Страшно интересно!

Часто сценаристы фильмов ужасов берут за основу не просто вымышленную идею, а реальные события или многовековые легенды (найди подтверждения которым несложно, если порыться в исторических документах или местном фольклоре). Фраза “основано на реальных событиях“ захватывает зрителей еще больше, чем сам сюжет, ведь куда страшнее не сама картинка на телеэкране, а осознание того, что это уже случалось прежде. Для любителей пощекотать нервишки Ivona создала подборку ужастиков, основанных на реальных событиях и легендах.

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В основу фильма легли события 1976 года, когда девушка по имени Аннелиза Михель скончалась в результате обряда экзорцизма. Она страдала эпилепсией и психическими расстройствами, во время приступов разговаривая чужими голосами и называя себя именами различных демонов. Вместо лечения родители решили провести религиозный обряд очищения. Их действия, а также меры, принятые священником, были признаны судом, как противозаконные, за что все трое понесли реальные наказания.

Психо (1960)

Фильм Альфреда Хичкока получил статус культового неспроста. Считается, что в образе главного злодея фильма Нормана Бейтса режиссер воплотил реальную историю злодеяний маньяка Эда Гина. В начале двадцатого века американский штат Висконсин всколыхнула серия убийств и разорения могил, виновником которых является серийный убийца Эдвард Гин по прозвищу Плейнфилдский вампир.

ТОП-7 ужастиков, основанных на реальных событиях imdb.com

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Деяния одного из самых известных серийных убийц Австралии Айвана (Ивана) Милата послужили основой для “Волчьей ямы“. Маньяк промышлял убийством туристов с особой жестокостью. На его счету более 7 жертв, с которыми Милат расправлялся при помощи холодного и огнестрельного оружия в период с 1989 по 1992 год. Действовал ли он сам, или с помощником, а также точное количество убитых доподлинно неизвестно.

Кошмар на улице Вязов (1984)

Автора фильма Уэса Крэйвена на создание всем известного Фредди Крюгера вдохновили не мистические события, а вполне объяснимый феномен под названием “синдром внезапной смерти“ или “синдром Бругада“. В результате генетической мутации или сильного потрясения в реальной жизни, человеку снятся кошмары, настолько сильные и страшные, что способны буквально убить во сне (сердечная смерть). Добавьте к этому религиозные верования о природе сновидений и получите острый сюжет о том, как кошмар во сне становится смертью наяву.

ТОП-7 ужастиков, основанных на реальных событиях imdb.com

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Чета Уорренов - реальные личности, исследователи паранормальных явлений. Именно их деятельность (дело о кукле Аннабель и семействе Перрон) легла в основу фильма “Заклятие“. Несмотря на то, что их практика широко критиковалась и порицалась в обществе, их расследования стали основой для более 7 фильмов ужасов.

Винчестер. Дом, который построили призраки (2018)

Дом Винчестеров и сегодня стоит в Калифорнии - навевающий ужас и привлекающий внимание туристов. Считается, что в нем живут призраки жертв, павших от винтовки Винчестер, истязающие каждого, кто попадет в лабиринты этого старинного здания. Сара Винчестер, наследница рода создателя знаменитого оружия, строила дом таким образом, чтобы запутать злых духов: в нем множество дверей, лестниц, и окон, которые никуда не ведут, поэтому там очень легко потеряться. Очевидцы утверждают, что в доме постоянно слышны непонятные звуки, а в темных закоулках и зеркалах можно увидеть чьи-то мелькающие тени.

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Главная героиня фильма - девочка по имени Эмили, становится одержима диббуком - злым духом, демоном из еврейской мифологии. Считается, что диббук - душа умершего плохого человека, который, не завершив свой земной путь, вселяется в тело живого человека, чтобы продолжить свои злодеяния. Концепция диббука встречается в каббалистической литературе, а также перекликается с христианскими обрядами очищения от дьявола и скверны.

Ранее мы рассказывали, какие биографические фильмы стоит посмотреть.

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