Названы три самые опасные утренние привычки
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По мнению экспертов, пока организм окончательно не проснулся нужно оказаться от никоторых действий, которые ошибочно считаются полезными. Можно запросто нарушить работу метаболизма и даже получить травму.
С утра не рекомендуется выпивать апельсиновый сок, хоть напиток и славится своими полезными и витаминными свойствами.
Почему же нельзя пить апельсиновый сок на завтрак? Апельсиновый сок с утра может пагубно повлиять на процессы обменной системы и резко повысить уровень глюкозы в крови. Как известно, именно утром инсулин вырабатывается неправильно.
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Нельзя сразу после подъема пить кофе. Напиток, конечно, придаст бодрости, но он может вызвать резкий скачок сахара в крови.
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Проснулись и сразу делать зарядку? Не стоит так делать. Приступайте к физическим нагрузкам немного погодя. Нагружать организм лучше после легкой разминки, иначе велика вероятность получить травму. В первые минуты после сна ткани организма еще недостаточно растяжимые, а организм еще вдобавок обезвожен после сна.
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