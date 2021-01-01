Благоприятные и неблагоприятные дни января 2021 года.

Что нас ожидает по лунному календарю в первый месяц 2021 года расскажет Ivona.

1 января 2021 - убывающая Луна во Льве. Не расстраивайтесь, если что-то пойдет не так. В конечном итоге лишь ваш настрой определит последствия сегодняшнего дня. Оставайтесь на позитиве.

Лунный календарь на январь 2021 года freepik.com

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2 января 2021 - убывающая Луна во Льве. Посвятите день тому, что вам интересно, тому, что у вас получается лучше всего. Переутомление чревато неприятностями со здоровьем.

3 января 2021 - убывающая Луна в Деве. Вселенная подготовила для вас подарок - сильнейший заряд энергии, которую лучше всего израсходовать на добрые дела и уход за близкими.

4 января 2021 - убывающая Луна в Деве. День будет полон новыми идеями и интересными возможностями. Не ленитесь, и не упустите свой шанс изменить себя и мир вокруг к лучшему.

5 января 2021 - убывающая Луна в Весах. Займитесь самообразованием: уделите время книгам, которые давно хотели прочесть, обсудите планы и идеи с единомышленниками, запишитесь на развивающие курсы и т.д.

6 января 2021 - убывающая Луна в Весах. Высокая эмоциональная возбудимость, которую принесет этот день, может сыграть с вами злую шутку. Постарайтесь держать себя в руках.

7 января 2021 - убывающая Луна в Скорпионе. День благоприятен для налаживания контактов и восстановления старых связей.

Лунный календарь на январь 2021 года freepik.com

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8 января 2021 - убывающая Луна в Скорпионе. Прислушайтесь к своей интуиции, и она поможет вам разглядеть знаки свыше, которыми будет богат сегодняшний день.

9 января 2021 - убывающая Луна в Скорпионе. Зависть - плохое чувство. Избегайте его. Куда лучше сосредоточиться на том, что приносит вам счастье.

10 января 2021 - убывающая Луна в Стрельце. Идеальный день для воплощения творческого потенциала.

11 января 2021 - убывающая Луна в Стрельце. Сегодня вам удастся увидеть плоды вашего кропотливого труда во всей красе. Не забудьте похвалить себя за упорство и трудолюбие, но расслабляться еще рано. Дальше будет только лучше!

12 января 2021 - убывающая Луна в Козероге. Проведите этот день наедине с собой: и эмоциональное равновесие восстановите, и избежите неприятных встреч и конфликтов.

13 января 2021 - Новолуние в Козероге. Переломный день лунного месяца. Его лучше всего посвятить планированию, подведению итогов и самопознанию.

Лунный календарь на январь 2021 года freepik.com

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14 января 2021 - растущая Луна в Водолее. Фортуна сегодня преподнесет немало подарков. Главное - вовремя их заметить, и использовать их для осуществления идей и планов с умом.

15 января 2021 - растущая Луна в Водолее. Если небывалое вдохновение, которое посетит вас сегодня, найдет благоприятный выход, вас ждет значительный эмоциональный подъем.

16 января 2021 - растущая Луна в Рыбах. Смело берите бразды правления своей жизнью в собственные руки, если не хотите оказаться “за бортом“.

17 января 2021 - растущая Луна в Рыбах. Мечтать не вредно, но и мечты порой необходимо оценивать критично. Обдумайте, какие из них станут вашими целями на ближайшее будущее, а для каких еще не время.

18 января 2021 - растущая Луна в Овне. Проведите этот день так, как хочется именно вам: отдохните, займитесь любимым хобби, отправьтесь на прогулку с друзьями и пр.

19 января 2021 - растущая Луна в Овне. Если вам кажется, что вы сбились с пути, а ваше будущее - туманно и зыбко, сегодняшний лунный день поможет вам обрести некоторую ясность.

Лунный календарь на январь 2021 года freepik.com

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20 января 2021 - растущая Луна в Овне. Не противьтесь желанию что-то изменить, метаморфозы этого дня - к лучшему.

21 января 2021 - растущая Луна в Тельце. Сегодня не по плану пойдет все: всплывут старые проблемы, дела, которые вы откладывали на потом, потребуют немедленного решения. Воспринимайте это не как наказание, а как важный урок, который необходимо усвоить.

22 января 2021 - растущая Луна в Тельце. Любые начинания обречены на успех. Не робейте!

23 января 2021 - растущая Луна в Близнецах. Сегодня может показаться, что вы теряете равновесие. Балансируя, вы сможете найти креативное решение проблем, которые вас давно волнуют.

24 января 2021 - растущая Луна в Близнецах. Прислушайтесь к себе, интуиция вас не подведет.

25 января 2021 - растущая Луна в Близнецах. Расходуйте свою энергию с умом, лучше действовать по заранее подготовленному плану.

Лунный календарь на январь 2021 года freepik.com

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26 января 2021 - растущая Луна в Раке. Вселенная даст вам второй шанс: используйте его, чтобы исправить ошибки, наладить испорченные отношения, сделать выводы и т.д.

27 января 2021 - растущая Луна в Раке. Сильным будет желание поддаться соблазнам, поучаствовать в каких-то авантюрах, или просто сорвать злость на ближнем. Постарайтесь найти выход всему отрицательному, что в вас накопилось, в какой-то более приемлемой форме. Например, в творчестве или занятиях спортом.

28 января 2021 - Полнолуние во Льве. Сегодня можно расслабиться и как следует отдохнуть. Не пренебрегайте такой возможностью, вам необходимо восстановить силы.

29 января 2021 - убывающая Луна во Льве. Хорошее настроение и положительные эмоции раскрасят ваш день яркими красками. Не забудьте поделиться своим позитивным настроем с окружающими.

30 января 2021 - убывающая Луна в Деве. Сегодня не стоит просто плыть по течению. Пассивность не приведет ни к чему хорошему.

31 января 2021 - убывающая Луна в Деве. День будет сложным, но все, что будет происходить - лишь испытание. Пройдете его, и Вселенная наградит вас за стойкость.

Лунный календарь на январь 2021 года freepik.com

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