Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Два простых лайфхака, чтобы нарезанное яблоко не потемнело

Комментариев: 0
С помощью этих советов, ваши яблоки никогда не будут потемневшими и неаппетитными .
Два простых лайфхака, чтобы нарезанное яблоко не потемнело
Два простых лайфхака, чтобы нарезанное яблоко не потемнело
freepik.com

Читай также: В какое время нельзя есть фрукты и почему

Согласитесь, как же аппетитно выглядит яблочная нарезка на праздничном столе. Вот только визуальный срок жизни нарезанных яблок слишком короткой. Они быстро темнеют и становятся на вид неаппетитными.

Опытные хозяйки и кулинарные блогеры поделились хитростями, как сохранить яблоки красивыми и аппетитными. Рассмотрим два варианта, когда яблоко берем с собой в ланчбокс и для подачи.

Кстати, яблоки относятся к списку самых полезных фруктов в зимний период

Два простых лайфхака, чтобы нарезанное яблоко не потемнело
Два простых лайфхака, чтобы нарезанное яблоко не потемнело
freepik.com

Лайфхак: что сделать, чтобы яблоко в ланчбоксе не потемнело

Читай также: Салаты на День святого Валентина: ТОП-5 необычных рецептов

Часто бывает так, что яблочко хочется взять с собой на работу, пикник или дать ребенку в школу. Его можно сразу нарезать и не волноваться, что оно потемнеет. Для этого нужно разрезать яблоко на четыре части, сложить его вновь «в яблоко» и закрепите, например, резинкой. Теперь можете не бояться, что яблоко изменится в цвете. Кстати, в ланчбоксе в таком виде его можно хранить хоть весь день.

Два простых лайфхака, чтобы нарезанное яблоко не потемнело
Два простых лайфхака, чтобы нарезанное яблоко не потемнело
freepik.com

Лайфхак: что делать, чтобы яблоко при подаче не потемнело

Если вам необходимо подать нарезанное яблоко в фруктовой тарелке или добавить в салат, возьмите емкость с водой, в которую добавьте немного лимонного сока. Нарезанные плоды сразу складывайте в емкость с водой, а после просушите на бумажных полотенцах. Кстати, это касается только сладких сортов яблок.

Не забудьте об этих советах, они вам обязательно пригодятся!

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: яблоки, нарезка, фрукты, плоды, зимний период, лимонный сок
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь