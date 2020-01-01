Министр иностранных дел перечислил страны, которые разрешили въезд для украинцев.

Албания и Сейшелы: Какие 23 страны разрешили въезд украинцам depositphotos

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Лето в самом разгаре и многие украинцы, несмотря на карантин, готовы отправиться в путешествие заграницу. Однако в большинстве стран, которые облюбовали для морского отдыха наши соотечественники, до сих пор действует запрет на въезд туристов. Предлагаем узнать, в какие страны граждане Украины смогут полететь по состоянию на 7 июля 2020.

Перечень туристических стран, которые уже открыты для украинцев назвал во время брифинга министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По состоянию на 7 июля 2020 стран, готовых принять украинцев, насчитывается 23, чтобы посетить часть из них, гражданам Украины необходимо открывать визу.

Страны, которые открыты для украинцев, их всего 23. Эти 23 страны включают те государства, в которые требуется виза. То есть въехать можно, но с визой. А также действуют определенные карантинные ограничения, - сообщил министр.

Среди стран, которые уже открыли границы для жителей Украины - популярные курорты: Турция, Египет, Тунис, Сербия, Албания, Северная Македония,Черногория, Мексика.

Также украинцы уже могут полететь в Великобританию, США, Республику Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопию, Сомали, Кению, Замбию, Танзанию и на Сейшельские острова.

Открыта для посещения украинцев и соседняя Беларусь.

Ранее Министерство иностранных дел заявило, что намерено провести разъяснительную работу с авиакомпаниями, которые работают в Украине чтобы прекратить продажи билетов в те страны мира, которые пока не дали разрешения на въезд украинцев.

Ранее мы писали, что жена Дмитрия Комарова рассказала, как вести себя в путешествии.

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