Вы могли их пропустить: 4 полезных продукта, богатых на витамины

С помощью каких полезных продуктов можно улучшить самочувствие при ПМС .

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Ivona собрала ТОП-4 продуктов, богатых на витамины и минералы.

На полках в магазинах есть несколько не сильно популярных, но очень полезных продуктов, и вы, возможно, еще о них просто пока не слышали. Давайте знакомиться с ними ближе.

4 полезных продукта, богатых на витамины freepik.com

Зеленая гречка

Гречка – царица всех круп. Ее потребляют в вареном виде, и в виде проростков. Самая распространенная в нашей стране коричневая гречка – она обжарена, но есть еще зеленая. В зеленой гречке содержится много полезных веществ и витаминов - фосфор, железо, магний, ее рекомендуют людям с непереносимостью глютена. Такой вид гречки укрепляет стенки сосудов и благотворно действует на нервную систему.

4 полезных продукта, богатых на витамины freepik.com

Семена чиа

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Семена чиа относятся к суперфудам. Суперфуды - это продукты с высокой концентрацией полезных веществ. Зернышки чиа - источник кальция и железа. В них содержится белок, антиоксиданты, и омега-3, есть мнение, что даже больше в лососе. Семена чиа препятствуют возникновению рака молочной железы, толстого кишечника и простаты. Рекомендуется употреблять не более 1 столовой ложки (15 грамм) семян чиа в сутки.

4 полезных продукта, богатых на витамины freepik.com

Семена льна

Семена льна невероятно полезные семечки. Мягко очищают кишечник, богаты омега-3, растительным белком, очищает сосуды от холестириновых бляшек. Семена льна можно добавлять в каши на завтрак. Такие утренние блюда будут полезны детям, потому что в них содержится максимальное количество полезных аминокислот, минералов и пищевых волокон.

4 полезных продукта, богатых на витамины freepik.com

Кунжут

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А из кунжута, кстати, делают молоко. Такой напиток улучшает обмен веществ, состояние крови, улучшает пищеварение, состояние кожи, костей, зубов, снижает уровень холестерина, способствует похудению. Содержание кальция в кунжутном молоке более чем в 6 раз превышает его содержание в коровьем.

Употребление неочищенных семян во второй половине женского цикла помогает устранить неприятные симптомы ПМС — нервозность, сонливость, отеки и повышенный аппетит. При менопаузах кунжут содействует в уменьшении приливов, а также улучшает сон.

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