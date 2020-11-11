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Будьте осторожны: Сколько коронавирус живет на коже

Комментариев: 2
Как долго коронавирус живет на различных поверхностях, и какое средство его убивает .
Будьте осторожны: Сколько коронавирус живет на коже
Будьте осторожны: Сколько коронавирус живет на коже
freepik.com

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С наступлением пандемии в мире, многие ученые проводят всевозможные исследования, изучая детально коронавирус

Так, недавно в Японии на базе Киотского префектурального медицинского университета сотрудники выяснили, на протяжении какого часа коронавирус может сохраняться на коже человека. Итогами исследования поделился научный работник Хиросэ Рехэй. 

Информация следующая: активность коронавируса на участках тела – девять часов, а вирус гриппа живет примерно 1 час 50 минут.

Будьте осторожны: Сколько коронавирус живет на коже
Будьте осторожны: Сколько коронавирус живет на коже
freepik.com
Следовательно, коронавирус остается заразным в пять раз дольше, чем вирус гриппа.

Ученые рассказали, что для проведения всех лабораторных анализов они нанесли на образцы кожи, взятые у умерших, около 100 тысяч коронавирусов и такое же число вирусов гриппа А.

Будьте осторожны: Сколько коронавирус живет на коже
Будьте осторожны: Сколько коронавирус живет на коже
freepik.com
Благодаря японским ученым стало известно, что при 15-секундной обработке поверхности в 80 %  этанолом, коронавирус полностью убивается.

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Если вы будете придерживаться правил и мыть руки под проточной водой, то вы уменьшите количество вируса в 100 раз. При использовании мыла, мойте минимум 15 секунд, и также после смывайте под проточной водой не меньше 10 секунд, вируса останется лишь одна десятитысячная от исходного количества коронавиурса.

Кстати, на коже коронавирус переходит в неактивное состояние быстрее, чем на пластике, стекле и стали. На пластмассе и нержавеющей стали он находится трое суток. На картоне вирус живет примерно сутки.

Ранее мы рассказывали. как в период коронавируса ходить по магазинам

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Теги: коронавирус, пандемия, COVID 19, грипп
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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Andrjukha    11.11.2020, 22:09
Оценка:  0
Andrjukha
казел
Andrjukha    11.11.2020, 22:10
Оценка:  0
Andrjukha
это была проверка бигмира !!!!
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