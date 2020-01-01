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Долой грусть и печаль: Как поднять настроение каждому знаку Зодиака

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Кому из знаков Зодиака достаточно разговора, а для кого будет нужно организовывать свидание .
Долой грусть и печаль: Как поднять настроение каждому знаку Зодиака
Долой грусть и печаль: Как поднять настроение каждому знаку Зодиака
freepik.com

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Заметили, что у вашего близкого человека или друга ухудшилось настроение – Ivona подскажет, как быстро это устранить.

Как за считанные минуты поднять настроение каждому представителю астрологического гороскопа:

  • Овен

Овнам нужна эмоция – удивите его. Пусть это будет неожиданное свидание или поход на спортивный матч. Такие мероприятия помогут внести краски в рутину и порадовать представителей этого знака.

  • Долой грусть и печаль: Как поднять настроение каждому знаку Зодиака
    Долой грусть и печаль: Как поднять настроение каждому знаку Зодиака
    freepik.com
    Телец

Тельцам нужно затронуть чувства. Например, подарите цветы, приготовьте его любимые блюда. Ему будет приятна ваша забота, с таким теплым отношением человек расслабится и освободится от стресса. 

  • Близнецы

Для Близнецов самое главное почувствовать, что они нужны. Дайте им возможность высказаться, поделиться своим грузом. Ваша искренняя обратная связь поднимет им настроение. Настоящая дружба всегда чувствуется! 

  • Рак

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Как сделать так, чтобы Рак улыбнулся? Своим поведением и заботой вы покажете главное, как он вам дорог. Этот знак Зодиака любит внимание. Даже услышанное простое «Я скучаю по тебе» - поднимет ему настроение. 

  • Лев

Одарите Льва хорошим позитивным комплиментом. Если он обладает каким-то талантом, попросите его продемонстрировать. Похвала поднимет дух и взбодрит Львов. 

  • Дева

Дева любит получать то, о чем давно мечтала. Если у вас есть такая возможность, приобретите эту вещь. Если даже будет отказываться от подарка, втайне она все равно будет очень довольна. 

  • Весы

Этот знак категорически не любит унывать, не спешите прилагать много усилий. Дайте оценку его успехам, и скажите комплимент в адрес внешности.  

  • Долой грусть и печаль: Как поднять настроение каждому знаку Зодиака
    Долой грусть и печаль: Как поднять настроение каждому знаку Зодиака
    freepik.com
    Скорпион

Скорпионы любят смеяться. Предложите посмотреть его любимую юмористическую программу. Также ему может помочь прогулка в парке или вылазка на пикник. 

  • Стрелец

Данному представителю астрологического круга предложите посетить новые места. Если вы пока не готовы ему сложить компанию, попросите его рассказать о недавней поездке и показать фото.

  • Козерог

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Дайте Козерогом просто выговориться. Когда они расскажут, что их тревожит, считайте, что вы почти выполнили свою миссию. Побудьте рядом, посмотрите хороший фильм. 

  • Водолей

Не удивляйтесь, но иногда Водолеям просто необходимо одиночество. Да, этот знак любит находиться в кругу друзей, но у него иногда бывают такие этапы, когда душе требует личное пространство. 

  • Рыбы

Рыбы оценят романтические жесты. Вы можете подарить ему букет из цветов, которые соберете сами. Любые проявления нежности и заботы поднимут этому знаку настроение. 

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Теги: гороскоп, настроение, тип характера
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Источник: Ivonа bigmir)net

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