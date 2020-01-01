Для настоящих ценителей приключений и отличного юмора!

Кто сказал, что мультики смотрят только дети? Современные студии анимации создают множество мультсериалов, ориентируясь на взрослую аудиторию. Лучшие мультики для взрослых собрала для вас Ivona.

Гриффины

(Family Guy, 1999 год - настоящее время, 18 сезонов)

ТОП-7 лучших мультсериалов для взрослых imdb.com

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Мультсериал повествует о жизни простой американской семьи из вымышленного города Куахог (Род-Айленд): Питер - глуповатый отец семейства, чьи выходки приводят в ужас и замешательство домочадцев, Лоис - его обаятельная супруга, с темной стороной которой предпочитают не связываться, Крис и Мэг - старшие дети, малыш Стьюи, мечтающий об убийстве Лоис и порабощении всего мира, и Брайан - антропоморфный пес-алкоголик, который не теряет надежды стать известным писателем. Основной юмор сериала держится на скетчах, которые, как правило, содержат множество отсылок к популярной культуре, а также поднимают спорные вопросы религии и политики, высмеивают пороки общества. До смешного абсурдные, семейство Гриффинов привлекает зрителей уже более 20 лет.

Рик и Морти

(Rick and Morty, 2013 год - настоящее время, 4 сезона)

ТОП-7 лучших мультсериалов для взрослых imdb.com

Рик Санчез и Морти Смит - непростые дедушка и внук. Благодаря гениальности Рика, они с Морти имеют возможность путешествовать в пространстве и времени и изучать различные вселенные. Правда, благодаря скверному характеру Рика, почти везде охотников за приключениями ожидают бесчисленные враги, с которыми чаще всего приходится разбираться простому, ничем не выдающемуся подростку Морти.

Конь БоДжек

(BoJack Horseman, 2014 - 2020 годы, 6 сезонов)

ТОП-7 лучших мультсериалов для взрослых imdb.com

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Главный герой мультсериала - антропоморфный конь по имени БоДжек. Он - бывшая звезда ситкома, мечтающий вернуть себе былую популярность. БоДжек переживает кризис среднего возраста, повествование иногда прерывается воспоминаниями главного героя, которые дают полную картину не такой уж и счастливой жизни БоДжека. Все это смешивается с нелепыми ситуациями, громкими скандалами и не менее громкими гулянками, философствованиями о жизни и смерти и, конечно же, надеждами на счастливое будущее.

Любовь, смерть и роботы

(Love, Death & Robots, 2019 - настоящее время, 18 эпизодов)

ТОП-7 лучших мультсериалов для взрослых imdb.com

“Любовь, смерть и роботы“ - не простой мультсериал, ведь его эпизоды не объединяет ни общий сюжет, ни персонажи. Каждая из серий - отдельная новела, созданная разными студиями анимации (поэтому картинка меняется от серии к серии). Что у них действительно общего - так это мощный посыл, который проще воспринимать в мультипликационной форме. Создатели подняли множество важных вопросов: жизнь и смерть, любовь и ненависть, война, человеческая свобода, религия и т.д. Местами пронзительно трогательные, местами забавные, иногда даже пугающие, все эпизоды неизменно оставляют приятное послевкусие.

Южный парк

(South Park, 1997 год - настоящее время, 23 сезона)

ТОП-7 лучших мультсериалов для взрослых imdb.com

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На черном, соленом юморе “Южного парка“ выросло не одно поколение любителей посмеяться над запретным. На первый взгляд перед зрителем возникает весьма пасторальная картинка - мультсериал повествует о приключениях четырех мальчишек 8-10 лет в крохотном сонном городишке под названием Южный парк (Колорадо). Порой к их приключениям присоединяются одноклассники и родители, а иногда - значимые фигуры в мире популярной культуры. И все бы ничего, если бы Эрик, Кайл, Стэн и Кенни не попадали в крайне курьезные ситуации, не сыпали шутками чернее, чем сама ночь, а Кенни не умирал в каждой серии. Темы, которые общество предпочитает тактично умалчивать неизменно находят свое отражение в многолетнем творении Трея Паркера и Мэтта Стоуна.

Арчер

(Archer, 2009 год - настоящее время, 10 сезонов)

ТОП-7 лучших мультсериалов для взрослых imdb.com

Стерлинг Арчер на первый взгляд - воплощение типичного спецагента, на манер Джеймса Бонда. Он служит в Международной Секретной Разведывательной Службе, всегда имеет в кармане оружие и шпионские устройства, окружен красотками и ведет роскошный образ жизни. И плевать, что на работу его устроила мама, сам он - хам, врун и умом не блещет, а его дела чаще всего заканчиваются полным фиаско. Арчер уверен - он неотразим, и непременно спасет мир. Только допьет виски и “снимет“ воооон ту грудастую богиню.

Подозрительная сова

(2016 год - настоящее время, 8 сезонов)

ТОП-7 лучших мультсериалов для взрослых facebook.com/2x2tv

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Подозрительная сова - отличный полицейский, с блеском раскрывающий самые сложные преступления. Все как в лучших криминальных сериалах: похищения, группировки, стрельба, запутанные головоломки, и непременно - глуповатый напарник и любовь самой жгучей красотки. Безусловно, врожденная подозрительность помогает Сове очищать родной город от преступности, но чаще мешает, из-за чего главный герой не то чтобы вляпывается в нелепые истории, а прыгает в них двумя ногами с разбегу.

Ранее мы делал подборку фильмов ужасов, основанных на реальных событиях.

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