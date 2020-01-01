Благоприятные и неблагоприятные дни для стрижки волос в последний месяц лета 2020 года.

Похоже, последний месяц лета 2020 года настроен на изменения во внешности крайне категорично - не так уж и много в августе выдалось благоприятных для стрижки деньков. Когда же, согласно лунному календарю, в августе 2020 года можно обновить стрижку без ущерба для волос, расскажет Ivona.

Предлагаем тебе узнать, когда можно стричь волосы в августе 2020, поскольку в лунном календаре благоприятный для этого день. А когда лучше этого не делать.

Лунный календарь стрижек в августе 2020 по дням

1 августа 2020 - Луна в Козероге, растущая. Стрижка сегодня поспособствует продвижению по карьерной лестнице, а также увеличит вероятность финансового успеха.

Лунный календарь стрижек на август 2020 pinterest.com

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2 августа 2020 - Луна в Козероге, растущая. Неудачный день для стрижки.

3 августа 2020 - Полнолуние в Водолее. Новая стрижка способна ухудшить ваше самочувствие. Лучше отложить до более благоприятного периода.

4 августа 2020 - Луна в Водолее, убывающая. Смело отправляйтесь на стрижку, но только в первой половине дня (до обеда). Позже результат будет непредсказуемым.

5 августа 2020 - Луна в Рыбах, убывающая. Перенесите запись к парикмахеру на другой день.

6 августа 2020 - Луна в Рыбах, убывающая. Новая стрижка, выполненная в первой половине дня, принесет вам успех среди поклонников.

7 августа 2020 - Луна в Рыбах, убывающая. Стричь волосы сегодня не стоит, если опасаетесь за свой иммунитет.

Лунный календарь стрижек на август 2020 pinterest.com

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8 августа 2020 - Луна в Овне, убывающая. Семь раз отмерь, и ни разу не отрежь - стрижку лучше перенести.

9 августа 2020 - Луна в Овне, убывающая. Особенно удачными получатся фактурные, экстравагантные стрижки, на которые вы давно не могли решиться. Эксперимент окажется удачным, дерзайте!

10 августа 2020 - Луна в Тельце, убывающая. Стрижка в этот день противопоказана.

11 августа 2020 - Луна в Тельце, убывающая. Новая стрижка вселит в вас уверенность в себе.

12 августа 2020 - Луна в Тельце, убывающая. Предобеденное время - самое удачное для стрижки сегодня.

13 августа 2020 - Луна в Близнецах, убывающая. Стрижка показана сегодня в оздоровительных целях.

Лунный календарь стрижек на август 2020 pinterest.com

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14 августа 2020 - Луна в Близнецах, убывающая. Самый благоприятный для стрижки день месяца.

15 августа 2020 - Луна в Раке, убывающая. А вот сегодня лучше не рисковать и перенести стрижку на другой день.

16 августа 2020 - Луна в Раке, убывающая. Стрижка нежелательна для тех, кто находится в подавленном эмоциональном состоянии - это только усугубит ситуацию.

17 августа 2020 - Луна во Льве, убывающая. Новая стрижка поможет создать образ уверенного в себе человека. Чувствовать себя вы будете соответствующе.

18 августа 2020 - Луна во Льве, убывающая. Стричься не стоит, если не хотите привлечь к себе нежелательное внимание недоброжелателей.

19 августа 2020 - Новолуние в Деве. Неблагоприятный день для стрижки.

Лунный календарь стрижек на август 2020 pinterest.com

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20 августа 2020 - Луна в Деве, растущая. После стрижки ваши волосы будут чувствовать себя великолепно.

21 августа 2020 - Луна в Деве, растущая. Нейтральный день для стрижки.

22 августа 2020 - Луна в Весах, растущая. Новая стрижка может навредить здоровью.

23 августа 2020 - Луна в Весах, растущая. Ничего хорошего новая стрижка вам не принесет: только проблемы на работе и неприятности в личной жизни.

24 августа 2020 - Луна в Скорпионе, растущая. Черная полоса для стрижек продолжается.

25 августа 2020 - Луна в Скорпионе, растущая. Новая стрижка принесет вам финансовый успех.

Лунный календарь стрижек на август 2020 pinterest.com

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26 августа 2020 - Луна в Стрельце, растущая. Любая стрижка, будь то простое выравнивание кончиков или сложная модельная прическа, окажет благотворное влияние на ваше здоровье.

27 августа 2020 - Луна в Стрельце, растущая. От стрижки лучше отказаться.

28 августа 2020 - Луна в Козероге, растущая. Сегодня можно лишь подстричь кончики или освежить уже имеющуюся прическу.

29 августа 2020 - Луна в Козероге, растущая. Судьбоносной (в плохом смысле) сегодняшняя стрижка не станет, но нервы может подпортить изрядно.

30 августа 2020 - Луна в Водолее, растущая. Новая стрижка принесет вам удачу.

31 августа 2020 - Луна в Водолее, растущая. Сегодняшняя стрижка принесет баланс и гармонию в вашу жизнь.

Лунный календарь стрижек на август 2020 pinterest.com

Ранее мы рассказывали, когда в августе 2020 года будут магнитные бури.

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