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Как избавиться от запаха рыбы – советы опытных хозяек

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Как избавиться от запаха рыбы – советы опытных хозяек
Как избавиться от запаха рыбы – советы опытных хозяек
freepik.com

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Как известно, рыба и блюда из нее имеют очень насыщенный запах, который нравится далеко не всем. Когда на кухне готовится рыба, то с этим запахом трудно справиться даже самой хорошей вытяжке. Рыбных запах впитывается в одежду, кухонные полотенца, посуду. 

Рыба – очень полезный и вкусный продукт, она богата на белки, витамины и минералы, необходимые для поддержания здоровья человека. Ее запах не должен стать причиной отказа от рыбы, просто нужно знать, как от него избавиться.

Как избавиться от запаха рыбы – советы опытных хозяек
Как избавиться от запаха рыбы – советы опытных хозяек
freepik.com

Ivona собрала самые популярные хитрости опытных хозяек, чтобы избавиться от запаха рыбы: 

  • Перед тем, как готовить рыбу, поместите ее на пару часов в воду с уксусом.
  • Рыба в холодильнике должна храниться в герметичной упаковке. 
  • Для мяса и рыбы у вас должна быть отдельная доска и отдельный нож. 
  • Использованную после рыбы доску и нож следует промыть водой с уксусом. 
  • Посуду нужно мыть сразу после того, как вы поели, иначе рыбный запах моментально выедается в тарелки. Проблему устранит моющее средство. 

Запах рыбы может оставаться также на руках, чтобы его убрать - протрите их сухой горчицей или разотрите в руках цедру лимона или апельсина. Если вы разбирали копченую рыбу – промойте руки пивом, а потом помойте их водой с мылом.

Как избавиться от запаха рыбы – советы опытных хозяек
Как избавиться от запаха рыбы – советы опытных хозяек
freepik.com

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От рыбного запаха в помещении можно избавить еще такими способами: потрите на терке цедру лимона или апельсина, поджарьте на сковороде кофейные зерна или закипятите воду с уксусом – такие ароматы вытеснят запах рыбы. 

  • Кстати

Для устранения запаха в холодильнике возьмите горчицу либо активированный уголь. Смесью из сухой горчицы, растворенной в воде, протираются стенки холодильника. Таблетки активированного угля (от 10 штук) можно оставить в холодильнике на 1-2 дня.

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Теги: рыба, запах, вещи, полотенца, холодильник, лимон
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Источник: ivonа bigmir)net

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