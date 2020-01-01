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Запреты дня 14 декабря 2020: Чего категорически нельзя делать в Солнечное затмение

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День Солнечного затмения 14 декабря 2020 совпадает с приметами ко дню Наума - чего нельзя делать .

Чего нельзя делать в день затмения
Чего нельзя делать в день затмения
depositphotos.com

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В понедельник, 14 декабря 2020, в нескольких регионах мира будут наблюдать солнечное затмение. Это астрономическое явление влияет на настроение и самочувствие, потому за несколько дней до  после затмения стоит придерживаться ряда простых правил.

Чего нельзя делать в день затмения 14 декабря 2020 расскажет Ivona.

Полная фаза затмения будет длиться 130 секунд и пройдет над Чили и Аргентиной. Только там можно будет увидеть, как Солнце закроет Луна.

В Киеве затмение пройдет в 18:13, его нельзя будет рассмотреть, но оно может отразиться на состоянии киевлян. Чтобы уберечься от сильного влияния астрономического явления - лучше в этот день заняться медитацией, обдумыванием своих планов, самосовершенствованием - например, можно почитать книгу. 

  • Чего нельзя делать в затмение 14 декабря 2020

В день затмение лучше:

  • не принимать спонтанных необдуманных решений
  • полагаться только на свой опыт, не доверять сиюминутному порыву - своему или близких
  • не начинать новых дел
  • не подписывать важные договора, не заключать сделки.

Также 14 декабря по народному календарю отмечается день святого пророка Наума. Пророка считаю покровителем наук, ума и благотворительности. В этот день принято получать новые знания, а также просить святого Наума о ясности ума.

  • Чего нельзя делать в Наумов день

В день Наума нельзя:

  • выходить из дому в темное время суток - можно накликать беду и попасть под влияние нечистой силы
  • есть и читать одновременно - предки верили, что так можно “ум проесть“
  • отказывать в милостыне нищим - всем, кто просит о помощи стоит помогать, но предки верили, что на Наума нельзя смотреть беднякам в глаза, чтобы не принести в семью бедность. 

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Теги: запреты дня, солнечное затмение, чего нельзя делать сегодня, затмение, суеверия
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Источник: Ivonа bigmir)net

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