Ivona рассказывает, как выбрать спелый авокадо и как сохранить его свежесть .

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Авокадо относится к суперфудам. Эксперты рекомендуют употреблять этот плод тем, кто хочется правильно питаться или научиться придерживаться правильного питания.

В нем содержатся калории, но они не опасны для фигуры, потому что эти жиры ненасыщенные. Также в нем есть витамины Е, А, В, К, F, калий, магний, железо.

Вот вам на заметку пару ценных лайфхаков, которые вам обязательно пригодятся!

Пять ценных лайфхаков для любителей авокадо freepik.com

Как выбрать спелый авокадо

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Возьмите плод в руку, осмотрите его - кожура должна быть без повреждений и вмятин, гнилостных пятен. Надавите на плод, он не должен быть дубовым и слишком мягким. В районе плодоножки есть впадинка, если она желтоватого цвета – плод созрел, темная впадинка говорит о том, что авокадо уже портится.

Что делать с недозрелым авокадо

Не волнуйтесь, если вы купили зеленый авокадо. Поместите его рядом с яблоками или бананами, эти фрукты выделяют газ этилен, благодаря ему зеленый плод быстрее созреет. На это уйдет всего пару дней. Так что не спешите расстраиваться раньше времени, вы еще успеете насладиться этим полезным продуктом.

Пять ценных лайфхаков для любителей авокадо freepik.com

Как сохранить свежесть и цвет авокадо

Использовали половину плода? Чтобы сохранить вторую половинку – оставьте ту часть, которая с косточкой. Так ваше авокадо дольше сохранится свежим.

Чтобы авокадо не потерял цвет – сбрызнете мякоть соком лимона.

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