Диетологи рассказали о пользе и вреде популярного блюда японской кухни .

Названы причины, почему роллы и суши могут быть опасны freepik.com

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А знаете ли вы о пользе роллов и суши? Они между прочим содержат большое количество ценных минералов и веществ: фосфор, кальций, полезных жиров и витаминов.

Суши – продукт из риса и рыбы, благодаря такому составу в организме человека благотворно стимулируется кровоток, и улучшается работа сердечно-сосудистой системы. Такая еда утоляет голод и на длительный период вызывает чувство сытости.

Названы причины, почему роллы и суши могут быть опасны freepik.com

Но, не всегда стоит рассчитывать на порядочность изготовителей.

Они могут использовать некачественную рыбу и другие входящие в рецепт не свежие продукты. От порции таких суш или ролл есть все шансы навредить своему здоровью.

Названы причины, почему роллы и суши могут быть опасны freepik.com

Диетологи отметили самые большие минусы этого вкусного рыбного блюда:

Роллы из несвежей рыбы могут спровоцировать пищевое отравление, расстройство желудка, аллергическую реакцию и сыпь.

В сырой рыбе низкого качества могут находиться паразиты, которые вызывают заражение гельминтами или кишечной инфекцией.

В морской рыбе встречается высокая концентрация тяжелых металлов и токсичных веществ, и эта норма может быть опасна для здоровья человека. В частности, в тунце такая опасность очень высока.

Чрезмерное потребление роллов и суши может вызвать нарушения работы щитовидной железы.

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Эксперты рекомендует заказывать суши у проверенных производителей. Также стоит не забывать, что данным блюдом нельзя злоупотреблять - блюдо высококалорийное. Суши и роллы нужно есть сразу после приготовления, а летом лучше вообще от них отказаться.

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