С помощью этих советов, ваши яблоки никогда не будут потемневшими и неаппетитными .

Два простых лайфхака, чтобы нарезанное яблоко не потемнело freepik.com

Читай также: В какое время нельзя есть фрукты и почему

Согласитесь, как же аппетитно выглядит яблочная нарезка на праздничном столе. Вот только визуальный срок жизни нарезанных яблок слишком короткой. Они быстро темнеют и становятся на вид неаппетитными.

Опытные хозяйки и кулинарные блогеры поделились хитростями, как сохранить яблоки красивыми и аппетитными. Рассмотрим два варианта, когда яблоко берем с собой в ланчбокс и для подачи.

Кстати, яблоки относятся к списку самых полезных фруктов в зимний период.

Два простых лайфхака, чтобы нарезанное яблоко не потемнело freepik.com

Лайфхак: что сделать, чтобы яблоко в ланчбоксе не потемнело

Читай также: Салаты на День святого Валентина: ТОП-5 необычных рецептов

Часто бывает так, что яблочко хочется взять с собой на работу, пикник или дать ребенку в школу. Его можно сразу нарезать и не волноваться, что оно потемнеет. Для этого нужно разрезать яблоко на четыре части, сложить его вновь «в яблоко» и закрепите, например, резинкой. Теперь можете не бояться, что яблоко изменится в цвете. Кстати, в ланчбоксе в таком виде его можно хранить хоть весь день.

Два простых лайфхака, чтобы нарезанное яблоко не потемнело freepik.com

Лайфхак: что делать, чтобы яблоко при подаче не потемнело

Если вам необходимо подать нарезанное яблоко в фруктовой тарелке или добавить в салат, возьмите емкость с водой, в которую добавьте немного лимонного сока. Нарезанные плоды сразу складывайте в емкость с водой, а после просушите на бумажных полотенцах. Кстати, это касается только сладких сортов яблок.

Не забудьте об этих советах, они вам обязательно пригодятся!

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: