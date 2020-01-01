Благоприятные и неблагоприятные дни декабря 2020 года.

Что нас ожидает по лунному календарю в последний месяц 2020 года расскажет Ivona.

1 декабря 2020 - убывающая Луна в Близнецах. Если вам неспокойно и в душу прокрадись сомнения, от принятия важных решений лучше отказаться в этот день.

Лунный календарь на декабрь 2020 года freepik.com

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2 декабря 2020 - убывающая Луна в Раке. Немного спонтанности не помешает, тем более что Фортуна сегодня благоволит не только смелым, но и любопытным. Так что вперед за новым опытом!

3 декабря 2020 - убывающая Луна в Раке. Посвятите этот день налаживанию новых связей и укреплению старых. Общение с единомышленниками подарит вам не только моральный отдых, но и любопытные мысли и идеи.

4 декабря 2020 - убывающая Луна в Раке. Избыточная эмоциональность может вовлечь вас в неприятную ситуацию. Сердце сегодня - плохой советчик.

5 декабря 2020 - убывающая Луна во Льве. Идеальный день для занятий спортом и выполнения рутинных задач, на которые обычно не хватает энергии и сил.

6 декабря 2020 - убывающая Луна во Льве. Посвятите этот день своим увлечениям и активному отдыху.

7 декабря 2020 - убывающая Луна в Деве. К этому дню стоит готовиться заранее. Но если у вас на руках есть план действий, вам удастся свернуть горы. Или, по крайней мере, развернуть их в нужном вам направлении.

Лунный календарь на декабрь 2020 года freepik.com

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8 декабря 2020 - убывающая Луна в Деве. В этот день не угадаешь, какой разговор закончится громким скандалом или затяжным конфликтом. Поэтому лучше не рисковать, сократить общение до минимума и использовать весь свой дипломатический потенциал, если потребуется.

9 декабря 2020 - убывающая Луна в Весах. Энергия будет бить ключом, поэтому спешите воспользоваться моментом и решите давно волнующие вас проблемы. От судебных разбирательств и крупных покупок лучше держаться подальше.

10 декабря 2020 - убывающая Луна в Весах. Не отказывайте себе в возможности провести время наедине с собой: сегодня это будет более продуктивно, чем работа или отдых в коллективе.

11 декабря 2020 - убывающая Луна в Скорпионе. Вам придется тщательно пересмотреть свое окружение: среди близких вам людей могут затесаться сплетники, которые портят вашу репутацию.

12 декабря 2020 - убывающая Луна в Скорпионе. Благоприятный день для работы с документами и мелкой рутинной работы.

13 декабря 2020 - убывающая Луна в Стрельце. Следите за тем что и кому вы говорите: последствия ваших слов еще долго будут аукаться вам в будущем.

Лунный календарь на декабрь 2020 года freepik.com

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14 декабря 2020 - Новолуние в Стрельце. Удачное время для того чтобы улучшить свое материальное благосостояние.

15 декабря 2020 - растущая Луна в Козероге. Этот день следует посвятить своей второй половинке, за неимением таковой - ее поиску. Будьте открыты к новым впечатлениям, и они не заставят себя ждать.

16 декабря 2020 - растущая Луна в Козероге. Контроль и самодисциплина помогут вам достичь поставленных целей, или, по крайней мере, сохранить то, что вы уже имеете.

17 декабря 2020 - растущая Луна в Водолее. Благоприятный период для проявления творческого мышления и поиска нестандартных решений насущных проблем.

18 декабря 2020 - растущая Луна в Водолее. Будьте добры к себе и окружающим, налаженные сегодня связи пригодятся вам в скором будущем.

19 декабря 2020 - растущая Луна в Водолее. День кармического очищения: восстановите утраченные связи, простите обиды, отдайте долги и т. д. Станьте вдохновляющим примером для самих себя.

Лунный календарь на декабрь 2020 года freepik.com

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20 декабря 2020 - растущая Луна в Рыбах. Следуйте четко составленному на день плану и вас все получится. Спонтанность хороша сегодня лишь в делах любовных - там вы можете отдаться на волю чувств без всякого страха.

21 декабря 2020 - растущая Луна в Рыбах. Эмоциональное состояние сегодня будет очень нестабильным, поэтому постарайтесь не впадать в крайности.

22 декабря 2020 - растущая Луна в Овне. День не подходит для новых начинаний, лучше сосредоточить свое внимание на задачах, которые требуют внимания сейчас.

23 декабря 2020 - растущая Луна в Овне. Посвятите времени отдыху и общению с близкими: душевный покой скажется на вашем состоянии лучше любой мануальной терапии.

24 декабря 2020 - растущая Луна в Овне. Среди всех трудов сегодня стоит выбрать самый тяжкий - работу над собой. Будьте к себе строги, но справедливы.

25 декабря 2020 - растущая Луна в Тельце. Постарайтесь дистанцироваться от общества, особенно от тех, кто заработал себе дурную славу энергетических вампиров. В духовном плане вам и так будет тяжело, не усложняйте себе жизнь.

Лунный календарь на декабрь 2020 года freepik.com

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26 декабря 2020 - растущая Луна в Тельце. Возможно, лучший день месяца, так как сегодня - удачное время для покупок. На шопинг лучше всего отправляться со списком, но пару спонтанных трать все же можно себе позволить.

27 декабря 2020 - растущая Луна в Близнецах. Благоприятный день для деловых переговоров, заключения сделок, налаживания общения с коллективом и т. п.

28 декабря 2020 - растущая Луна в Близнецах. Время подводить итоги и подтягивать “хвосты“ - это удастся вам особенно ловко. А вот начинать новые дела не стоит.

29 декабря 2020 - растущая Луна в Близнецах. Займитесь тем, что приносит вам удовольствие. Это лучший подарок, который вы можете сделать себе. Правда, от путешествий, командировок и прочих поездок лучше пока отказаться.

30 декабря 2020 - Полнолуние в Раке. Посвятите день семье и обустройству домашнего уюта.

31 декабря 2020 - убывающая Луна в Раке. Будьте добры к окружающим, щедры для нуждающихся, и веселы лично для себя. Сегодня - отличное время начать все с нуля, если вы, конечно, знаете, что делать.

Лунный календарь на декабрь 2020 года freepik.com

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