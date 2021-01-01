Скорее всего вы даже не знали обо всех преимуществах микроволновки .

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Если вы используете эту чудо-машину лишь для разогрева еды, то пора открывать новые ее возможности!

Итак, что же можно сделать с помощью микроволновки.

Вернуть «вторую жизнь» специям и приправам

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В ваших баночках застоялись специи? Не спешите их выбрасывать. Выложите их на тарелку, поставьте в микроволновку на 15 секунд, прогрейте. Только добавляйте специи или приправу сразу в блюдо. После такой обработки к ним вернется вкус и аромат.

Вялые укроп, петрушку и базилик можно использовать дальше, если положить травы на полотенце, просушить в микроволновке. Покрошите и пересыпьте в банку.

Главные секреты микроволновки: лайфхаки, которые облегчат вашу жизнь Pinterest.com

Разогреть еду так, что пальчики оближешь!

Горячие бутерброды получатся идеальными, если их класть не центр тарелки, а на край.

Макароны и гречку следует разогревать, накрыв салфеткой или пленкой. Так они не будут подсыхать.

Чтобы пицца не становилась резиновой, во время разогрева, поставьте рядом с тарелкой стакан воды.

Освежить хлеб

Возьмите черствый хлеб, заверните его во влажное полотенце и прогрейте в микроволновой печи 10 секунд.

Главные секреты микроволновки: лайфхаки, которые облегчат вашу жизнь Pinterest.com

Приготовить пенку для капучино

Налейте в баночку молоко с жирностью не более 2%, закройте крышкой и взболтните. Сразу после этого отправьте тару в микроволновку на 30 секунд – крышку открывать не надо. Так вы получите молочную пенку.

Очистить чеснок быстро и просто

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Чеснок реально легко будет чиститься, если его прогреть в микроволновке 15 секунд. Шелуха будет сниматься значительно быстрее и легче.

Очистить помидоры от кожицы

Прогрейте помидоры в микроволновке 30 секунд на высокой мощности. Затем охладите около 2-3 минут и очистите с легкостью от кожицы.

Приготовить тесто

Чтобы у хозяйки подошло дрожжевое тесто, ей нужно ждать пару часов. А микроволновка в разы облегчает задачу. Возьмите емкость с тестом, накройте полотенцем и отправьте в микроволновую печь на 3 минуты вместе со стаканом воды. Отрегулируйте мощность меньше средней.

После этого пусть тесто отдохнет 3 минуты и снова нагревайте 3 минуты, потому пусть отдохнет еще 6 минут.

Главные секреты микроволновки: лайфхаки, которые облегчат вашу жизнь Pinterest.com

Поджарить орехи

Без разницы какие у вас орехи, этот способ поджарки подходит для всех. Выложите орехи на тарелку, сбрызните растительным масло и поставьте в микроволновку на 1 минуту. Дайте им охладиться, перемешайте и снова поставьте в микроволновку на 1 минуту. Процесс нужно повторять до тех пор, пока они у вас не поджарятся.

Нарезать лук так, чтобы не было слез

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Берем луковицу обрезам по краям, выкладываем на тарелку и ставим в микроволновую печь на 30 секунд. После этого никто плакать точно не будет.

Растопить засахаренный мед

Поставьте банку с медом без крышки в микроволновку на 30 секунд. По итогу вы получите жидкий и прозрачный мед.

Запечь свеклу

Вымойте свеклу и положите в полиэтиленовый пакет, завяжите на узел и прогрейте в микроволновке 15 минут. Затем достаньте пакет, охладите минут 5 и все, можно добавлять готовую свеклу в ваши блюда.

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