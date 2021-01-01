Как избавиться от запаха рыбы – советы опытных хозяек
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Как известно, рыба и блюда из нее имеют очень насыщенный запах, который нравится далеко не всем. Когда на кухне готовится рыба, то с этим запахом трудно справиться даже самой хорошей вытяжке. Рыбных запах впитывается в одежду, кухонные полотенца, посуду.
Рыба – очень полезный и вкусный продукт, она богата на белки, витамины и минералы, необходимые для поддержания здоровья человека. Ее запах не должен стать причиной отказа от рыбы, просто нужно знать, как от него избавиться.
Ivona собрала самые популярные хитрости опытных хозяек, чтобы избавиться от запаха рыбы:
- Перед тем, как готовить рыбу, поместите ее на пару часов в воду с уксусом.
- Рыба в холодильнике должна храниться в герметичной упаковке.
- Для мяса и рыбы у вас должна быть отдельная доска и отдельный нож.
- Использованную после рыбы доску и нож следует промыть водой с уксусом.
- Посуду нужно мыть сразу после того, как вы поели, иначе рыбный запах моментально выедается в тарелки. Проблему устранит моющее средство.
Запах рыбы может оставаться также на руках, чтобы его убрать - протрите их сухой горчицей или разотрите в руках цедру лимона или апельсина. Если вы разбирали копченую рыбу – промойте руки пивом, а потом помойте их водой с мылом.
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От рыбного запаха в помещении можно избавить еще такими способами: потрите на терке цедру лимона или апельсина, поджарьте на сковороде кофейные зерна или закипятите воду с уксусом – такие ароматы вытеснят запах рыбы.
- Кстати
Для устранения запаха в холодильнике возьмите горчицу либо активированный уголь. Смесью из сухой горчицы, растворенной в воде, протираются стенки холодильника. Таблетки активированного угля (от 10 штук) можно оставить в холодильнике на 1-2 дня.
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