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Когда три Спаса в 2020 году в Украине?

Комментариев: 6
Узнайте, когда отмечаем Спасы в 2020 году: Медовый, Яблочный и Ореховый.
Когда три Спаса в 2020 году в Украине?
Когда три Спаса в 2020 году в Украине?
pinterest.com

Близятся церковные праздники августа - три Спаса, которые названы так в честь Христа Спасителя. Когда отмечаются Спасы 2020 и какие традиции соблюдаются в этот период, читайте на Ivona.

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Последний месяц лета традиционно радует нас не только обилием поспевших овощей, фруктов, орехов, меда, но также церковными и народными праздниками, которые приурочены к сбору урожая и посвящены Христу Спасителю в благодарность за все разнообразие даров природы, помощь в труде, щедрость и благосклонность.

А потому в августе мы празднуем три Спаса: Медовый, Яблочный и Ореховый. В эти дни принято благодарить Бога и природу собранный урожай. А еще это замечательный повод полакомиться собранными в лесах, садах и на полях вкусностями.

  • Когда Медовый Спас в 2020 году?

Первый Спас 2020 в Украине наступит в пятницу, 14 августа. Есть еще и другие названия этого праздника: Медовый Спас, Маковый Спас, Маковей, Мокрый Спас. В этот день происходит малое водосвятие, т.е. освящение воды в колодцах, реках, озерах и других водоемах.

Когда три Спаса в 2020 году в Украине?
Когда три Спаса в 2020 году в Украине?
pinterest.com

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В народе Медовый Спас назван так потому, что люди заприметили, будто с этого дня пчелы больше не собирают мед. В этот день пасечники доставали из ульев первые медовые соты и святили в церкви. Собранный в это время мед считался самым ценным и целебным. Его можно употреблять только после освящения, т.е. не ранее Медового Спаса. Также в праздник было принято угощать друг друга медом, печь медовые коржики и пряники.

  • Когда Яблочный Спас в 2020 году?

Яблочный Спас 2020 придет в среду, 19 августа. Этот день также совпадает с другим церковным праздником - Преображением Господним. В этот период начинаются проводы лета. В народе на Второй Спас святят яблоки и другие фрукты, которые до этого дня было не положено есть. На Яблочный Спас люди угощают друг друга свежими яблоками и самыми разными блюдами, приготовленными из яблок.

Когда три Спаса в 2020 году в Украине?
Когда три Спаса в 2020 году в Украине?
pinterest.com

  • Когда Ореховый Спас в 2020 году?

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Вскоре за Яблочным наступает Ореховый Спас. В 2020 году Третий Спас приходится на субботу, 29 августа. Этот праздник имеет и другие названия: Холщовый Спас и Хлебный Спас. На это время приходится окончание жатвы, поэтому первый хлеб и пироги пекут из зерна нового урожая, затем его освящают и съедают всей семьей. А к концу августа как раз поспевают орехи.

Когда три Спаса в 2020 году в Украине?
Когда три Спаса в 2020 году в Украине?
pinterest.com

Ранее мы рассказывали о традициях и истории Дня Петра и Павла.

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Теги: праздники, Яблочный Спас, Медовый Спас, Ореховый Спас, лето 2020, церковные праздники
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (6)
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степовик    11.08.2018, 10:24
Оценка:  -1
степовик
Відродження традицій наших дідів-прадідів, спільноти грішних козаків, воїнів Христових обох берегів Дніпра, яка дала початок сучасному українському народові... Слава вільній Україні і святій Русі! Боже, бережи козаків! Фрипулья, православні!
Od-gol    11.08.2018, 09:09
Оценка:  -1
Od-gol
Ну, ти подивись, як оці, що в чорних спідницях, "присусідились" до Пра-Славних Свят. Тобто до тих, що були до приходу грєков (грєхов). Як і до решти: Коляда; Ор-Дана; Вербиця; Великдень; Ярило; Зелена Неділя; Купала; …..
До Масляної не змогли.
степовик    11.08.2018, 10:27
Оценка:  -1
степовик
Вічний Бог-Вседержитель в образі Доброго Бога-Христа, Бога-Спасителя нашим дідам-прадідам виявився милішим за Грізного Бога-Перуна. Але звісно, що ніхто вам не заважає молитись Богу в тих образах і поняттях, які вам до вподоби, якщо ви не ірод ідушогуб звісно ж. Боже, бережи козаків!
степовик    11.08.2018, 10:32
Оценка:  -1
степовик
Просто серед нинішніх неоязичників вистачає людей, які призивають до чергового реваншу агресивного безбожжя і антихристиянства під маркою "боротьби з жидівською вірою". Гріх це перед Богом-Троїцею і перед нашими дідами-прадідами, які Його взнали завдяки Христу.
Od-gol    11.08.2018, 14:41
Оценка:  0
Od-gol
Так, кажете, що "…Грізного Бога-Перуна…", "…агресивного безбожжя…"
А ось:
"Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч, " – Св. Евангелие от Матфея 10:34
Od-gol    11.08.2018, 15:11
Оценка:  0
Od-gol
А вообще-то разберитесь, что это у Вас
- Пра-Славие
- Православие
- Христианство (Христи-Ан-ство – Христос-Андронник)
- Благоверие
- Савельянство
- или гибрид (Пра-Славия, Православия, Благоверия, Савельянства) которого сотворил патриарх Никон?
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