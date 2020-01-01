Благоприятные и неблагоприятные дни августа 2020 года.

Что нас ожидает по лунному календарю в последний месяц лета 2020 года расскажет Ivona.

1 августа 2020 - растущая Луна в Козероге. Этот день лучше посвятить единению с природой и активному отдыху. Неудачный период для решения межличностных конфликтов.

Лунный календарь на август 2020 года pinterest.com

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2 августа 2020 - растущая Луна в Козероге. Самое время заняться теми вопросами, решение которых вы откладывали в долгий ящик.

3 августа 2020 - Полнолуние в Водолее. Всплеск творческой энергии вдохновит вас на новые начинания. Прислушайтесь к своей интуиции, но не забывайте о возможных последствиях.

4 августа 2020 - убывающая Луна в Водолее. Уделите внимание семье и близким, а также не забывайте о том, что дорога возникает лишь под ногами идущего.

5 августа 2020 - убывающая Луна в Рыбах. Пришло время пожинать плоды своих трудов и убеждений. Это касается как рабочих моментов, так и романтических отношений.

6 августа 2020 - убывающая Луна в Рыбах. Один из самых благоприятных дней месяца. Хорошее настроение и добрый нрав помогут вам достичь желаемого.

7 августа 2020 - убывающая Луна в Рыбах. Сегодня весь мир попробует проверить вас на прочность. Сохраняйте спокойствие и следуйте намеченному пути.

Лунный календарь на август 2020 года pinterest.com

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8 августа 2020 - убывающая Луна в Овне. Посвятите этот день поиску гармонии со своей душой и, по возможности, проведите его в одиночестве.

9 августа 2020 - убывающая Луна в Овне. Если вы ждали удобного случая, чтобы попросить прощения, сегодня - идеальное время. Постарайтесь удержаться от повторных конфликтов, размолвки, возникшие сегодня, будут иметь крайне тяжелые последствия.

10 августа 2020 - убывающая Луна в Тельце. Позаботьтесь о своем здоровье, а также не забудьте уделить внимание тем, кто в нем нуждается больше всего: семье, друзьям и близким людям.

11 августа 2020 - убывающая Луна в Тельце. Этот день окажется крайне успешным в профессиональной сфере деятельности, не упустите свой шанс зарекомендовать себя, как ценного сотрудника.

12 августа 2020 - убывающая Луна в Тельце. Начинать сегодня новые дела не стоит, а вот уделить внимание построению планов - в самый раз.

13 августа 2020 - убывающая Луна в Близнецах. Постарайтесь критически оценить свое прошлое - возможно оно укажет вам на ошибки, которые вы повторяете сегодня, а также пути их решения.

Лунный календарь на август 2020 года pinterest.com

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14 августа 2020 - убывающая Луна в Близнецах. Сложный в эмоциональном плане день. Из-за повышенного психической возбудимости будет крайне сложно устоять от вспышек гнева и перепадов настроения. Поэтому энергию лучше всего потратить на творчество, хобби или спорт.

15 августа 2020 - убывающая Луна в Раке. Опасайтесь интриганов и недоброжелателей, не доверяйте их внезапному дружелюбию, но и вступать в открытую конфронтацию не нужно. Будьте начеку.

16 августа 2020 - убывающая Луна в Раке. Если хотите, чтобы ваши близкие были терпимее к вашим недостаткам, научитесь с пониманием относиться и к их промахам. Не требуйте слишком многого от тех, кому сами не отдаетесь сполна.

17 августа 2020 - убывающая Луна во Льве. Порой желания имеют свойство сбываться, причем сиюминутно. Сегодня как раз один из таких дней. Поэтому будьте осторожны с тем, о чем думаете, и что говорите.

18 августа 2020 - убывающая Луна во Льве. Самый неблагоприятный день августа. Неосторожное слово, брошенное сегодня, непременно аукнется вам в будущем, причем сторицей. Прислушайтесь к гласу разума и постарайтесь не затевать конфликтов.

19 августа 2020 - Новолуние в Деве. День не подходит для новых начинаний, но думать о них и планировать новые пути достижений цели можно, и даже нужно. Необычайная ясность ума поможет вам в этом.

Лунный календарь на август 2020 года pinterest.com

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20 августа 2020 - растущая Луна в Деве. Вас ожидают большие успехи в профессиональном плане. Не пропустите такой удачный день!

21 августа 2020 - растущая Луна в Деве. Новые знакомства принесут вам лишь положительные впечатления. Без страха отправляйтесь в путешествия и соглашайтесь на эксперименты. Дайте возможность вашим близким проявить себя в непривычных для них амплуа - они способны приятно вас удивить.

22 августа 2020 - растущая Луна в Весах. Время брать и отдавать. Как в буквальном, так и в духовном смысле. Не жадничайте, добрые дела непременно к вам вернутся, причем тогда, когда вы будете нуждаться в них больше всего.

23 августа 2020 - растущая Луна в Весах. Не давайте обещаний, которых не сможете сдержать. Даже для красного словца. Подписание важных документов также лучше отложить до более благоприятного дня.

24 августа 2020 - растущая Луна в Скорпионе. Не бойтесь отстаивать свои убеждения и принципы, справедливость на вашей стороне.

25 августа 2020 - растущая Луна в Скорпионе. Очистите свое жизненное пространство от ненужных вещей, а голову - от ненужных мыслей.

Лунный календарь на август 2020 года pinterest.com

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26 августа 2020 - растущая Луна в Стрельце. Благоприятный день для авантюр и экспериментов. Не ждите чуда, чудите сами!

27 августа 2020 - растущая Луна в Стрельце. Плохой день для крупных покупок, переездов и принятия важных решений.

28 августа 2020 - растущая Луна в Козероге. Постарайтесь провести этот день в покое, занятиях любимым делом и медитациях.

29 августа 2020 - растущая Луна в Козероге. Благоприятный в финансовом плане день. Возможно, вы решите одну из давно мучающих вас проблем или же вам вернут старый долг.

30 августа 2020 - растущая Луна в Водолее. Прислушайтесь к совету старшего поколения. Их помощь окажется для вас неоценимой в решении насущных проблем.

31 августа 2020 - растущая Луна в Водолее. Отличный день для встречи со старыми друзьями или душевных посиделок в семейном кругу. Они принесут вам не только физическое, но и душевное отдохновение.

Лунный календарь на август 2020 года pinterest.com

Ранее мы рассказывали, когда в августе 2020 будут магнитные бури.

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