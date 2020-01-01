Узнайте, когда будет самый благоприятный день для зачатия ребенка этим летом.

Кроме соблюдения физиологический циклов женского организма, многие пары, решившие завести ребенка, обращаются к циклам лунным. Считается, что при помощи астрологии можно высчитать оптимальный день зачатия малыша, а также понять, каким характером он будет обладать в дальнейшем. благоприятных и неблагоприятных днях для зачатия по лунному календарю летом 2020 года расскажет Ivona.

Лунный календарь зачатий на лето 2020

Благоприятные дни для зачатия летом 2020 Неблагоприятные дни для зачатия летом 2020 Июнь 1, 2, 5, 7, 13, 14, 16, 18-20, 23, 24, 25, 27, 29. 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 21,26, 30. Июль 1, 2, 5, 7, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31. 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 25, 29. Август 3, 5, 10, 11, 13, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 19, 24, 28, 31.

*жирным шрифтом выделены критические для зачатия дни.

Лунный календарь зачатия на июнь 2020: Благоприятные дни

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1 июня 2020 - растущая Луна в Весах. Благоприятный день для зачатия. Малыш будет крепко связан со своей семьей, характер отмечен жаждой к приключениям и путешествиям, ум пытливый, аналитический.

2 июня 2020 - растущая Луна в Весах. Удачный день для зачатия мальчика. Здоровье ребенка (как физическое, так и психическое) будет крепким.

5 июня 2020 - Полнолуние в Стрельце. Малышу, зачатому в этот день, будет благоволить судьба. Высокоразвитые интуиция и эмоциональный интеллект помогут ему в решении жизненных сложностей.

7 июня 2020 - убывающая Луна в Козероге. Дети, зачатые в этот день, имеют особую связь с природой, хорошо ладят со сверстниками и животными, имеют мягкий и кроткий нрав, растут всеобщими любимцами.

Лунный календарь зачатий на лето 2020 года pinterest.com

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13 июня 2020 - убывающая Луна в Рыбах. Отличный день для зачатия. Малыш будет обладать повышенным чувством чести и справедливости, желание помогать слабым и защищать обиженных во многом определит его дальнейшую судьбу.

14 июня 2020 - убывающая Луна в Овне. Зачатый в этот день ребенок будет умен и мудр не по годам. Вероятно, сделает большие успехи в области точных наук, хотя таланты будет иметь и в различных искусствах.

16 июня 2020 - убывающая Луна в Овне. Благоприятный для зачатия день.

18-20 июня 2020 - убывающая Луна в Тельце и Близнецах. Малыши, зачатые в этот день, будут настоящими любимчиками Госпожи Удачи, тонкое чутье и предпринимательская жилка помогут им достичь высот в выбранной карьере.

Лунный календарь зачатий на лето 2020 года pinterest.com

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23 июня 2020 - растущая Луна в Раке. Удачный день для зачатия девочки. Малышка будет обладать шармом и харизмой, а также высоким интеллектом. Сочетание этих качеств позволит преуспеть как в профессиональном плане, так и в личной жизни.

24 июня 2020 - растущая Луна во Льве. Ребенок, зачатый в этот день, будет обладать небывалыми лидерскими качествами, целеустремленностью и трудолюбием. Прирожденный руководитель и стратег, его всегда будут окружать лишь преданные друзья. Малыш вырастет человеком слова и дела.

25 июня 2020 - растущая Луна во Льве. Хороший день для зачатия. Характер ребенка будет отмечен спокойным нравом, мягкостью, нежностью и кротостью.

27 июня 2020 - растущая Луна в Деве. Зачатый в этот день малыш будет иметь мощный творческий потенциал и хорошо развитую фантазию. Его мечты легко будут воплощаться в реальность, особой страстью для него станут путешествия.

29 июня 2020 - растущая луна в Весах. Благоприятный день для зачатия ребенка. Малыш родится с сильным характером и несокрушимой волей к жизни.

Лунный календарь зачатий на лето 2020 года pinterest.com

Лунный календарь зачатия на июль 2020: Благоприятные дни

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1 июля 2020 - растущая Луна в Скорпионе. Астрологи считают, что ребенок, зачатый в этот день, будет жить, оберегаемый духов предков. Имеет неразрывную связь с землей, тяготит к точным наукам и путешествиям.

2 июля 2020 - растущая Луна в Стрельце. Благоприятный день для зачатия мальчика. Малыш сможет похвастаться крепким здоровьем и твердым характером.

5 июля 2020 - Полнолуние в Козероге. Превратности судьбы будут обходить ребенка, зачатого в этот день, стороной.

7 июля 2020 - убывающая Луна в Водолее. Зачатые в этот день дети будут иметь мягкий, покладистый характер, проявлять способности к медицине и искусствам.

13 июля 2020 - убывающая Луна в Овне. Малышу, зачатому в этот день, благородство будет известно не понаслышке. Ребенок вырастет честным, с обостренным чувством справедливости.

14 июля 2020 - убывающая Луна в Тельце. Зачатый в этот день ребенок будет мудрым и вдумчивыми, с большими способностями к точным наукам.

Лунный календарь зачатий на лето 2020 года pinterest.com

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16 июля 2020 - убывающая Луна в Близнецах. Удачный для зачатия день.

18 июля 2020 - убывающая Луна в Близнецах. Ребенок, зачатый в этот день, будет иметь легкую судьбу и веселый нрав.

20 июля 2020 - Новолуние в Раке. Зачатые в эти лунные сутки вырастут настоящими везунчиками.

22 июля 2020 - растущая Луна во Льве. Удачный день для зачатия девочек. Малышки будут успешными в выбранной ими сфере деятельности, в жизни им будет сопутствовать удача.

23 июля 2020 - растущая Луна в Деве. Зачатые в этот день дети будут наделены силой духа и лидерскими качествами, настоящие непоседы, они смогут изменить мир вокруг в себя в лучшую сторону.

24 июля 2020 - растущая Луна в Деве. Малыши, зачатые в этот день, вырастут всеобщими любимцами.

Лунный календарь зачатий на лето 2020 года pinterest.com

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26 июля 2020 - растущая Луна в Весах. Ребенка, зачатого сегодня, ожидает долгая счастливая жизнь, полная ярких положительных впечатлений и путешествий.

27 июля 2020 - растущая Луна в Скорпионе. Зачатый в этот день ребенок будет иметь отличные ораторские способности и аналитический склад ума, вероятней всего сделает большие успехи в юриспруденции, журналистике или политике.

28 июля 2020 - растущая Луна в Скорпионе. Сегодня будут зачаты сильные духом дети, настоящие победители, всегда достигающие своей цели.

30 июля 2020 - растущая Луна в Стрельце. Какую бы не выбрал карьеру ребенок, зачатый в этот день, его ждут небывалые успехи, злой рок будет обходить его стороной.

31 июля 2020 - растущая Луна в Стрельце. Благоприятный день для зачатия мальчиков, малыши будут отличаться крепким здоровьем и склонностями к различным видам спорта.

Лунный календарь зачатий на лето 2020 года pinterest.com

Лунный календарь зачатия на август 2020: Благоприятные дни

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3 августа 2020 - Полнолуние в Водолее. Беды и невзгоды будут обходить ребенка, зачатого сегодня, стороной.

5 августа 2020 - убывающая Луна в Рыбах. Зачатый сегодня ребенок будет иметь склонности к медицине, а также прекрасно ладить с животными. Во многом это определит его дальнейшую судьбу.

10 августа 2020 - убывающая Луна в Тельце. Малыши, зачатые сегодня, будут расти честными и вдумчивыми, твердость характера и упрямство будут компенсированы добрым сердцем и веселым нравом.

11 августа 2020 - убывающая Луна в Тельце. Ребенок, зачатый в этот день, будет иметь высокие интеллектуальные способности, карьеру выберет еще в детстве, и достигнет в профессиональном плане больших успехов.

13 августа 2020 - убывающая Луна в Близнецах. День благоприятен для зачатия.

Лунный календарь зачатий на лето 2020 года pinterest.com

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16 августа 2020 - убывающая Луна в Раке. Дети, зачатые сегодня, сумеют достичь материального благополучия, разумно пользуясь своими талантами и харизмой.

18 августа 2020 - убывающая Луна во Льве. Удача будет буквально преследовать по пятам малышей, зачатых в этот день.

21 августа 2020 - растущая Луна в Деве. Благоприятный день для зачатия девочек. Малышка будет расти настоящей леди, иметь аналитический склад ума и сумеет достичь желанных высот во всех сферах жизнедеятельности.

22 августа 2020 - растущая Луна в Весах. Зачатые в этот день будут упорны и честолюбивы, лидерские качества и харизма помогут им завоевать широкое признание.

23 августа 2020 - растущая Луна в Весах. Астрологи отмечают, что зачатые в этот день дети будут иметь доброе сердце и мягкий, покладистый характер.

Лунный календарь зачатий на лето 2020 года pinterest.com

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25 августа 2020 - растущая Луна в Скорпионе. Дети, зачатые в этот день, вырастут творческими натурами с хорошо развитой фантазией. Они легко найдут свое место в обществе, предпочитая профессии, в которых смогут проявить свои способности сполна.

26 августа 2020 - растущая Луна в Стрельце. Малыш будет иметь острый ум и крепкий характер, прекрасно реализует себя в медицине, преподавательстве или юриспруденции.

27 августа 2020 - растущая Луна в Стрельце. Жизненные невзгоды обойдут ребенка, зачатого сегодня, стороной.

29 августа 2020 - растущая Луна в Козероге. Зачатый в этот день ребенок родится под защитой высших сил. Он будет счастлив и успешен, пока крепкая его связь с семьей.

30 августа 2020 - растущая Луна в Водолее. Благоприятный день для зачатия мальчиков. Малыши вырастут крепкими здоровьем и мужественными.

Лунный календарь зачатий на лето 2020 года pinterest.com

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