Рейтинг самых популярных сериалов в мире

По версии телезрителей, по поискам в Google и по Книге рекордов Гиннесса.

В моменты, когда кажется, что пересмотрел абсолютно все сериалы на свете, крайне полезно обратиться к статистике. Ivona собрала для вас самые лучшие сериалы в мире (по рейтингам, количеству наград и пр.). Загляните в наш рейтинг! Возможно, какой-то из этих сериалов скрасит ваш вечер сегодня.

Самые популярные сериалы всех времен и народов

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По версии телезрителей (рейтинг на IMDb)

Internet Movie Database (IMDb) считается крупнейшей в мире базой данных о кинематографе. За 30 лет своего существования этот сайт собрал информацию о более чем 6,5 миллионах кинофильмах, телесериалов, тв-шоу и пр., а также о 10,5 миллионах персоналий, которые так или иначе связаны с миром кино.

На IMDb пользователи имеют возможность поставить понравившемуся фильму или телесериалу оценку (от 1 до 10), из которых в дальнейшем составляются рейтинги. Так, в пятерку самых популярных сериалов по версии Internet Movie Database на данный момент вошли:

Во все тяжкие (2008) - 9,5

Чернобыль (2019) - 9,4

Прослушка (2002) - 9,3 / Игра престолов (2011) - 9,3

Клан Сопрано (1999) - 9,2 / Рик и Морти (2013) - 9,2

Шерлок (2010) - 9,1.

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По количеству наград

Кинонаграды - не только символ признательности телезрителей, но и показатель статусности для фильмов и сериалов. Их вручают за игру актеров (первого и второго плана), за лучшие роли (женские и мужские), за костюмы, саундтреки, сценарии и т.д. Таким образом количество награди и номинаций можно считать для сериалов показателем качества. Согласно их количеству самыми популярными сериалами на данный момент являются:

Игра престолов - 381 номинация и 244 награды

Симпсоны - 319 номинаций и 176 наград

Скорая помощь - 367 номинаций и 156 наград

Во все тяжкие - 350 номинаций и 137 наград / Безумцы - 381 номинация и 137 наград

Фрейзер - 272 номинации и 131 награда.

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По количеству запросов в Google

Здесь все логично - что люди гуглят чаще всего, то, вероятней всего, нравится им больше остального. Или, по крайней мере, интересует. Конечно, тут влияет не только качество съемки, игры актеров или сюжета. Зрителей также интересуют факты из жизни любимых персонажей, история создания сериала и пр. Согласно статистике Google, самыми популярными “сериальными“ запросами за последнее время стали:

Игра престолов (2011)

Очень странные дела (2016)

Когда они нас увидят (2019)

Чернобыль (2019)

Мандалорец (2019).

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Сериалы, попавшие в Книгу рекордов Гиннесса

За свои выдающиеся заслуги актеры, кинофильмы и сериалы нередко попадают в Книгу рекордов Гиннесса. Мы подобрали для вас самые интересные “сериальные“ рекорды. Возможно, они помогут вам выбрать, что посмотреть сегодня вечером.

Сериал с самыми высокими рейтингами - Во все тяжкие (2008).

Самый популярный (востребованный) сериал - Игра престолов (2011).

Самая популярная мыльная опера в прайм-тайм - Даллас (1978).

Самый популярный (востребованный) сериал для подростков - Ривердэйл (2017).

Самый популярный (востребованный) сериал ужасов - Американская история ужасов (2011).

Самый популярный (востребованный) сериал, основанный на комиксах - Ходячие мертвецы (2010).

Самый популярный (востребованный) сериал, основанный на кинофильме - Мир Дикого запада (2016).

Самый популярный (востребованный) документальный сериал - Планета Земля (2006).

БОНУС: Личная подборка редактора

Бесстыжие (2011)

Оранжевый - хит сезона (2013)

Друзья (1994)

Хор (Лузеры) (2009)

Тюдоры (2007)

А какие сериалы вы бы включили в свои ТОП-5 самых лучших?

Ранее мы рассказывали, какие умные фильмы необходимо посмотреть в одиночестве.

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