Эксперты назвали самые полезные каши .

Эти каши не только самые вкусные, но и полезные freepik.com

Недавно Ivona рассказывала, что диетологи определили лучшую еду для вечерних перекусов. А в этом материале рассмотрим, какие каши полезны не только перед сном, но и в любое другое время.

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Специалисты в области питания считают, что каши являются обязательным элементом здорового рациона. Такое блюдо очень питательное, в нем есть витамины и вещества, помогающие держать вес в норме. Диетологи, кстати, отмечают, что каши перевариваются не менее 4 часов. Благодаря такому периоду они прекрасно утоляют чувство голода и насыщают организм.

Эти каши не только самые вкусные, но и полезные freepik.com

Самые полезные крупы – необработанные. Они нормализуют уровень сахара в крови, полезны для диабетиков, насыщают организм витаминам группы В, большим количеством минералов и растительных белков. Об этом пишет Foodandmood.

Самые полезные каши:

Перловая

Овсяная

Пшенная

Кукурузная

Пшеничная

Перечисленные крупы можно залить водой на ночь кипятком, горячей минеральной водой или кефиром. Выбирайте крупу по своим вкусовым предпочтениям и экспериментируйте с ее приготовлением. Такой вид готовки каши, кстати, абсолютно не испортит ее, а наоборот. На утро такая каша – отличный завтрак, особенно, если вы хотите похудеть.

Эти каши не только самые вкусные, но и полезные freepik.com

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В период, когда вы решили сбросить пару килограмм, вам подойдет еще гречневая крупа, рисовая и пшеничная. Если сесть на гречневую диету – можно скинуть 4-6 кг за неделю. Главное, исключить соль, соусы и приправы.

Рисовая каша очищает кишечник, но не злоупотребляйте. Пшеничная каша регулирует метаболизм, снижает уровень холестерина и выводит токсины.

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