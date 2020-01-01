ТОП-7 лучших мультсериалов для взрослых
Кто сказал, что мультики смотрят только дети? Современные студии анимации создают множество мультсериалов, ориентируясь на взрослую аудиторию. Лучшие мультики для взрослых собрала для вас Ivona.
- Гриффины
(Family Guy, 1999 год - настоящее время, 18 сезонов)
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Мультсериал повествует о жизни простой американской семьи из вымышленного города Куахог (Род-Айленд): Питер - глуповатый отец семейства, чьи выходки приводят в ужас и замешательство домочадцев, Лоис - его обаятельная супруга, с темной стороной которой предпочитают не связываться, Крис и Мэг - старшие дети, малыш Стьюи, мечтающий об убийстве Лоис и порабощении всего мира, и Брайан - антропоморфный пес-алкоголик, который не теряет надежды стать известным писателем. Основной юмор сериала держится на скетчах, которые, как правило, содержат множество отсылок к популярной культуре, а также поднимают спорные вопросы религии и политики, высмеивают пороки общества. До смешного абсурдные, семейство Гриффинов привлекает зрителей уже более 20 лет.
- Рик и Морти
(Rick and Morty, 2013 год - настоящее время, 4 сезона)
Рик Санчез и Морти Смит - непростые дедушка и внук. Благодаря гениальности Рика, они с Морти имеют возможность путешествовать в пространстве и времени и изучать различные вселенные. Правда, благодаря скверному характеру Рика, почти везде охотников за приключениями ожидают бесчисленные враги, с которыми чаще всего приходится разбираться простому, ничем не выдающемуся подростку Морти.
- Конь БоДжек
(BoJack Horseman, 2014 - 2020 годы, 6 сезонов)
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Главный герой мультсериала - антропоморфный конь по имени БоДжек. Он - бывшая звезда ситкома, мечтающий вернуть себе былую популярность. БоДжек переживает кризис среднего возраста, повествование иногда прерывается воспоминаниями главного героя, которые дают полную картину не такой уж и счастливой жизни БоДжека. Все это смешивается с нелепыми ситуациями, громкими скандалами и не менее громкими гулянками, философствованиями о жизни и смерти и, конечно же, надеждами на счастливое будущее.
- Любовь, смерть и роботы
(Love, Death & Robots, 2019 - настоящее время, 18 эпизодов)
“Любовь, смерть и роботы“ - не простой мультсериал, ведь его эпизоды не объединяет ни общий сюжет, ни персонажи. Каждая из серий - отдельная новела, созданная разными студиями анимации (поэтому картинка меняется от серии к серии). Что у них действительно общего - так это мощный посыл, который проще воспринимать в мультипликационной форме. Создатели подняли множество важных вопросов: жизнь и смерть, любовь и ненависть, война, человеческая свобода, религия и т.д. Местами пронзительно трогательные, местами забавные, иногда даже пугающие, все эпизоды неизменно оставляют приятное послевкусие.
- Южный парк
(South Park, 1997 год - настоящее время, 23 сезона)
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На черном, соленом юморе “Южного парка“ выросло не одно поколение любителей посмеяться над запретным. На первый взгляд перед зрителем возникает весьма пасторальная картинка - мультсериал повествует о приключениях четырех мальчишек 8-10 лет в крохотном сонном городишке под названием Южный парк (Колорадо). Порой к их приключениям присоединяются одноклассники и родители, а иногда - значимые фигуры в мире популярной культуры. И все бы ничего, если бы Эрик, Кайл, Стэн и Кенни не попадали в крайне курьезные ситуации, не сыпали шутками чернее, чем сама ночь, а Кенни не умирал в каждой серии. Темы, которые общество предпочитает тактично умалчивать неизменно находят свое отражение в многолетнем творении Трея Паркера и Мэтта Стоуна.
- Арчер
(Archer, 2009 год - настоящее время, 10 сезонов)
Стерлинг Арчер на первый взгляд - воплощение типичного спецагента, на манер Джеймса Бонда. Он служит в Международной Секретной Разведывательной Службе, всегда имеет в кармане оружие и шпионские устройства, окружен красотками и ведет роскошный образ жизни. И плевать, что на работу его устроила мама, сам он - хам, врун и умом не блещет, а его дела чаще всего заканчиваются полным фиаско. Арчер уверен - он неотразим, и непременно спасет мир. Только допьет виски и “снимет“ воооон ту грудастую богиню.
- Подозрительная сова
(2016 год - настоящее время, 8 сезонов)
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Подозрительная сова - отличный полицейский, с блеском раскрывающий самые сложные преступления. Все как в лучших криминальных сериалах: похищения, группировки, стрельба, запутанные головоломки, и непременно - глуповатый напарник и любовь самой жгучей красотки. Безусловно, врожденная подозрительность помогает Сове очищать родной город от преступности, но чаще мешает, из-за чего главный герой не то чтобы вляпывается в нелепые истории, а прыгает в них двумя ногами с разбегу.
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