Долой грусть и печаль: Как поднять настроение каждому знаку Зодиака
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Заметили, что у вашего близкого человека или друга ухудшилось настроение – Ivona подскажет, как быстро это устранить.
Как за считанные минуты поднять настроение каждому представителю астрологического гороскопа:
- Овен
Овнам нужна эмоция – удивите его. Пусть это будет неожиданное свидание или поход на спортивный матч. Такие мероприятия помогут внести краски в рутину и порадовать представителей этого знака.
Тельцам нужно затронуть чувства. Например, подарите цветы, приготовьте его любимые блюда. Ему будет приятна ваша забота, с таким теплым отношением человек расслабится и освободится от стресса.
- Близнецы
Для Близнецов самое главное почувствовать, что они нужны. Дайте им возможность высказаться, поделиться своим грузом. Ваша искренняя обратная связь поднимет им настроение. Настоящая дружба всегда чувствуется!
- Рак
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Как сделать так, чтобы Рак улыбнулся? Своим поведением и заботой вы покажете главное, как он вам дорог. Этот знак Зодиака любит внимание. Даже услышанное простое «Я скучаю по тебе» - поднимет ему настроение.
- Лев
Одарите Льва хорошим позитивным комплиментом. Если он обладает каким-то талантом, попросите его продемонстрировать. Похвала поднимет дух и взбодрит Львов.
- Дева
Дева любит получать то, о чем давно мечтала. Если у вас есть такая возможность, приобретите эту вещь. Если даже будет отказываться от подарка, втайне она все равно будет очень довольна.
- Весы
Этот знак категорически не любит унывать, не спешите прилагать много усилий. Дайте оценку его успехам, и скажите комплимент в адрес внешности.
Скорпионы любят смеяться. Предложите посмотреть его любимую юмористическую программу. Также ему может помочь прогулка в парке или вылазка на пикник.
- Стрелец
Данному представителю астрологического круга предложите посетить новые места. Если вы пока не готовы ему сложить компанию, попросите его рассказать о недавней поездке и показать фото.
- Козерог
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Дайте Козерогом просто выговориться. Когда они расскажут, что их тревожит, считайте, что вы почти выполнили свою миссию. Побудьте рядом, посмотрите хороший фильм.
- Водолей
Не удивляйтесь, но иногда Водолеям просто необходимо одиночество. Да, этот знак любит находиться в кругу друзей, но у него иногда бывают такие этапы, когда душе требует личное пространство.
- Рыбы
Рыбы оценят романтические жесты. Вы можете подарить ему букет из цветов, которые соберете сами. Любые проявления нежности и заботы поднимут этому знаку настроение.
Ранее мы рассказывали у каких 5 знаков Зодиака невыносимый характер.
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