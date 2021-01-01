Эти лайфхаки вам обязательно пригодятся!

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Как известно, рыба и блюда из нее имеют очень насыщенный запах, который нравится далеко не всем. Когда на кухне готовится рыба, то с этим запахом трудно справиться даже самой хорошей вытяжке. Рыбных запах впитывается в одежду, кухонные полотенца, посуду.

Рыба – очень полезный и вкусный продукт, она богата на белки, витамины и минералы, необходимые для поддержания здоровья человека. Ее запах не должен стать причиной отказа от рыбы, просто нужно знать, как от него избавиться.

Как избавиться от запаха рыбы – советы опытных хозяек freepik.com

Ivona собрала самые популярные хитрости опытных хозяек, чтобы избавиться от запаха рыбы:

Перед тем, как готовить рыбу, поместите ее на пару часов в воду с уксусом.

Рыба в холодильнике должна храниться в герметичной упаковке.

Для мяса и рыбы у вас должна быть отдельная доска и отдельный нож.

Использованную после рыбы доску и нож следует промыть водой с уксусом.

Посуду нужно мыть сразу после того, как вы поели, иначе рыбный запах моментально выедается в тарелки. Проблему устранит моющее средство.

Запах рыбы может оставаться также на руках, чтобы его убрать - протрите их сухой горчицей или разотрите в руках цедру лимона или апельсина. Если вы разбирали копченую рыбу – промойте руки пивом, а потом помойте их водой с мылом.

Как избавиться от запаха рыбы – советы опытных хозяек freepik.com

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От рыбного запаха в помещении можно избавить еще такими способами: потрите на терке цедру лимона или апельсина, поджарьте на сковороде кофейные зерна или закипятите воду с уксусом – такие ароматы вытеснят запах рыбы.

Кстати

Для устранения запаха в холодильнике возьмите горчицу либо активированный уголь. Смесью из сухой горчицы, растворенной в воде, протираются стенки холодильника. Таблетки активированного угля (от 10 штук) можно оставить в холодильнике на 1-2 дня.

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