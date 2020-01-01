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Лунный календарь стрижек на август 2020

Спецтема: Астрология
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Благоприятные и неблагоприятные дни для стрижки волос в последний месяц лета 2020 года.
Лунный календарь стрижек на август 2020
Лунный календарь стрижек на август 2020
pinterest.com

Похоже, последний месяц лета 2020 года настроен на изменения во внешности крайне категорично - не так уж и много в августе выдалось благоприятных для стрижки деньков. Когда же, согласно лунному календарю, в августе 2020 года можно обновить стрижку без ущерба для волос, расскажет Ivona.

Предлагаем тебе узнать, когда можно стричь волосы в августе 2020, поскольку в лунном календаре благоприятный для этого день. А когда лучше этого не делать.

Лунный календарь стрижек в августе 2020 по дням

1 августа 2020 - Луна в Козероге, растущая. Стрижка сегодня поспособствует продвижению по карьерной лестнице, а также увеличит вероятность финансового успеха.

Лунный календарь стрижек на август 2020
Лунный календарь стрижек на август 2020
pinterest.com

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2 августа 2020 - Луна в Козероге, растущая. Неудачный день для стрижки.

3 августа 2020 - Полнолуние в Водолее. Новая стрижка способна ухудшить ваше самочувствие. Лучше отложить до более благоприятного периода.

4 августа 2020 - Луна в Водолее, убывающая. Смело отправляйтесь на стрижку, но только в первой половине дня (до обеда). Позже результат будет непредсказуемым.

5 августа 2020 - Луна в Рыбах, убывающая. Перенесите запись к парикмахеру на другой день.

6 августа 2020 - Луна в Рыбах, убывающая. Новая стрижка, выполненная в первой половине дня, принесет вам успех среди поклонников.

7 августа 2020 - Луна в Рыбах, убывающая. Стричь волосы сегодня не стоит, если опасаетесь за свой иммунитет.

Лунный календарь стрижек на август 2020
Лунный календарь стрижек на август 2020
pinterest.com

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8 августа 2020 - Луна в Овне, убывающая. Семь раз отмерь, и ни разу не отрежь - стрижку лучше перенести.

9 августа 2020 - Луна в Овне, убывающая. Особенно удачными получатся фактурные, экстравагантные стрижки, на которые вы давно не могли решиться. Эксперимент окажется удачным, дерзайте!

10 августа 2020 - Луна в Тельце, убывающая. Стрижка в этот день противопоказана.

11 августа 2020 - Луна в Тельце, убывающая. Новая стрижка вселит в вас уверенность в себе.

12 августа 2020 - Луна в Тельце, убывающая. Предобеденное время - самое удачное для стрижки сегодня.

13 августа 2020 - Луна в Близнецах, убывающая. Стрижка показана сегодня в оздоровительных целях.

Лунный календарь стрижек на август 2020
Лунный календарь стрижек на август 2020
pinterest.com

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14 августа 2020 - Луна в Близнецах, убывающая. Самый благоприятный для стрижки день месяца.

15 августа 2020 - Луна в Раке, убывающая. А вот сегодня лучше не рисковать и перенести стрижку на другой день.

16 августа 2020 - Луна в Раке, убывающая. Стрижка нежелательна для тех, кто находится в подавленном эмоциональном состоянии - это только усугубит ситуацию.

17 августа 2020 - Луна во Льве, убывающая. Новая стрижка поможет создать образ уверенного в себе человека. Чувствовать себя вы будете соответствующе.

18 августа 2020 - Луна во Льве, убывающая. Стричься не стоит, если не хотите привлечь к себе нежелательное внимание недоброжелателей.

19 августа 2020 - Новолуние в Деве. Неблагоприятный день для стрижки.

Лунный календарь стрижек на август 2020
Лунный календарь стрижек на август 2020
pinterest.com

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20 августа 2020 - Луна в Деве, растущая. После стрижки ваши волосы будут чувствовать себя великолепно.

21 августа 2020 - Луна в Деве, растущая. Нейтральный день для стрижки.

22 августа 2020 - Луна в Весах, растущая. Новая стрижка может навредить здоровью.

23 августа 2020 - Луна в Весах, растущая. Ничего хорошего новая стрижка вам не принесет: только проблемы на работе и неприятности в личной жизни.

24 августа 2020 - Луна в Скорпионе, растущая. Черная полоса для стрижек продолжается.

25 августа 2020 - Луна в Скорпионе, растущая. Новая стрижка принесет вам финансовый успех.

Лунный календарь стрижек на август 2020
Лунный календарь стрижек на август 2020
pinterest.com

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26 августа 2020 - Луна в Стрельце, растущая. Любая стрижка, будь то простое выравнивание кончиков или сложная модельная прическа, окажет благотворное влияние на ваше здоровье.

27 августа 2020 - Луна в Стрельце, растущая. От стрижки лучше отказаться.

28 августа 2020 - Луна в Козероге, растущая. Сегодня можно лишь подстричь кончики или освежить уже имеющуюся прическу.

29 августа 2020 - Луна в Козероге, растущая. Судьбоносной (в плохом смысле) сегодняшняя стрижка не станет, но нервы может подпортить изрядно.

30 августа 2020 - Луна в Водолее, растущая. Новая стрижка принесет вам удачу.

31 августа 2020 - Луна в Водолее, растущая. Сегодняшняя стрижка принесет баланс и гармонию в вашу жизнь.

Лунный календарь стрижек на август 2020
Лунный календарь стрижек на август 2020
pinterest.com

Ранее мы рассказывали, когда в августе 2020 года будут магнитные бури.

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Теги: волосы, стрижка, стрижка 2020, лето 2020, астрология, лунный календарь, лунный календарь 2020
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Источник: ivona)bigmir.net

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