Лунный календарь зачатий на лето 2020 года
Кроме соблюдения физиологический циклов женского организма, многие пары, решившие завести ребенка, обращаются к циклам лунным. Считается, что при помощи астрологии можно высчитать оптимальный день зачатия малыша, а также понять, каким характером он будет обладать в дальнейшем. благоприятных и неблагоприятных днях для зачатия по лунному календарю летом 2020 года расскажет Ivona.
Лунный календарь зачатий на лето 2020
|Благоприятные дни для зачатия летом 2020
|Неблагоприятные дни для зачатия летом 2020
|Июнь
|1, 2, 5, 7, 13, 14, 16, 18-20, 23, 24, 25, 27, 29.
|3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 21,26, 30.
|Июль
|1, 2, 5, 7, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31.
|3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 25, 29.
|Август
|3, 5, 10, 11, 13, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30.
|1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 19, 24, 28, 31.
*жирным шрифтом выделены критические для зачатия дни.
Лунный календарь зачатия на июнь 2020: Благоприятные дни
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1 июня 2020 - растущая Луна в Весах. Благоприятный день для зачатия. Малыш будет крепко связан со своей семьей, характер отмечен жаждой к приключениям и путешествиям, ум пытливый, аналитический.
2 июня 2020 - растущая Луна в Весах. Удачный день для зачатия мальчика. Здоровье ребенка (как физическое, так и психическое) будет крепким.
5 июня 2020 - Полнолуние в Стрельце. Малышу, зачатому в этот день, будет благоволить судьба. Высокоразвитые интуиция и эмоциональный интеллект помогут ему в решении жизненных сложностей.
7 июня 2020 - убывающая Луна в Козероге. Дети, зачатые в этот день, имеют особую связь с природой, хорошо ладят со сверстниками и животными, имеют мягкий и кроткий нрав, растут всеобщими любимцами.
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13 июня 2020 - убывающая Луна в Рыбах. Отличный день для зачатия. Малыш будет обладать повышенным чувством чести и справедливости, желание помогать слабым и защищать обиженных во многом определит его дальнейшую судьбу.
14 июня 2020 - убывающая Луна в Овне. Зачатый в этот день ребенок будет умен и мудр не по годам. Вероятно, сделает большие успехи в области точных наук, хотя таланты будет иметь и в различных искусствах.
16 июня 2020 - убывающая Луна в Овне. Благоприятный для зачатия день.
18-20 июня 2020 - убывающая Луна в Тельце и Близнецах. Малыши, зачатые в этот день, будут настоящими любимчиками Госпожи Удачи, тонкое чутье и предпринимательская жилка помогут им достичь высот в выбранной карьере.
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23 июня 2020 - растущая Луна в Раке. Удачный день для зачатия девочки. Малышка будет обладать шармом и харизмой, а также высоким интеллектом. Сочетание этих качеств позволит преуспеть как в профессиональном плане, так и в личной жизни.
24 июня 2020 - растущая Луна во Льве. Ребенок, зачатый в этот день, будет обладать небывалыми лидерскими качествами, целеустремленностью и трудолюбием. Прирожденный руководитель и стратег, его всегда будут окружать лишь преданные друзья. Малыш вырастет человеком слова и дела.
25 июня 2020 - растущая Луна во Льве. Хороший день для зачатия. Характер ребенка будет отмечен спокойным нравом, мягкостью, нежностью и кротостью.
27 июня 2020 - растущая Луна в Деве. Зачатый в этот день малыш будет иметь мощный творческий потенциал и хорошо развитую фантазию. Его мечты легко будут воплощаться в реальность, особой страстью для него станут путешествия.
29 июня 2020 - растущая луна в Весах. Благоприятный день для зачатия ребенка. Малыш родится с сильным характером и несокрушимой волей к жизни.
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1 июля 2020 - растущая Луна в Скорпионе. Астрологи считают, что ребенок, зачатый в этот день, будет жить, оберегаемый духов предков. Имеет неразрывную связь с землей, тяготит к точным наукам и путешествиям.
2 июля 2020 - растущая Луна в Стрельце. Благоприятный день для зачатия мальчика. Малыш сможет похвастаться крепким здоровьем и твердым характером.
5 июля 2020 - Полнолуние в Козероге. Превратности судьбы будут обходить ребенка, зачатого в этот день, стороной.
7 июля 2020 - убывающая Луна в Водолее. Зачатые в этот день дети будут иметь мягкий, покладистый характер, проявлять способности к медицине и искусствам.
13 июля 2020 - убывающая Луна в Овне. Малышу, зачатому в этот день, благородство будет известно не понаслышке. Ребенок вырастет честным, с обостренным чувством справедливости.
14 июля 2020 - убывающая Луна в Тельце. Зачатый в этот день ребенок будет мудрым и вдумчивыми, с большими способностями к точным наукам.
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16 июля 2020 - убывающая Луна в Близнецах. Удачный для зачатия день.
18 июля 2020 - убывающая Луна в Близнецах. Ребенок, зачатый в этот день, будет иметь легкую судьбу и веселый нрав.
20 июля 2020 - Новолуние в Раке. Зачатые в эти лунные сутки вырастут настоящими везунчиками.
22 июля 2020 - растущая Луна во Льве. Удачный день для зачатия девочек. Малышки будут успешными в выбранной ими сфере деятельности, в жизни им будет сопутствовать удача.
23 июля 2020 - растущая Луна в Деве. Зачатые в этот день дети будут наделены силой духа и лидерскими качествами, настоящие непоседы, они смогут изменить мир вокруг в себя в лучшую сторону.
24 июля 2020 - растущая Луна в Деве. Малыши, зачатые в этот день, вырастут всеобщими любимцами.
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26 июля 2020 - растущая Луна в Весах. Ребенка, зачатого сегодня, ожидает долгая счастливая жизнь, полная ярких положительных впечатлений и путешествий.
27 июля 2020 - растущая Луна в Скорпионе. Зачатый в этот день ребенок будет иметь отличные ораторские способности и аналитический склад ума, вероятней всего сделает большие успехи в юриспруденции, журналистике или политике.
28 июля 2020 - растущая Луна в Скорпионе. Сегодня будут зачаты сильные духом дети, настоящие победители, всегда достигающие своей цели.
30 июля 2020 - растущая Луна в Стрельце. Какую бы не выбрал карьеру ребенок, зачатый в этот день, его ждут небывалые успехи, злой рок будет обходить его стороной.
31 июля 2020 - растущая Луна в Стрельце. Благоприятный день для зачатия мальчиков, малыши будут отличаться крепким здоровьем и склонностями к различным видам спорта.
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3 августа 2020 - Полнолуние в Водолее. Беды и невзгоды будут обходить ребенка, зачатого сегодня, стороной.
5 августа 2020 - убывающая Луна в Рыбах. Зачатый сегодня ребенок будет иметь склонности к медицине, а также прекрасно ладить с животными. Во многом это определит его дальнейшую судьбу.
10 августа 2020 - убывающая Луна в Тельце. Малыши, зачатые сегодня, будут расти честными и вдумчивыми, твердость характера и упрямство будут компенсированы добрым сердцем и веселым нравом.
11 августа 2020 - убывающая Луна в Тельце. Ребенок, зачатый в этот день, будет иметь высокие интеллектуальные способности, карьеру выберет еще в детстве, и достигнет в профессиональном плане больших успехов.
13 августа 2020 - убывающая Луна в Близнецах. День благоприятен для зачатия.
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16 августа 2020 - убывающая Луна в Раке. Дети, зачатые сегодня, сумеют достичь материального благополучия, разумно пользуясь своими талантами и харизмой.
18 августа 2020 - убывающая Луна во Льве. Удача будет буквально преследовать по пятам малышей, зачатых в этот день.
21 августа 2020 - растущая Луна в Деве. Благоприятный день для зачатия девочек. Малышка будет расти настоящей леди, иметь аналитический склад ума и сумеет достичь желанных высот во всех сферах жизнедеятельности.
22 августа 2020 - растущая Луна в Весах. Зачатые в этот день будут упорны и честолюбивы, лидерские качества и харизма помогут им завоевать широкое признание.
23 августа 2020 - растущая Луна в Весах. Астрологи отмечают, что зачатые в этот день дети будут иметь доброе сердце и мягкий, покладистый характер.
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25 августа 2020 - растущая Луна в Скорпионе. Дети, зачатые в этот день, вырастут творческими натурами с хорошо развитой фантазией. Они легко найдут свое место в обществе, предпочитая профессии, в которых смогут проявить свои способности сполна.
26 августа 2020 - растущая Луна в Стрельце. Малыш будет иметь острый ум и крепкий характер, прекрасно реализует себя в медицине, преподавательстве или юриспруденции.
27 августа 2020 - растущая Луна в Стрельце. Жизненные невзгоды обойдут ребенка, зачатого сегодня, стороной.
29 августа 2020 - растущая Луна в Козероге. Зачатый в этот день ребенок родится под защитой высших сил. Он будет счастлив и успешен, пока крепкая его связь с семьей.
30 августа 2020 - растущая Луна в Водолее. Благоприятный день для зачатия мальчиков. Малыши вырастут крепкими здоровьем и мужественными.
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