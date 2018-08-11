Узнайте, когда отмечаем Спасы в 2020 году: Медовый, Яблочный и Ореховый.

Когда три Спаса в 2020 году в Украине? pinterest.com

Близятся церковные праздники августа - три Спаса, которые названы так в честь Христа Спасителя. Когда отмечаются Спасы 2020 и какие традиции соблюдаются в этот период, читайте на Ivona.

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Последний месяц лета традиционно радует нас не только обилием поспевших овощей, фруктов, орехов, меда, но также церковными и народными праздниками, которые приурочены к сбору урожая и посвящены Христу Спасителю в благодарность за все разнообразие даров природы, помощь в труде, щедрость и благосклонность.

А потому в августе мы празднуем три Спаса: Медовый, Яблочный и Ореховый. В эти дни принято благодарить Бога и природу собранный урожай. А еще это замечательный повод полакомиться собранными в лесах, садах и на полях вкусностями.

Когда Медовый Спас в 2020 году?

Первый Спас 2020 в Украине наступит в пятницу, 14 августа. Есть еще и другие названия этого праздника: Медовый Спас, Маковый Спас, Маковей, Мокрый Спас. В этот день происходит малое водосвятие, т.е. освящение воды в колодцах, реках, озерах и других водоемах.

Когда три Спаса в 2020 году в Украине? pinterest.com

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В народе Медовый Спас назван так потому, что люди заприметили, будто с этого дня пчелы больше не собирают мед. В этот день пасечники доставали из ульев первые медовые соты и святили в церкви. Собранный в это время мед считался самым ценным и целебным. Его можно употреблять только после освящения, т.е. не ранее Медового Спаса. Также в праздник было принято угощать друг друга медом, печь медовые коржики и пряники.

Когда Яблочный Спас в 2020 году?

Яблочный Спас 2020 придет в среду, 19 августа. Этот день также совпадает с другим церковным праздником - Преображением Господним. В этот период начинаются проводы лета. В народе на Второй Спас святят яблоки и другие фрукты, которые до этого дня было не положено есть. На Яблочный Спас люди угощают друг друга свежими яблоками и самыми разными блюдами, приготовленными из яблок.

Когда три Спаса в 2020 году в Украине? pinterest.com

Когда Ореховый Спас в 2020 году?

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Вскоре за Яблочным наступает Ореховый Спас. В 2020 году Третий Спас приходится на субботу, 29 августа. Этот праздник имеет и другие названия: Холщовый Спас и Хлебный Спас. На это время приходится окончание жатвы, поэтому первый хлеб и пироги пекут из зерна нового урожая, затем его освящают и съедают всей семьей. А к концу августа как раз поспевают орехи.

Когда три Спаса в 2020 году в Украине? pinterest.com

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