа;

Зубная паста. С налетами от чая и кофе отлично справится зубная паста, нанесите немного пасты на губку и отчистите чашки от некрасивого темного налета;

Как вымыть посуду без моющего средства
Как вымыть посуду без моющего средства
freepik.com

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Горчичный порошок. Наберите в раковину теплой воды, добавьте 3 столовые ложки горчичного порошка, перемешай до пены и замочите в этом растворе грязную посуду. После протрите ее губкой или тряпочкой, ополосните под проточной водой;

Уксус. Хорошее средство для мытья стеклянной посуды и придания блеска хрусталю. Если прокипятить в нем пару часов старые кастрюли, чайник, металлические столовые приборы – все приобретет ухоженный вид и блеск. Кислоты, а уксус к ним относится в концентрированном виде отличное средство от щелочных отложений, проще говоря, накипи.

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Теги: посуда, моющие средство, хозяйка, кухня, вода, уксус
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Источник: ivonа bigmir)net

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