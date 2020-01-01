Последний месяц лета окажется тяжелым для метеочувствительных людей.

Конец лета этого года будет отмечен целой пятеркой геомагнитных колебаний различной интенсивности. Когда в августе 2020 года произойдут магнитные бури, а также о их особенностях расскажет Ivona.

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2-3 августа 2020 года - незначительная магнитная буря принесет неудобства лишь гипертоникам и людям с проблемами с сердцем. Остальные могут ощутить колебания настроения и повышенную утомляемость. Метеорологи советуют иметь при себе средства первой помощи, однако серьезные обострения болезней все же маловероятны.

Прогноз магнитных бурь на август 2020 pinterest.com

10 августа 2020 года - магнитная буря средней мощности. Метеочувствительные люди, а также те, кто страдают вегетососудистой дистонией, окажутся наиболее восприимчивыми к перепадам атмосферного давления. Специалисты рекомендуют в этот период избегать активных физических нагрузок, проявлять повышенную внимательность во время вождения транспортных средств, а также сократить нахождение на открытых пространствах во время дневной солнечной активности. Для того чтобы избежать последствий этой магнитной бури в августе 2020 года стоит регулярно проветривать помещения, а также за несколько дней (и в период магнитных колебаний) отказаться от жирной и сладкой пищи и алкоголя.

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13-14 августа 2020 года - слабая магнитная буря не окажет существенного влияния на здоровье и общее состояние людей. От мигреней и головокружений пострадают лишь особо восприимчивые к изменениям геомагнитного поля люди.

Прогноз магнитных бурь на август 2020 pinterest.com

21-22 августа 2020 года - резкие изменения в погоде (синоптики прогнозируют аномальную жару) в период с 16 по 20 августа 2020 года станут причиной и усугубят последствия возможной магнитной бури, которая ожидается в двадцатых числах последнего месяца лета. Метеорология отмечают, что с высокой вероятности последствия этого геомагнитного колебания ощутят на себе не только метеозависимые люди, но и те, кто прежде не страдал особой чувствительностью. Среди вероятных проявлений этой магнитной бури отмечают тахикардию, мигрень, резкие смены настроения, бессонницу (или же наоборот - повышенную сонливость) и боль в суставах. Все этим симптомы будут значительно усугублены жарой. Поэтому в период предпоследней магнитной бури августа специалисты советуют позаботиться об обильном питье, наличии под рукой средств первой медицинской помощи, а также здоровом сне и отдыхе.

Прогноз магнитных бурь на август 2020 pinterest.com

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29 августа 2020 года - последняя магнитная буря лета 2020 года будет отмечена колебаниями средней тяжести. В группе риска - метеозависимые люди, они ощутят на себя всю полноту проявлений геомагнитных колебаний: мигрени, проблемы со сном, обострения психических состояний и хронических болезней, упадок сил и пр. Во избежание серьезных проблем со здоровьем, спровоцированных этой магнитной бурей, специалисты рекомендуют отказаться от тяжелого физического труда. Занятия спортом (особенно кардионагрузки) также следует отложить до более благоприятного времени.

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