Значение необычного явления и астропрогноз на этот день.

14 декабря 2020 года - особенные день, так как сегодня происходит Солнечное затмение и Новолуние в знаке Стрельца. Что это значит, и как эти два явления повлияют на людей, расскажет Ivona.

Солнечное затмение в Новолуние в Стрельце: Значение

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Во время солнечного затмения Луна проходит непосредственно между Солнцем и Землей, создавая тень на поверхности Солнца. Это явление несет в себе интенсивную духовную энергию трансформации.

Обычно за год происходит всего два солнечных затмения, а вместе с ними и две точки силы, которые привносят изменения и новизну в нашу жизнь.

Солнечное затмение и Новолуние в Стрельце 2020: Влияние на знаки Зодиака freepik.com

Новолуние - это время для начала. Солнечные затмения представляют собой внешние изменения; это время, когда то, что произошло внутри во время лунного затмения (30 ноября), приходит к завершающей точке.

Это новое начало, ведь есть в нашей жизни еще вопросы, которые нужно закрыть. Ничто не может просто начаться, пока не закончится что-то другое; это естественный прилив и отлив жизни.

Солнечные затмения - это призыв к действию. Стрелец, огненный знак, предпочитает действовать, а не бесконечно обдумывать следующий шаг. Этот философский знак всегда находится в поиске большего смысла и часто витает в облаках, мечтая о будущем.

Солнечное затмение и Новолуние в Стрельце 2020: Влияние на знаки Зодиака freepik.com

Поскольку Меркурий в Стрельце во время Новолуния 14 декабря 2020 года, а Венера вскоре присоединится к нему, ожидайте, что разговоры о ваших личных, даже интимных отношениях займут центральное место. Марс вызывает сильное желание не сидеть на месте и действовать, поэтому энергия мотивации и желание меняться и менять в этот день просто зашкаливает.

Прогноз для всех знаков Зодиака на Новолуние 14 декабря 2020

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Хотя 2020 год был годом перемен, многие из нас все еще находятся в процессе поиска и переосмысления.

Мы все еще собираем кусочки нашей будущей жизни, как паззл. Что это значит? Лишь то, что мы должны оставаться преданными своим мечтам, а также сознательно подходить к выбору при создании чего-то нового.

Солнечное затмение и Новолуние в Стрельце 2020: Влияние на знаки Зодиака freepik.com

Энергия Новолуния в Стрельце продлится до полнолуния в Стрельце и лунного затмения, которое произойдет 26 мая 2021 года. А до тех пор, что будет ожидать ваш знак Зодиака в любви, жизни и личностном росте 14 декабря в день Новолуния в Стрельце?

Овнам стоит посвятить этот день самопознанию и расширению своего кругозора. Не важно, отправитесь вы в путешествие, на прогулку или курсы повышения квалификации. Ценный опыт, полученный сегодня, еще долго будет выручать вас в трудную минуту.

Тельцы, пришло время решить наконец свои финансовые вопросы. Раздайте долги, создайте резервный банковский счет, или хотя бы заведите копилку, куда будете сбрасывать мелочь со сдачи. В общем, приложите немного усилий для улучшения своего материального положения, и в будущем скажите себе за это спасибо.

Солнечное затмение и Новолуние в Стрельце 2020: Влияние на знаки Зодиака freepik.com

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Близнецам сегодня стоит заняться тем, что им удается лучше всего - общением. Налаживайте новые связи, укрепляйте старые, перенимайте опыт старшего поколения или более успешных людей. Ваша коммуникабельность сыграет вам на руку, пользуйтесь моментом!

Ракам стоит провести этот день с тем, кого они любят искренне и безоглядно - себе. Займитесь, в конце концов, своим здоровьем! Оно у вас одно и на всю жизнь, так что не стоит играть с ним, как кошка с мышкой. Оздоровительные или хотя бы расслабляющие процедуры (вроде горячей ванны или массажа) сегодня - просто маст хэв.

Львы сегодня на вершине сексуальной цепочки. Пользуйтесь обостренным обаянием и животным магнетизмом для налаживания отношений со своей половинкой, или смело отправляйтесь на поиски любовных приключений, если одиноки.

Солнечное затмение и Новолуние в Стрельце 2020: Влияние на знаки Зодиака freepik.com

Девам сегодня не стоит идти против своей натуры. Лучше всего заняться тем, что у вас получается идеально - планированием и обустройством быта. Не скупитесь на советы домочадцам, но постарайтесь, чтобы они не звучали, как наставления, не терпящие возражений.

Весам сегодня представится тот редкий случай, когда вы не только захотите, но и сможете открыть свой внутренний мир окружающим. И если даже не всем, но хотя бы тем, кто вам дорог. Не бойтесь, снимать маску совсем не страшно. Ваша сегодняшняя откровенность лишь укрепит отношения с близкими.

Скорпионы, для вас сегодня - идеальный день для предновогоднего шопинга. Это и настроение вам улучшит, и сэкономит несколько нервных клеток в праздничной суете.

Солнечное затмение и Новолуние в Стрельце 2020: Влияние на знаки Зодиака freepik.com

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Стрельцы, это - ваш день. Поэтому посвятите его себе. Сделайте себе подарок, сводите себя в кафе, салон красоты и т.д. В общем, поухаживайте за собой. Вы это заслужили как никто другой.

Козероги, пришло время немножко расслабиться. Мир не рухнет вам на голову, если вы позволите себе немного отдохнуть. Отправляйтесь смело на прогулку, попробуйте что-то новое, в общем, отдыхайте, отбросив всякие сожаления.

Водолеям придется сделать то, что делать они просто ненавидят, а именно - распланировать свое будущее. Пусть не на десять лет, не на год или месяц. Начните с малого: подумайте, чем бы вам заняться завтра, составьте список важных дел, и вы увидите, что в порядке не ничего плохого. В нем - равновесие, которого вам порой так не хватает.

Солнечное затмение и Новолуние в Стрельце 2020: Влияние на знаки Зодиака freepik.com

Рыбы вовсе не карьеристы, но сегодня им стоит напомнить начальству о своем существовании. Не бойтесь проявлять инициативу и подкидывать оригинальные идеи. Подобная активность с вашей стороны будет оценена начальством по достоинству.

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