Разнообразьте свой утренний рацион полезными блюдами .

8 идеальных завтраков на каждый день freepik.com

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Хороший завтрак дает организму энергию на весь день. Но для этого ваш первый прием пищи должен быть максимально полезным и правильным.

Ivona собрала ТОП-8 полезных завтраков на каждый день. Выбирайте по вкусу и гастрономическим предпочтениям.

8 идеальных завтраков на каждый день freepik.com

Овсянка

Скорей всего, что найдутся те, кто категорически не любит овсянку. Но вкусовые качества этой каши зависят не только от помола хлопьев, но и напрямую от способа приготовления. Если, например, вы варили только на воде, попробуйте на молоке

8 идеальных завтраков на каждый день freepik.com

Мюсли

Если у вас нет времени стоять у плиты, то для утреннего завтрака вам подойдут мюсли. Злаковую смесь заливаете молоком или йогуртом, и все - готово!

8 идеальных завтраков на каждый день freepik.com

Омлет

Для идеальной порции омлета берите 2-3 яйца. В этот завтрак можно добавить зелень, болгарский перец или листья салата.

8 идеальных завтраков на каждый день freepik.com

Салат из фруктов

Посмотрите в холодильник, какие там есть фрукты. Для утреннего витаминного салата подойдут все. Заправку сделайте из лимонного сока и йогурта.

8 идеальных завтраков на каждый день freepik.com

Бутерброд

Для полезного бутерброда подходит исключительно цельнозерновой хлеб. На него положите ломтик свежего огурца или лист салата, а сверху – сыр или отварное филе курицы.

8 идеальных завтраков на каждый день freepik.com

Домашний сыр

На утро подходит творог или домашний сыр. Смешивайте его с любимыми фруктами и ягодами, добавляйте мед или йогурт.

Вкусно и полезно: 8 идеальных завтраков на каждый день freepik.com

Читай также: Чем полезен чернослив, и кому он противопоказан Гречневая каша

Гречневая каша с молоком отлично подходит на завтрак детям. Но взрослым тоже полезно есть такое вкусное блюдо, если не любите добавлять молоко, можно и без него.

Салат с авокадо

Авокадо богат на большое количество витаминов (Е, группы В, А, С, К, РР, фолиевая кислота), минералов (кальций, фосфор, калий, железо, натрий, сера, медь, хлор, йод, магний, бор, кобальт, марганец). Ну просто кладезь здоровья!

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