Вкусно и полезно: 8 идеальных завтраков на каждый день
Читай также: Чем полезен чернослив, и кому он противопоказан
Хороший завтрак дает организму энергию на весь день. Но для этого ваш первый прием пищи должен быть максимально полезным и правильным.
Ivona собрала ТОП-8 полезных завтраков на каждый день. Выбирайте по вкусу и гастрономическим предпочтениям.
- Овсянка
Скорей всего, что найдутся те, кто категорически не любит овсянку. Но вкусовые качества этой каши зависят не только от помола хлопьев, но и напрямую от способа приготовления. Если, например, вы варили только на воде, попробуйте на молоке
- Мюсли
Если у вас нет времени стоять у плиты, то для утреннего завтрака вам подойдут мюсли. Злаковую смесь заливаете молоком или йогуртом, и все - готово!
- Омлет
Для идеальной порции омлета берите 2-3 яйца. В этот завтрак можно добавить зелень, болгарский перец или листья салата.
- Салат из фруктов
Посмотрите в холодильник, какие там есть фрукты. Для утреннего витаминного салата подойдут все. Заправку сделайте из лимонного сока и йогурта.
- Бутерброд
Для полезного бутерброда подходит исключительно цельнозерновой хлеб. На него положите ломтик свежего огурца или лист салата, а сверху – сыр или отварное филе курицы.
- Домашний сыр
На утро подходит творог или домашний сыр. Смешивайте его с любимыми фруктами и ягодами, добавляйте мед или йогурт.
Читай также: Чем полезен чернослив, и кому он противопоказанГречневая каша
Гречневая каша с молоком отлично подходит на завтрак детям. Но взрослым тоже полезно есть такое вкусное блюдо, если не любите добавлять молоко, можно и без него.
- Салат с авокадо
Авокадо богат на большое количество витаминов (Е, группы В, А, С, К, РР, фолиевая кислота), минералов (кальций, фосфор, калий, железо, натрий, сера, медь, хлор, йод, магний, бор, кобальт, марганец). Ну просто кладезь здоровья!
Ранее мы писали о том, как в 30 выглядеть на 20!
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил