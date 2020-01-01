Подумайте о своей безопасности!

Ivona предлагает заглянуть вам в свой кошелек и немедленно выложить то, что держать там крайне неблагоразумно.

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1. ПИН-коды и пароли

Первое и самое важное правило, которое известно абсолютно всем. Однако многие по-прежнему продолжают им пренебрегать. И зря, ведь хранение подобной информации может быть чревато серьезными последствиями: от внезапного исчезновения всех банковских средств (в том числе и с электронного кошелька), до нарушения вашей приватности в социальных сетях. Пароли лучше всего запоминать, в крайнем случае, их можно записать на листок бумаги, но хранить их в кошельке - точно плохая затея.

2. Подарочные карты и сертификаты

Их утрата может немало огорчить, в случае потери или кражи кошелька. Они, как правило, восстановлению не подлежат, поэтому утрата возможности обналичить их может немало огорчить. Конечно, с потерей самого кошелька или же банковских средств она едва ли сравнится, но неприятный осадок оставит наверняка.

ТОП-8 вещей, которые нельзя хранить в кошельке pinterest.com

3. Заначки и накопления

Люди откладывают деньги для того, чтобы не тратить весь свой доход сразу, а иметь некую финансовую подушку. Поэтому носить ее постоянно с собой, по крайней мере, глупо. Конечно, очень греет душу знание того, что у вас при себе - крупная сумма денег, открывающая перед вами множество возможностей. Но все-таки кошелек для ее хранения - крайне небезопасное место.

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4. Банковские чеки

Кассовые чеки значительно упрощают подсчет ежедневных расходов, однако хранить их в кошельке постоянно - не стоит. Во-первых, это небезопасно для вашего здоровья, ведь краситель для кассовой ленты высокотоксичен и постоянный контакт с ней может нанести серьезный ущерб вашему организму. Вторую причину можно отнести скорее к разряду примет, впрочем, и ей пренебрегать не стоит: чеки и фантики в кошельке - к необходимости постоянно подсчитывать деньги (финансовым проблемам).

ТОП-8 вещей, которые нельзя хранить в кошельке pinterest.com

5. Документы

Они, как правило, не представляют никакого интереса для воров, и их чаще всего выбрасывают (или подбрасывают на порог) вместе с пустым кошельком. Однако временной отсутствие документов вам может принести немало неудобств - от длительной процедуры оформления новых, до высокой вероятности, что на ваши документы могут взять кредит или создать электронный кошелек.

6. Запасной ключ

Вкупе с документами запасной ключ в вашем кошельке - настоящий джек-пот для злоумышленника. Согласитесь, ему будет несложно вычислить, где вы живете, а затем проникнуть в ваш дом без взлома. Таким образом вы не просто лишитесь пары сотен и кошелька, в котором они хранились, а можете понести гораздо больший ущерб - как материальный, так и физический.

ТОП-8 вещей, которые нельзя хранить в кошельке pinterest.com

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7. Презервативы

Все они имеют определенные правила хранения, и кошелек им совершенно не соответствует. Высокая температура (если вы держите кошелек близко к телу) и постоянное трение могут нарушить целостность упаковки и привести к микротрещинам в латексе. Как результат - их защитные свойства равны нулю и презерватив, хранящийся в вашем кошельке с 15 лет, едва ли спасет вас в самый ответственный момент.

8. Медикаменты

На первый взгляд это кажется вполне разумным - держать препараты первой необходимости всегда под рукой. С другой стороны, как и в случае с контрацептивами, таблетки имеют определенные условия хранения, которых кошелек предоставить не может. В нем может нарушится целостность упаковки, несоблюдение температурного режима может навредить действующим веществам препарата и, как результат, вы получаете некачественный продукт, который не только не окажет желаемого воздействия, но и способен серьезно навредить вашему здоровью.

ТОП-8 вещей, которые нельзя хранить в кошельке pinterest.com

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